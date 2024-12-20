Помимо исторической ценности, создание каталога поможет решить и практические задачи, в частности, отслеживание и уменьшение количества космического мусора.

Команда антропологов выступила с инициативой, которая может показаться многим довольно необычной на первый взгляд: создать полный каталог всех объектов, оставленных людьми на Марсе. Зачем это нужно? Ученые уверены, что такой систематизированный реестр станет бесценным инструментом для изучения истории освоения космоса и поможет нам лучше понять, как человечество шаг за шагом продвигалось к другим планетам.

В своей статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, ученые из ряда университетов США и Испании акцентируют внимание на формировании уникального "археологического слоя" на Марсе, представленного растущим числом материальных свидетельств человеческой деятельности на Красной планете. Начиная с момента падения советской станции "Марс-2" в 1971 году, поверхность планеты постепенно пополняется разнообразными человеческими артефактами, своего рода "музейным собранием", иллюстрирующим настойчивые попытки землян достичь совершенно иных миров.

Однако, ключевая проблема заключается в отсутствии официальной, общепринятой системы учета этих объектов. Ведущий автор исследования, антрополог Джастин Холкомб, убежден, что такое положение дел недопустимо и наносит ущерб пониманию истории человечества. Он проводит прямую параллель между освоением других планет и ранними миграциями Homo sapiens с африканского континента миллионы лет назад. По мнению ученого, игнорирование необходимости каталогизации материальных следов космической деятельности существенно затруднит работу будущих поколений исследователей, стремящихся воссоздать картину "космической одиссеи" человечества.

На карте Марса отмечены точки расположения артефактов, оставшихся после 14 различных миссий. Фоном служит изображение равнины Эллада, марсианского региона с характерным сложным рельефом и глубокими каньонами. Иллюстрация: Holcomb et al, Nature Astronomy; ESA/DLR/FU Berlin.

"Мы вступили в активную фазу освоения Солнечной системы," – отмечает Холкомб, слова которого приводит пресс-служба Канзасского университета. "И подобно тому, как изучение артефактов и особенностей ландшафта помогает нам восстановить ход нашей эволюции и миграций на Земле, мы можем использовать оставленные в космосе зонды, спутники, посадочные модули и другие материальные объекты для отслеживания нашего продвижения за пределами планеты. Расселение человечества в космосе оставляет свой вещественный след."

Мешок для сбора мусора, использованный астронавтами во время миссии "Аполлон-11" на Луне. Фото: Нил Армстронг/НАСА.

Следует отметить, что формирование подобного реестра имеет не только антропологическое значение. Упорядоченный учет объектов на Марсе значительно облегчит отслеживание и потенциальное уменьшение количества космического мусора. Несмотря на то, что основная масса подобных отходов циркулирует вокруг Земли, другие космические миссии, доставляющие людей на другие небесные тела, включая Луну, неизбежно оставляют после себя фрагменты оборудования, контейнеры с отходами жизнедеятельности и прочий техногенный "балласт". Даже автоматические станции, такие как китайский аппарат "Чанъэ-4" и марсоходы НАСА, оставили на поверхности Луны и Марса элементы обшивки, теплоизоляцию и образцы биологических материалов. По аналогии с проблемой засорения околоземного пространства, инвентаризация марсианских артефактов является необходимым первым шагом к минимизации их воздействия на ценные в научном отношении участки.

Вместе с тем, исследователи подчеркивают, что к марсианским артефактам не стоит относиться исключительно как к бесполезному хламу. "Это первые материальные свидетельства нашего присутствия на другой планете, и это имеет для нас огромное значение," – заявляет Холкомб. "Я неоднократно сталкивался с тем, что ученые называют эти объекты космическим мусором или галактическими отходами. Мы же настаиваем на том, что это не мусор, а важная часть нашего наследия. Необходимо изменить подход: если мусор подлежит утилизации, то наследие требует сохранения. Это принципиально разные категории."

В идеальном варианте, по мнению авторов исследования, ведущие космические организации и правительства разных стран должны совместно разработать методологию и платформу для систематизации данных об объектах, оставленных на Марсе, а в перспективе – и на других планетах. Холкомб предлагает рассмотреть возможность интеграции подобного каталога в существующий Регистр объектов, запущенных в космическое пространство Организации Объединенных Наций, который уже используется для учета спутников, зондов, посадочных аппаратов и пилотируемых кораблей.