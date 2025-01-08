Первая публичная демонстрация технологии состоялась на стенде Samsung в рамках международной выставки потребительской электроники CES 2025, которая по традиции прошла в Лас-Вегасе.

Инженеры Samsung Display совершили прорыв в области дисплейных технологий, разработав концепцию эластичного microLED-экрана, способного трансформировать плоское двумерное изображение в "псевдо"-трехмерное. Центральная часть этого инновационного дисплея выгибается, создавая иллюзию глубины и объема без использования традиционных 3D-очков. Несмотря на то, что разработка находится на начальной стадии, потенциальные сферы применения впечатляют: от автомобильных приборных панелей и интерактивных витрин до носимой электроники нового поколения. Подобные экраны могли бы оживить пользовательский интерфейс и визуальный контент, сделав его более интерактивным и информативным.

Важно подчеркнуть, что принцип работы этого "растягивающегося" дисплея отличается от технологии сворачивающихся экранов, также разработанных Samsung. В данном случае речь не идет о возможности произвольного растяжения и сжатия. Новая технология подразумевает фиксацию "растягивающегося" экрана по краям монитора и контролируемое выгибание центральной части, подобно надувающемуся пузырю. Такой подход позволяет сохранить постоянные габариты дисплея, что критически важно для практического применения в повседневных устройствах, при этом предоставляя возможность динамического переключения между плоским и объемным отображением.

Широкой публике демонстрация технологии состоялась на выставке CES 2025. Представители CNET, присутствовавшие на мероприятии, отметили впечатляющий эффект от увиденного. В одном из показательных примеров знаменитый сферический купол Sphere в Лас-Вегасе, изначально представленный в плоском виде, приобретал объемную форму по мере выгибания экрана. Другая демонстрация изображала плывущую на зрителя акулу, и благодаря 3D-эффекту создавалось полное ощущение, что хищник вот-вот вырвется за пределы дисплея.





Однако, как показывает опыт компании Samsung с другими передовыми концепциями, нет уверенности в том, что этот эластичный экран когда-либо появится на рынке. Вспомним, например, прототип прозрачного телевизора, показанный на CES 2024, который до сих пор не достиг стадии коммерческого продукта. Аналогичная судьба, по-видимому, постигла и концепцию Galaxy Z Flip с возможностью складывания в обе стороны. Кроме того, возникает закономерный вопрос о долговечности подобной конструкции, учитывая существующие проблемы с надежностью даже у традиционных складных дисплеев.

Тем не менее, потенциал "выпуклого" экрана, способного по запросу превращать 2D-контент в 3D, огромный, особенно в сфере розничной торговли и образования. Представьте себе, как элемент витрины буквально "выпрыгивает" на прохожих, привлекая их внимание, или как в музее перед посетителями разворачивается трехмерная модель ранней Земли. Представитель Samsung также отметил перспективность использования этой технологии в автомобильных приборных панелях и носимых устройствах, где объемное отображение могло бы значительно улучшить навигацию, отображение предупреждений и уведомлений.