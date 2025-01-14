Необычный внешний вид моллюсков подсказал ученым их "неформальные" прозвища, которые впоследствии стали официальными научными названиями: Punk ferox и Emo vorticaudum.

Ученые-палеонтологи сделали удивительное открытие: оказывается, 430 миллионов лет назад на нашей планете существовали моллюски, внешний вид которых вполне мог бы вдохновить современных представителей панк- и эмо-культуры. Эти древние существа, обитавшие на Земле в силурийском периоде, отличались необычным внешним видом, а именно ярко выраженными «колючими прическами». Столь вызывающая внешность не осталась незамеченной, и ученые даже дали новым видам соответствующие имена, отражающие их контркультурный облик.

Международная группа исследователей, представляющая научные круги Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии и США, обнаружила окаменелые останки этих необычных моллюсков в Херефордшире, графстве, расположенном на границе Англии и Уэльса. Данный регион известен своими богатыми геологическими находками, относящимися к середине силурийского периода (443–420 миллионов лет назад). Именно здесь, в слоях вулканического пепла, сохранились до наших дней «отпечатки» двух ранее неизвестных видов моллюсков, поразившие ученых своей превосходной сохранностью. Для детального изучения внутренней структуры этих организмов исследователи применили рентгеновское сканирование и метод физико-оптической томографии, заключающийся в послойном сошлифовывании окаменелостей (по 20 микрометров за раз) с последующим фотографированием каждого слоя под цифровым микроскопом. Полученные 3D-модели наглядно продемонстрировали наличие у обоих видов многочисленных шипов, создающих тот самый «панковский» и «эмо» эффект.

Несмотря на то, что эти древние моллюски принадлежат к Aculifera clade – группе, представители которой обычно не имеют раковины, – предполагается, что шипы могли служить им защитой от хищников. Однако, пожалуй, еще большее внимание привлекают их "неформальные" прозвища: Punk ferox (с латинского «свирепый панк») и Emo vorticaudum (примерно переводится как «эмо с закрученным хвостом»). Как признался руководитель исследования Марк Саттон, палеонтолог из Имперского колледжа Лондона, эти неофициальные названия возникли спонтанно, под впечатлением от необычного вида моллюсков. Колючий облик Punk ferox невольно ассоциировался с образом бунтующего панк-рокера, а Emo vorticaudum, по мнению ученых, удачно дополнил эту «панк-компанию». (Для справки: панк-рок и эмо – это направления в рок-музыке, возникшие в конце 1970-х и 1980-х годах соответственно и характеризующиеся бунтарским духом и определенной эстетикой).

Кроме внешней оригинальности, данная находка изменила представления ученых о группе Aculifera, к которой относятся эти моллюски. Ранее считалось, что представители этой группы эволюционно просты и имеют примитивное строение тела. Однако открытие Punk ferox и Emo vorticaudum показало, что разнообразие внутри этой группы было значительно шире, чем предполагалось ранее.

«Моллюски представляют собой одну из самых крупных и разнообразных групп животных на планете. Однако ранние виды Aculifera до сих пор оставались загадкой, — отметил Саттон. — Долгое время мы считали их примитивными и недостаточно развитыми. Но новые открытия доказывают, что эта эволюционная ветвь была куда сложнее и богаче, чем мы думали».

Таким образом, эти древние «панки» и «эмо» не только пополнили палеонтологическую летопись, но и внесли существенный вклад в наше понимание эволюции одного из самых многочисленных и разнообразных типов животных на Земле.