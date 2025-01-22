Проект направлен на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в США.

Новый проект, инициированный при поддержке японского конгломерата Softbank, облачного гиганта Oracle и компании OpenAI, известной своим чат-ботом ChatGPT, был представлен президентом Трампом вскоре после его вступления в должность на второй срок.

В своем выступлении в Белом доме Трамп подчеркнул значимость инвестиций, заявив, что "Stargate" станет выражением непоколебимой веры в потенциал Америки. Проект подразумевает вложение по меньшей мере 500 миллиардов долларов в развитие как физической, так и виртуальной инфраструктуры для поддержки прорывных технологий искусственного интеллекта.

На презентации присутствовали ключевые фигуры проекта: Сэм Альтман, возглавляющий OpenAI, Масаёси Сон, руководитель SoftBank, и основатель Oracle Ларри Эллисон. По словам Сона, в течение ближайших четырех лет планируется поэтапное инвестирование, начиная со 100 миллиардов долларов на старте и достигая полумиллиарда долларов в конечном итоге.

Амбициозный проект "Stargate" анонсирован как раз в тот момент, когда технологическая индустрия активно ищет пути решения проблемы колоссальных вычислительных мощностей и энергообеспечения, необходимых для развития ИИ. В рамках проекта планируется, в частности, строительство гигантских центров обработки данных, что подчеркивает его амбициозные масштабы.

Представители компании OpenAI в социальной сети X (бывший Twitter) отметили, что "Stargate" будет способствовать не только реиндустриализации США, но и укрепит национальную безопасность страны и ее союзников. В публикации также было отмечено, что SoftBank и OpenAI выступают в качестве ведущих партнеров, отвечающих за финансовые и операционные аспекты соответственно.

Сэм Альтман, Масаёси Сон и Ларри Эллисон.

Кроме того, в качестве четвертого инвестора был назван технологический фонд MGX из Объединенных Арабских Эмиратов. Ключевыми технологическими партнерами на начальном этапе стали такие компании, как Arm, Microsoft, NVIDIA, Oracle и OpenAI.

Уже начато строительство первых объектов в Техасе. Параллельно ведется поиск площадок для новых кампусов по всей стране в рамках подготовки окончательных соглашений. Стоит отметить, что штат Техас в последнее время все чаще рассматривается как альтернатива Калифорнии для размещения инвестиций от крупных американских технологических компаний.

Руководители SoftBank, Oracle и OpenAI выразили благодарность Дональду Трампу за поддержку инициативы. Сэм Альтман подчеркнул, что без его содействия реализация проекта была бы невозможна. Ларри Эллисон же акцентировал внимание на потенциале ИИ в сфере медицины, в частности, на возможности ранней диагностики онкологических заболеваний с помощью анализа крови.

После объявления о запуске проекта акции SoftBank на Токийской бирже подскочили более чем на 8%.

Примечательно, что новость о "Stargate" последовала за инаугурацией Трампа, на которой присутствовали главы крупнейших технологических корпораций, включая Тима Кука (Apple), Сундара Пичаи (Google), Марка Цукерберга (Meta) и Джеффа Безоса (Amazon).

Вскоре после инаугурации Трамп аннулировал указ своего предшественника, Джо Байдена, который регламентировал надзор за разработкой мощных ИИ-моделей. В результате отмены этого указа США, где сосредоточена значительная часть наиболее передовых мировых разработок в области ИИ, остались без единых национальных стандартов в этой сфере, несмотря на попытки отдельных штатов внедрить собственные регулятивные меры.