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Fantoci
Nvidia обещает, что разъёмы питания RTX 5090 не будут плавиться
Инженеры Nvidia уверены, что внесенные изменения в разъем питания предотвратят проблемы, характерные для предыдущего поколения.

Компания Nvidia стремится развеять все опасения геймеров относительно надежности разъема питания своей будущей флагманской видеокарты RTX 5090. Известный производитель графических процессоров выражает уверенность, что внесенные конструктивные изменения исключат повторение неприятных инцидентов с плавлением, которые преследовали предыдущее поколение топовых видеокарт.

После презентации нового поколения игровых видеокарт RTX 50, многие эксперты по компьютерному железу выразили опасения по поводу возможного плавления разъемов у RTX 5090, учитывая ее заявленное энергопотребление в 600 Вт, но все они были развеяны представителями компании Nvidia на мероприятии RTX AI Day 2025 в Южной Корее. Инженеры Nvidia подчеркнули, что доработанный коннектор питания гарантирует стабильную и безопасную работу новинки.

Как стало сегодня известно, на конференции RTX AI Day 2025, проходившей в Южной Корее, в ответ на прямой вопрос о потенциальных проблемах с разъемом питания RTX 5090 и возможностью его расплавления, представитель компании заявил, что подобные инциденты исключены для видеокарт 50-й серии. Он отметил, что компания учла опыт прошлых лет и внесла необходимые корректировки в конструкцию коннектора. По словам представителя Nvidia, двухлетний период эксплуатации видеокарт с обновленным разъемом подтвердил эффективность принятых мер.

Напомним нашим читателям, что флагманские видеокарты Nvidia последних поколений прославились не только выдающейся производительностью, но и крайне высоким энергопотреблением. Выпуск RTX 4090 в октябре 2022 года сопровождался восторженными отзывами, однако вскоре вскрылась проблема с новым 12-контактным разъемом 12VHPWR. Некоторые пользователи столкнулись с тем, что коннектор начинал плавиться, что приводило к выходу видеокарты из строя. Хотя проблема не носила массовый характер, количество пострадавших оказалось достаточным для подачи коллективного иска в суд. В ответ на это Nvidia оперативно внесла изменения в конструкцию разъема питания, сделав его более надежным.

Фотография расплавленного разъема RTX 4090
Источник: Reddit

В RTX 5090 используется обновленная версия разъема – 12V-2×6. Инженеры Nvidia применили углубленное расположение коннектора, что, по их мнению, должно минимизировать риски, наблюдавшиеся с первыми версиями 12VHPWR. Точная причина инцидентов с RTX 4090 так и не была установлена окончательно, однако наиболее вероятными факторами считались недостаточно плотное подключение разъема пользователями, попадание пыли и мелкого мусора в разъем в процессе эксплуатации, а также чрезмерный изгиб кабеля питания. Использование некачественных переходников с 2x 8-pin на 12VHPWR от сторонних производителей также могло усугублять ситуацию.

В более поздних версиях видеокарт 40-й серии, таких как RTX 4080 Super и RTX 4070 Super, уже применялся усовершенствованный разъем 12V-2×6, и сообщений о проблемах с плавлением коннекторов на этих моделях не поступало. Единичные случаи плавления разъемов на RTX 4090, которые все же фиксировались после первой волны инцидентов, как правило, были связаны с видеокартами ранних ревизий, оснащенными оригинальным вариантом разъема.

Партнеры Nvidia также внесли свой вклад в повышение надежности разъемов питания. Компания Zotac, например, внедрила на своих видеокартах 40-й серии систему индикации, которая не позволяет запустить карту, если разъем питания подключен не до конца. MSI в свою очередь оснастила разъемы питания цветовой индикацией, позволяющей визуально контролировать корректность подключения.

Презентация RTX 5090 на выставке CES 2025 вызвала большой интерес у профессионального сообщества. Однако, несмотря на восторженные отзывы, эксперты сохраняют умеренный скептицизм относительно реальной производительности и эффективности технологии генерации изображений. Подробные независимые тестирования и обзоры должны развеять или подтвердить текущие технические ожидания.

#nvidia #rtx 4090 #rtx 5090 #12vhpwr #rtx ai day
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Vorvort
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