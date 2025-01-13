На фотографиях видны светлые области, которые, вероятно, являются следами древних извержений вулканов и потоков лавы.

Европейско-японская автоматическая станция BepiColombo, которая должна выйти на орбиту Меркурия в конце 2026 года, прислала на Землю серию уникальных фотографий первой планеты Солнечной системы. Фотографии были сделаны во время последнего гравитационного маневра (примерно в 300 километрах от его поверхности), необходимого для коррекции траектории полета. И хотя до начала полноценной научной работы еще два года, эти изображения уже сейчас дают ценную информацию о загадочном, испепеленном Солнцем мире.

Сообщается, что 9 января, в 8:59 по московскому времени космический аппарат BepiColombo прошел всего в 295 километрах от поверхности Меркурия. Сближение началось над окутанной мраком ночной стороной планеты. Спустя всего семь минут аппарат вынырнул из тени над Северным полюсом первой планеты Солнечной системы, где яркое солнечное освещение позволило камерам наблюдения (M-CAM) запечатлеть потрясающие виды.

В открытом доступе уже находятся три уникальных снимка, полученных во время этого заключительного пролета. На первом из них отчетливо видна "линия терминатора" – граница между дневной и ночной сторонами – в момент перехода зонда на освещенную сторону. На этом изображении можно различить глубокие кратеры, на дне которых, как предполагается, может находиться водяной лед. Удивительно, но несмотря на близость к Солнцу, постоянно затененные участки этих кратеров являются одними из самых холодных мест в нашей Солнечной системе.

Второй и третий снимки, сделанные буквально через несколько минут, демонстрируют обширные территории поверхности Меркурия. Среди запечатленных деталей – гигантский кратер Калорис, один из самых крупных ударных бассейнов в Солнечной системе. Также видны светлые области, которые, вероятно, являются следами древних лавовых потоков. Детальное изучение вулканической истории Меркурия станет одной из ключевых задач BepiColombo после выхода на его постоянную орбиту, что, однако, произойдет не ранее конца 2026 года.

Примечательно, что этот последний пролет стал финальной возможностью для камер M-CAM заглянуть на поверхность Меркурия. Дело в том, что эти камеры установлены на служебном модуле, который будет отстыкован от основных исследовательских аппаратов – Planetary Orbiter (ESA) и Mercury Magnetospheric Orbiter (JAXA) – на заключительном этапе сближения. В дальнейшем именно эти два специализированных аппарата займутся подробным изучением планеты.

Запуск миссии произошел в 2018 году с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете-носителе Ariane 5. Затем зонд BepiColombo на протяжении нескольких лет методично выстраивал свою траекторию для встречи с Меркурием. Выход на орбиту этой планеты представляет собой сложную задачу. Меркурий вращается вокруг Солнца значительно быстрее других планет и по более вытянутой, эллиптической орбите. Чтобы быть захваченным гравитацией этой небольшой планеты, космическому аппарату необходимо развить огромную скорость. BepiColombo станет лишь вторым рукотворным аппаратом, которому удастся выполнить этот сложный маневр, вслед за американским зондом Messenger, успешно вышедшим на орбиту Меркурия в 2011 году.

Таким образом, несмотря на уже полученные данные, планета Меркурий по-прежнему хранит множество тайн, и BepiColombo оснащен всем необходимым для их раскрытия. На борту двух орбитальных аппаратов размещено 16 научных инструментов, которые после начала основной научной фазы миссии приступят к сканированию и фотографированию планеты. Ученые рассчитывают получить подробную информацию о магнитном поле Меркурия, особенностях его поверхности и строении внутренних слоев.