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Fantoci
AMD четыре раза переделывала дизайн мобильного процессора Strix Halo
Одной из ключевых проблем стала разница в режимах работы настольных и мобильных устройств.

Инженеры AMD потратили немало времени, целых четыре итерации, на разработку своего нового мобильного процессора Strix Halo. И вот, совсем скоро мы узнаем, оправданы ли были эти усилия и станет ли финальная версия по-настоящему прорывной. Профессионалы, занимающиеся созданием визуального контента, с большим вниманием следили за анонсом новых гибридных процессоров (APU) Strix Halo на выставке CES 2025. Новая линейка AMD Ryzen AI Max объединяет в себе передовые вычислительные возможности для мобильных устройств и мощную встроенную графику. Ноутбуки, оснащенные этими процессорами, нацелены на конкуренцию с MacBook Pro, предлагая высокую производительность, идеально подходящую для задач, связанных с созданием и обработкой контента. Как стало известно из материалов PC Gamer, AMD пришлось четырежды перерабатывать дизайн этого процессора, прежде чем достичь желаемого результата.

В недавней беседе с журналистом издания Chips and Cheese ведущий научный сотрудник AMD Махеш Субрамони рассказал о процессе разработки чипов Strix Halo. Он отметил, что ядра Zen 5, используемые в Strix Halo, имеют общие черты с десктопными версиями Zen 5, однако интеграция всех компонентов в единый мобильный процессор оказалась непростой задачей. «Сами процессоры здесь построены на той же основе, – объяснил Субрамони в интервью Chips and Cheese. – Это все тот же Zen 5, та же архитектура, но нам пришлось уделить гораздо больше внимания вопросам энергопотребления».

Одной из главных проблем, связанных с питанием, стала разница в режимах работы настольных и мобильных компьютеров. Десктопы, как правило, постоянно подключены к сети, в то время как ноутбуки часто переходят в различные состояния энергосбережения. Система межсоединений между ядрами требовала изменений, при этом необходимо было сохранить высокую пропускную способность. В результате AMD перешла на иное, более дорогое решение для межсоединений, которое Махеш Субрамони описал как систему с «практически мгновенным включением и выключением без сохранения состояния, поскольку это просто огромное количество прямых соединений».

Стоит отметить, что частота работы ядер в мобильной версии Ryzen AI Max несколько снижена по сравнению с десктопными вычислительными блоками Zen 5. Как подчеркнул Субрамони, это своего рода плата за возможность использовать эти процессоры в ноутбуках. Однако, положительным моментом является то, что APU Ryzen AI Max оснащен полноценным 512-битным блоком для работы с числами с плавающей запятой (FPU).

«Это устройство задумывалось как настоящая рабочая лошадка, – заявил Субрамони в интервью Chips and Cheese. – Это фактически мобильная рабочая станция. Я иногда в шутку сравниваю его с Threadripper, который помещается на ладони. Поэтому мы не стали идти на компромиссы. Здесь реализован 512-битный канал передачи данных».

Важно также отметить, что ноутбуки линейки AMD Ryzen AI Max, помимо прочего, будут вполне пригодны и для игр. Однако, следует отметить, что для геймеров AMD предлагает другие модели ноутбуков, оснащенные процессорами серии Ryzen 9 9000 HX. (Разумеется, эти процессоры также прекрасно подойдут и для задач по созданию контента.) Если вы рассматриваете покупку игрового ноутбука на базе процессора AMD, стоит обратить внимание на модели с процессорами Ryzen 9 9000, особенно на флагманскую модель Ryzen 9 9955HX3D, которая, по всей видимости, станет настоящим хитом среди геймеров.

#amd #zen 5 #ces 2025 #мобильные процессоры #strix halo #amd ryzen ai max
Источник: pcgamer.com
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