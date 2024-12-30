Разговор о судьбе классических игр зашел после обсуждения успеха платформера Astro Bot, который буквально соткан из отсылок к богатой истории PlayStation.

Фанаты классических игровых серий PlayStation получили обнадеживающие новости о том, что в ближайшем будущем они, вероятно, увидят возвращение любимых классических франшиз. Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Хермен Хюльст в недавнем интервью японскому игровому изданию Famitsu намекнул на возможное возвращение к жизни некоторых классических игр компании. Такой вывод можно сделать из его ответа на вопрос о будущем «спящих» игровых серий, таких как Killzone и Gravity Rush, популярность которых в прошлом была весьма значительной.

После оглушительного успеха очаровательной платформенной игры Astro Bot, буквально напичканной отсылками к различным проектам из богатой истории PlayStation, интервьюер закономерно поинтересовался о планах компании относительно "возвращения из небытия" некогда популярных, но ныне забытых франшиз.

"Обширная библиотека нашей интеллектуальной собственности – это ценнейший актив для PlayStation," – заявил Хюльст. "В рамках стратегии по укреплению нашего портфолио, мы постоянно анализируем возможности как по оживлению наших классических игр, так и по созданию абсолютно новых вселенных." Пусть это и не прямое подтверждение, но однозначно оставляет дверь открытой для ностальгирующих фанатов.

Хюльст также коснулся темы менее удачных релизов этого года. В частности, говоря о провале амбициозного многопользовательского шутера Concord, чья работа была прекращена всего через пару недель после выпуска, он подчеркнул, что, несмотря на неудачу, PlayStation не откажется от дальнейшей разработки онлайн-проектов, которые будут выходить параллельно с традиционными однопользовательскими играми, любимыми многими игроками.

"В будущем мы продолжим инвестировать в разработку онлайн-проектов с «живым миром» наряду с ориентированными на захватывающий сюжет одиночными играми, которые так ценят наши пользователи," – заверил он. В качестве примера успешной реализации подобного подхода Хюльст привел кооперативный шутер Helldivers 2, подчеркнув, что его успех обусловлен постоянным наполнением контента, что наглядно демонстрирует потенциал "игр-сервисов" (проектов, живущих и развивающихся за счет регулярных обновлений).

В заключение интервью Хюльста спросили, какие из грядущих игр для PS5 он ждет с наибольшим нетерпением. "Я возлагаю большие надежды на все проекты, находящиеся в разработке, поэтому выделить что-то одно или конкретную студию крайне сложно," – ответил он. "Однако анонс Ghost of Yotei от Sucker Punch Productions, студии, подарившей миру множество шедевров, стал для меня особенным событием."

Такая стратегия развития показывает, что PlayStation стремится найти баланс между инновациями и традициями, сохраняя верность своим корням, но при этом активно осваивая новые направления в игровой индустрии.