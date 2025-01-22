Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Дональд Трамп объявил о запуске масштабного проекта "Stargate" стоимостью 500 миллиардов долларов
Проект направлен на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в США.

Новый проект, инициированный при поддержке японского конгломерата Softbank, облачного гиганта Oracle и компании OpenAI, известной своим чат-ботом ChatGPT, был представлен президентом Трампом вскоре после его вступления в должность на второй срок.

В своем выступлении в Белом доме Трамп подчеркнул значимость инвестиций, заявив, что "Stargate" станет выражением непоколебимой веры в потенциал Америки. Проект подразумевает вложение по меньшей мере 500 миллиардов долларов в развитие как физической, так и виртуальной инфраструктуры для поддержки прорывных технологий искусственного интеллекта.

На презентации присутствовали ключевые фигуры проекта: Сэм Альтман, возглавляющий OpenAI, Масаёси Сон, руководитель SoftBank, и основатель Oracle Ларри Эллисон. По словам Сона, в течение ближайших четырех лет планируется поэтапное инвестирование, начиная со 100 миллиардов долларов на старте и достигая полумиллиарда долларов в конечном итоге.

Амбициозный проект "Stargate" анонсирован как раз в тот момент, когда технологическая индустрия активно ищет пути решения проблемы колоссальных вычислительных мощностей и энергообеспечения, необходимых для развития ИИ. В рамках проекта планируется, в частности, строительство гигантских центров обработки данных, что подчеркивает его амбициозные масштабы.

Представители компании OpenAI в социальной сети X (бывший Twitter) отметили, что "Stargate" будет способствовать не только реиндустриализации США, но и укрепит национальную безопасность страны и ее союзников. В публикации также было отмечено, что SoftBank и OpenAI выступают в качестве ведущих партнеров, отвечающих за финансовые и операционные аспекты соответственно.

Сэм Альтман, Масаёси Сон и Ларри Эллисон.

Кроме того, в качестве четвертого инвестора был назван технологический фонд MGX из Объединенных Арабских Эмиратов. Ключевыми технологическими партнерами на начальном этапе стали такие компании, как Arm, Microsoft, NVIDIA, Oracle и OpenAI.

Уже начато строительство первых объектов в Техасе. Параллельно ведется поиск площадок для новых кампусов по всей стране в рамках подготовки окончательных соглашений. Стоит отметить, что штат Техас в последнее время все чаще рассматривается как альтернатива Калифорнии для размещения инвестиций от крупных американских технологических компаний.

Руководители SoftBank, Oracle и OpenAI выразили благодарность Дональду Трампу за поддержку инициативы. Сэм Альтман подчеркнул, что без его содействия реализация проекта была бы невозможна. Ларри Эллисон же акцентировал внимание на потенциале ИИ в сфере медицины, в частности, на возможности ранней диагностики онкологических заболеваний с помощью анализа крови.

После объявления о запуске проекта акции SoftBank на Токийской бирже подскочили более чем на 8%.

Примечательно, что новость о "Stargate" последовала за инаугурацией Трампа, на которой присутствовали главы крупнейших технологических корпораций, включая Тима Кука (Apple), Сундара Пичаи (Google), Марка Цукерберга (Meta) и Джеффа Безоса (Amazon).

Вскоре после инаугурации Трамп аннулировал указ своего предшественника, Джо Байдена, который регламентировал надзор за разработкой мощных ИИ-моделей. В результате отмены этого указа США, где сосредоточена значительная часть наиболее передовых мировых разработок в области ИИ, остались без единых национальных стандартов в этой сфере, несмотря на попытки отдельных штатов внедрить собственные регулятивные меры.

