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Fantoci
NVIDIA переключила внимание на робототехнику и агентов ИИ на фоне растущей конкуренции на рынке
Согласно публикации Financial Times, Nvidia стремится стать ключевым игроком в сфере обработки данных для робототехники и обучения с помощью ИИ-симуляций.

Согласно последним данным, Nvidia, ведущий производитель графических процессоров, меняет вектор своего развития, смещая акцент с производства чипов для искусственного интеллекта в сторону робототехники и так называемого "embodied AI" (осязаемого ИИ). Такой неожиданный стратегический маневр обусловлен усилением конкуренции на рынке аппаратного обеспечения для ИИ, где все больше компаний стремятся занять свою нишу. Инсайдерские источники сообщают о планах Nvidia по выпуску в 2025 году платформы Jetson Thor, специально разработанной для управления человекоподобными роботами.

Представители компании из Калифорнии заявили о намерении предоставить роботам не только вычислительные мощности, но и возможность обучения. Недавно один из руководителей Nvidia рассказал о перспективах обучения ИИ-агентов в виртуальной среде, что позволит им подготовиться к работе в реальных условиях. Данный шаг является вполне логичным после анонса ранее в этом году специализированной ИИ-платформы GR00T (Generalist Robot 00 Technology), предназначенной для гуманоидных роботов.

Аналитики видят в робототехнике перспективную область для Nvidia, где компания может занять лидирующие позиции. Как отмечает Financial Times, Nvidia стремится стать ключевой платформой не только для обработки данных в робототехнике, но и для проведения обучения с использованием мощных ИИ-моделей. Вице-президент Nvidia по робототехнике, Дипу Талла, в интервью изданию провел аналогию с появлением ChatGPT, говоря о скором прорыве в развитии физического ИИ и робототехники. (Под появлением ChatGPT подразумевается переломный момент, когда технология становится общедоступной и оказывает значительное влияние на индустрию.)

Однако, переориентация на робототехнику может означать некоторое снижение приоритета для направления ИИ-чипов и графических процессоров, которое в настоящее время является основным источником дохода и обеспечивает компании оценку в 3,6 триллиона долларов. Информация о смене приоритетов появилась на фоне растущей конкуренции в сегменте полупроводников для ИИ.


Такие компании, как AMD, Intel и Snapdragon, активно разрабатывают и выпускают собственные ИИ-чипы, основанные на нейронных процессорах (NPU). И хотя Nvidia по-прежнему доминирует на рынке графических процессоров, выход на этот рынок крупных игроков облачных вычислений, таких как Amazon, Google и Microsoft, может существенно повлиять на доходы компании.

Согласно имеющимся данным, Nvidia намерена предложить "полный стек" решений для робототехники, включающий не только аппаратное ускорение, но и программное обеспечение для обучения. Недавно глава подразделения воплощенного ИИ в Nvidia, Джим Фан, сообщил о планах компании по обучению агентов осязаемого ИИ (то есть ИИ, интегрированного в физические устройства, оснащенные датчиками и механизмами) в виртуальных средах для подготовки к решению реальных задач.

Платформа Jetson Thor, разрабатываемая подразделением Isaac Robotics Platform, станет основой для GR00T, обеспечивая возможности для обучения на основе симуляций. GR00T использует возможности генеративного ИИ, предлагая новый подход к обучению гуманоидных роботов, который не требует написания большого количества кода.

Дипу Талла пояснил Financial Times, что решение об усилении внимания к рынку робототехники связано с развитием генеративных моделей ИИ и возможностью обучать роботов на этих моделях в имитируемых условиях. "За последние 12 месяцев прогресс достиг той стадии, когда мы можем проводить эксперименты в моделировании, сочетая их с генеративным ИИ, чего мы не могли делать еще два года назад. Мы предоставляем платформу, которая позволяет компаниям решать широкий спектр задач в этой области", – добавил он. Таким образом, Nvidia видит в робототехнике не просто новое направление, а логичное продолжение развития своих технологий, используя накопленный опыт в области ИИ для создания интеллектуальных физических систем.

#nvidia #искусственный интеллект #робототехника #chatgpt #gr00t
Источник: ft.com
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