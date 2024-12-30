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Fantoci
Устаревшая технология из "Звёздного пути" может стать реальным будущим космических путешествий
Могут ли гигантские паруса стать следующим крупным прорывом в космических технологиях? Всё указывает на это.

Привычный образ космических кораблей в научной фантастике часто ассоциируется с футуристическими технологиями, позволяющими преодолевать огромные расстояния за считанные мгновения. Однако, существует и другая, более реалистичная концепция, основанная на использовании энергии звезд для межзвездных перелетов – солнечные паруса. Эта идея не нова и неоднократно обыгрывалась в популярных франшизах. Вспомним графа Дуку, эффектно покидающего поле битвы на своем солнечном паруснике в фильме "Звездные войны: Атака клонов". Ещё одна известная франшиза "Звездный путь" на протяжении многих лет намекает зрителю, что именно солнечные паруса являются отправной точкой на пути к более совершенным и быстрым способам передвижения в космосе, таким как варп-двигатель (технология, позволяющая преодолевать скорость света за счет искривления пространства). В одном из недавних эпизодов "Звездного пути: Нижние палубы", озаглавленном "Оттенки зеленого", гонки на солнечных парусах и вовсе представлены как некий архаичный способ перемещения по космосу. Тенди и другим представителям расы орионцев приходится использовать устаревшие технологии солнечных парусов в рамках своеобразного испытания. И хотя возможность космических путешествий быстрее скорости света до сих пор остается предметом дискуссий среди сторонников "классической" научной фантастики, опирающейся на строгие научные принципы, идея использования солнечных парусов имеет под собой вполне реальную основу.

Но способны ли солнечные паруса в действительности выполнять те же функции, что и в фантастических произведениях? И можно ли рассматривать их как технологию будущего для космических полетов за пределы околоземной орбиты? Чтобы разобраться в этом вопросе и отделить научные факты от вымысла, энтузиасты обратились к Лесу Джонсону, ведущему специалисту НАСА в области разработки солнечных парусов.

Прежде всего, важно отметить, что технология солнечных парусов – это уже не просто теория, а реальное устройство передвижения на сегодняшний день. Более того, при определенных условиях они могут превзойти по эффективности любые другие известные двигательные установки сравнимого размера и массы. Речь идет о проекте «Солнечный крейсер» (Solar Cruiser), над которым сейчас работает НАСА.


Ключевым фактором успеха этой концепции является место запуска. Для эффективной работы солнечного паруса космический корабль должен находиться за пределами земной орбиты, желательно в пределах орбиты Марса. Кроме того, сам парус должен быть огромным, ультратонким и невероятно легким, а корабль, соответственно, компактным и малой массы. В отличие от ракетного топлива, необходимого для вывода аппарата на орбиту, солнечный парус наиболее эффективен именно в открытом космосе.

Впрочем, по мнению Джонсона, солнечные паруса вряд ли станут предшественниками варп-двигателей, как это иногда изображается в фантастике. Скорее, их эволюция приведет к созданию лазерных парусов. Суть этой идеи заключается в замене солнечного света мощными лазерными лучами, направленными на парус, что значительно увеличит его эффективность и позволит кораблям перемещаться на большие расстояния.

Почти все изображения солнечных парусов в научно-фантастических произведениях часто грешат неточностями. Как правило, они показаны слишком маленькими для того, чтобы обеспечить движение крупных звездолетов. Например, реальный солнечный парус, разрабатываемый специалистами НАСА, имеет площадь около 370 квадратных метров в сложенном состоянии и 1580 квадратных метров в развернутом. Для сравнения, длина звездолета «Энтерпрайз» из оригинального сериала «Звездный путь» составляет примерно 305 метров, а его аналог из «Следующего поколения» — 610 метров. Очевидно, что для такого корабля потребовался бы парус гораздо большего размера.

Еще одна распространенная ошибка – цвет паруса. В «Атаке клонов» солнечный корабль графа Дуку имеет темную окраску, что снижает его эффективность. По словам Джонсона, светоотражающий серебристый парус будет в два раза эффективнее, так как черный цвет поглощает фотоны, а светлый – отражает, удваивая передаваемый импульс.

Несмотря на то, что в классической фантастике солнечные паруса часто изображаются как устаревшая технология, в реальности они могут стать ключом к освоению дальнего космоса. Вместо того чтобы воспринимать их как пережиток фантастического прошлого, стоит рассматривать солнечные паруса как важный шаг на пути к будущим межзвездным путешествиям. Возможно, именно они позволят человечеству однажды выйти за пределы Солнечной системы и отправиться к далеким звездам.

#наса #космические исследования #космические технологии #космические путешествия #solar cruiser #солнечные паруса #солнечный крейсер
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