#сша #искусственный интеллект #chatgpt #openai #дональд трамп #сэм альтман #stargate
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Нижегородской области началось строительство завода по производству промышленных катализаторов
+
В России построят новую автодорогу, которая свяжет семь регионов Северного Кавказа
+
В Подмосковье началось строительство новой автомагистрали — дублера Егорьевского шоссе
+
Около 1,5 млрд компьютеров в мире работают на Windows 10 и не соответствуют требованиям Windows 11
16
В XDA назвали 5 причин не покупать процессоры Intel Core Ultra
6
Samsung Galaxy S26 Ultra может получить 200-Мп перископический телеобъектив
+
Asus ROG Phone 9 FE может получить характеристики, схожие с ROG Phone 8
+
Компания по управлению активами BlackRock: 2025 год станет «историческим» для криптовалютного рынка
1
Samsung представит 23 января новые размеры для Galaxy Ring, а также выпустит его на новые рынки
+
Китай разработал новую стратегию РЭБ, которая дезориентирует системы ПВО
+
Внедорожник Subaru Forester Wilderness 2026 случайно показали на видео до официального дебюта
+
Новая технология очистки воды эффективно преобразует морскую воду в питьевую без тонны химикатов
1
NVIDIA перечислила видеокарты, поставки которых за пределы США будут ограничены с 15 мая
+
Облачный гейминг GeForce Now недоступен из-за высокого спроса на пять тарифов из восьми
1
Учёные разработали самый прочный в мире бронематериал с двумерной переплетенной структурой
+
Valve активно работает над стационарной консолью, а HLX находится на ранних стадиях разработки
+
«Русал» первым в мире получил алюминий без примесей ванадия и других тяжелых металлов
2
Сертификация TENAA раскрыла дизайн и основные характеристики Oppo Watch X2
+
Samsung Galaxy S26 Ultra может получить сразу две камеры по 200 Мп
+
TCL представила линейку телевизоров Ffalcon Thunderbird Crane 6 25 Mini LED с ценами от $355
+

Популярные статьи

Разработанная в 1960-х годах тяжёлая ракета Sea Dragon должна была запускаться из воды в космос
3
Составил список игр на ПК, которые обязательно пройду еще раз — многие хиты в него не попали
28
Почему в Лос-Анджелесе некоторые дома остались целыми после пожаров - дело не только в удаче
5
Лучшие фильмы про оборотней (субъективное мнение)
1
Почему хорошие игры оказываются в тени токсичных блогеров из "нижнего интернета"
19
Дональд Трамп объявил о плане создания полностью американского "Железного купола"
29
В чём Залужный неправ, когда назвал виновными в провале контрнаступа только Зеленского и Запад
1
Твердотельный электролит увеличивает долговечность литий-серных батарей в тысячу раз
+
Как предотвратить появление неприятного запаха в холодильнике и увеличить срок хранения продуктов
8
Подборка книг, на основе которых стоило бы сделать игры - моё мнение
4

Сейчас обсуждают

Хищник
19:39
Ой, Шеша наскучил... иди покушай в столовой))) Как сил наберешься, приходи... опять тебя унижу)))
Трамп заявил о возможном усилении санкций против России при отсутствии переговоров с Путиным
Александр Черняк
19:39
Каждая вторая семья в России вынуждена экономить на продуктах и одежде Более чем половине российских семей приходится экономить на элементарных вещах — еде и одежде. Многие россияне также регулярно о...
В Росстате рассказали, какие продукты больше всего подорожали в 2024 году
Маэстро
19:36
под тебя только гувно может мимикрировать, такое как ты
Трамп заявил о возможном усилении санкций против России при отсутствии переговоров с Путиным
Александр Черняк
19:34
Не российским, а северокорейским.
Зеленский недоволен, что Европа даже близко не поспевает за российским военным производством
Маэстро
19:29
породу питушка не указал, учишь тебя бестолочь, а ты ни чему не учишься как только тебя такого тупого Трусонюх в подмастерья взял? через постель наверно?
Трамп заявил о возможном усилении санкций против России при отсутствии переговоров с Путиным
Нина Попова (Люсева)
19:28
У меня тоже глобалка UNLMIXM , 22 января ничего не прилетело к обновлению , так что ждем
Poco X6 Pro получает глобальную версию обновления HyperOS 2.0
Хищник
19:28
Шеша, ты же ЦИПСука))) Забыл какие пёрлы ты под ником : Ольга Скабеева писал?))) Скрины есть, готовь жопу питушок)))
Трамп заявил о возможном усилении санкций против России при отсутствии переговоров с Путиным
Хищник
19:24
Шешидзе, не обижайся))) Бояра тебя не обидет)))
Трамп заявил о возможном усилении санкций против России при отсутствии переговоров с Путиным
John Smith
19:23
Ой говнорашкинского ублюдка ткнули свинособачьим носом в реальность?
На базе ГАЗ-66 создали уникальные багги для российских штурмовиков
Серёжа Зикулин
19:23
А тебя не смущает сама последовательность слов "Предельная производительность" и то что там разгон разве что на 100 мгц, это говорит о том что его там нету и по факту хоть 5 хоть 5.5 всё равно кукуруз...
Пять причин, почему я никогда не куплю процессор Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем