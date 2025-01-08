Производительность Project Digits в задачах, связанных с искусственным интеллектом, достигает 1 петафлопса.

На выставке потребительской электроники CES 2025 компания Nvidia представила компактный суперкомпьютер Project Digits, который ориентирован в первую очередь на разработчиков и исследователей в сфере искусственного интеллекта. Этот миниатюрный персональный компьютер, стоимость которого сопоставима с ценой флагманского игрового компьютера, обещает производительность, ранее доступную лишь в серверных системах.

Следует отметить, что в последнее время Nvidia все активнее смещает фокус с игровой индустрии на сферу искусственного интеллекта. Глава компании, Дженсен Хуанг, видит огромный потенциал в применении своих графических процессоров для задач машинного обучения. В настоящее время ведущие технологические корпорации уже собирают масштабные ИИ-системы на базе передовых чипов Nvidia, а новый Project Digits призван сделать технологии искусственного интеллекта доступнее для образовательных учреждений и научных лабораторий.

В разработке Project Digits, вычислительной системы, построенной на базе архитектуры Blackwell, принимала участие компания MediaTek, что позволило оптимизировать энергопотребление и теплоотвод устройства. По своим габаритам новинка сопоставима с мини-ПК, которые нередко можно встретить закрепленными на тыльной стороне мониторов в офисах, однако ее вычислительные возможности на порядок превосходят подобные решения. Впрочем, и стоимость Project Digits весьма ощутима – 3000 долларов, что значительно превышает цену стандартных офисных мини-ПК.

Сердцем системы является новейший суперчип Nvidia GB10 Blackwell. Эта инновационная микросхема объединяет графический процессор Blackwell и центральный процессор Nvidia Grace посредством высокоскоростного соединения NVLink-C2C. Центральный процессор Grace, в свою очередь, оснащен 20 энергоэффективными ядрами Arm, предназначенными для выполнения общих вычислительных задач. Ключевым отличием ИИ-ускорителей от игровых видеокарт является объем оперативной памяти, и в этом аспекте Project Digits скорее напоминает мощные серверные решения, нежели обычный персональный компьютер. Внутри этого компактного устройства размещены внушительные 128 ГБ унифицированной памяти.

Согласно официальному заявлению Nvidia, производительность GB10 в задачах искусственного интеллекта достигает 1 петафлопса. Для тех, кому и этого покажется недостаточно, предусмотрена возможность объединения двух таких устройств в единую систему. Такая сдвоенная установка ИИ-систем Project Digits позволит инженерам и исследователям запускать ИИ-модели, насчитывающие до 405 миллиардов параметров. Важно отметить, что такая вычислительная мощность позволяет работать с самыми ресурсоемкими и актуальными ИИ-моделями, например, с последней версией Llama 3.1 от Meta, максимальное количество параметров которой составляет 405 миллиардов.

Nvidia рассматривает Project Digits как важный шаг в развитии и распространении своих технологий направленных на искусственный интеллект. Владельцам устройства будет предоставлен доступ к обширной библиотеке программного обеспечения Nvidia для работы с искусственным интеллектом, включая инструменты для разработчиков и набор предварительно обученных моделей, оптимизированных для данной системы. Управляет компьютером Project Digits специализированная операционная система DGX OS от Nvidia, построенная на базе Linux. Именно эта ОС обеспечивает беспроблемную переносимость моделей, разработанных и обученных на Project Digits, в облачную инфраструктуру, использующую аналогичную архитектуру Blackwell-Grace.

По словам Хуанга, поставки суперкомпьютеров Project Digits начнутся в мае через сеть избранных партнеров, однако подробности пока не разглашаются. Он выразил надежду увидеть Project Digits на столе каждого исследователя в области искусственного интеллекта и специалиста по анализу данных. Впрочем, стоит признать, что не все специалисты в этой области будут готовы инвестировать 3000 долларов в собственный ИИ-суперкомпьютер, ведь для большинства разработчиков облачные решения остаются более доступным вариантом.