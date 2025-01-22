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Fantoci
Космический телескоп «Хаббл» сделал 2,5-гигапиксельное изображение галактики Андромеды
Астрономы обнаружили интересную особенность: диск Андромеды богат молодыми звёздами, тогда как её центральная область, подобно Млечному Пути, населена преимущественно старыми красными светилами.

Космический телескоп «Хаббл», несмотря на свой почтенный возраст, продолжает удивлять нас потрясающими снимками Вселенной. Недавно учёные подвели итоги десятилетнего проекта, целью которого было создание невероятно детализированного изображения нашего ближайшего галактического соседа — галактики Андромеды (M31). Результатом стал снимок с ошеломляющим разрешением в 2,5 гигапикселя, раскрывающий эту звёздную систему в мельчайших подробностях.

Андромеда, ближайшая к нам крупная галактика, находится всего в 2,5 миллионах световых лет – дистанция, ничтожная в масштабах космоса. Несмотря на такую "близость", запечатлеть ее во всей красе и деталях оказалось непростой задачей, потребовавшей длительного и скрупулезного подхода.

Следует отметить, что в поле зрения "Хаббла" постоянно находится огромное количество галактик, достаточно вспомнить знаменитые "глубокие поля", раскрывающие бесчисленные миры на краю наблюдаемой Вселенной. Однако Андромеда, в отличие от этих далеких объектов, занимает на небе значительно большее пространство и представляет собой уникальную цель для исследований. При благоприятных условиях, ее можно даже увидеть невооруженным глазом как туманное пятнышко. По оценкам ученых, в этой галактике насчитывается более триллиона звезд, многие из которых едва различимы даже для мощной оптики "Хаббла". Именно поэтому создание детального изображения Андромеды стало длительным и амбициозным проектом.

Чтобы получить это беспрецедентное по детализации изображение, астрономам потребовалось объединить данные двух масштабных наблюдательных программ, растянувшихся на целое десятилетие. Первой из них стала программа PHAT, или "Панохромная сокровищница Андромеды Хаббла", в рамках которой телескоп изучал северную половину галактики, фиксируя излучение в ближнем ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Для этого использовались усовершенствованная обзорная камера и широкоугольная камера №3 "Хаббла". Затем последовала программа PHAST, "Панохромная южная сокровищница Андромеды", нацеленная на более сложную южную часть галактики. Благодаря PHAST к общей картине добавилось около ста миллионов новых звезд, что позволило значительно обогатить изображение деталями.

На изображении показаны области обзора программ PHAST (серым) и PHAT (синим). Источник: NASA / ESA / Chen et al.

Во время проведения программ PHAT и PHAST телескоп "Хаббл" осуществил облет более тысячи орбит вокруг Земли, чтобы собрать данные для создания этого гигантского 2,5-миллиардного пиксельного изображения M31, галактики Андромеды. Полученные сведения открывают новые возможности для понимания эволюции галактик. Ученые надеются, что детальное изучение Андромеды поможет разгадать загадку различий между ней и Млечным Путем, несмотря на их формирование в схожих областях космоса. Дэниел Вайз, астроном из Калифорнийского университета в Беркли, отмечает: "Андромеда выглядит довольно хаотично. Создается впечатление, что она пережила некое событие, спровоцировавшее всплеск звездообразования, после чего процессы формирования новых светил резко замедлились".

Действительно, в диске Андромеды наблюдается больше молодых звезд, чем в Млечном Пути, однако центральная область, или "балдж", обеих галактик схожи по составу, будучи населены преимущественно старыми красными звездами. Астрономы предполагают, что причиной структурных особенностей Андромеды могло стать столкновение или тесное гравитационное взаимодействие с другой галактикой. Известно, что гравитационное влияние соседних галактик способно "взрыхлить" газопылевые облака, стимулируя тем самым процессы звездообразования. В качестве вероятного "виновника" рассматривается компактная галактика-спутник Андромеды под названием M32, представляющая собой, по-видимому, ядро некогда спиральной галактики, превратившейся в эллиптическую.

Собранные "Хабблом" данные станут ценнейшим ресурсом для углубленного изучения не только Андромеды, но и спиральных галактик с перемычкой, к которым относится и наш Млечный Путь. В ближайшем будущем астрономов ожидает еще больше захватывающих наблюдений. НАСА планирует запуск космического телескопа Nancy Grace Roman в 2027 году, который можно назвать "Хабблом нового поколения" с расширенным полем зрения. Этот телескоп сможет выполнять задачи, на которые "Хабблу" требуется сотня снимков, всего за одну экспозицию. Что касается самого "Хаббла", то он, несмотря на почтенный возраст и работу на "последнем издыхании" (с одним исправным гироскопом), продолжает приносить науке неоценимые плоды. Судьба обсерватории пока не решена, и вопрос о ее возможном "спасении" остается открытым.

#космос #вселенная #млечный путь #хаббл #андромеда
Источник: hubblesite.org
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