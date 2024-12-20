Пыль, ставшая причиной окончания миссии, теперь же приведет и к полному «погребению» аппарата.

На просторах Красной планеты разворачивается трогательная история прощания с одним из самых успешных исследовательских аппаратов НАСА. Орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) недавно сделал прощальный снимок посадочного модуля InSight, который уже два года находится в состоянии покоя на поверхности Марса. Последняя фотография наглядно демонстрирует, как безжалостные марсианские пылевые бури постепенно поглощают некогда блестящий научный инструмент.

На протяжении четырех лет InSight неустанно трудился в районе марсианской равнины Элизиум, собирая ценные данные о внутреннем строении планеты. Именно этому аппарату принадлежит историческое достижение установки первого сейсмографа на марсианской поверхности, что позволило ученым впервые зарегистрировать подземные толчки – марсотрясения. Более того, чувствительные приборы InSight уловили и передали на Землю звуки падения метеоритов на планете, находящейся от нас на огромном расстоянии в сотни миллионов километров.

Покрытые пылью солнечные панели InSight, сфотографированные камерой IDC, установленной на роботизированной руке посадочного модуля. Источник: НАСАК сожалению, неумолимые марсианские пылевые бури сыграли роковую роль в судьбе этой миссии. Солнечные панели посадочного модуля InSight постепенно покрывались плотным слоем марсианской пыли, что катастрофически быстро снижало их способность генерировать энергию. В итоге, в декабре 2022 года, из-за критической нехватки питания, специалисты Лаборатории реактивного движения NASA были вынуждены завершить активную фазу работы аппарата. В настоящее время InSight, хоть и не функционирует в активном режиме, но продолжает приносить пользу науке. Его чистый, созданный руками человека корпус служит своеобразным контрольным образцом, позволяя исследователям наблюдать за процессом накопления пыли и лучше понимать динамику марсианских ветров и пылевых циклов.

Последние фотографии, сделанные орбитальным аппаратом MRO, сыграют важную роль в этих наблюдениях. MRO регулярно фотографировал InSight с момента его прибытия на Марс в декабре 2018 года. Самое первое изображение зафиксировало яркую, слегка размытую точку в окружении темного ореола – следствия работы двигателей мягкой посадки, выжегших сухую, изрезанную кратерами почву. Эта точка, искусственно окрашенная специалистами НАСА в синий цвет, и есть InSight, отражающий солнечный свет в объектив камеры HiRISE (High-Resolution Imaging Science Experiment), установленной на MRO.

Просматривая собранные НАСА изображения в хронологическом порядке, можно заметить, как со временем яркость точки InSight уменьшается. На кадре, предшествующем окончанию миссии в декабре 2022 года, уже отчетливо видно, что шестиметровый аппарат постепенно скрывается под слоем пыли. Последний снимок, полученный MRO 23 октября 2024 года, представляет InSight уже как естественный объект марсианского ландшафта, то есть еще одно геологическое образование, покрытое пылью.

Именно поэтому новый снимок MRO с большой вероятностью является последним визуальным подтверждением существования InSight. Пыль, которая стала причиной завершения его работы, в конечном итоге приведет и к его полному погребению. Оставаясь неподвижным, InSight будет подвергаться непрекращающемуся воздействию марсианских пылевых бурь, которые будут наслаивать все новые и новые частицы на его корпус, пока он полностью не скроется под толстым слоем марсианского грунта. Будущая судьба InSight теперь во многом зависит от марсианской погоды, и этот последний снимок MRO может стать одновременно и прощальным.

"Наблюдать за нынешним состоянием InSight немного грустно, – признается Ингрид Даубар, участница научной команды миссии из Лаборатории реактивного движения. – InSight блестяще справился со своей задачей, предоставив нам огромное количество ценнейшей научной информации. Конечно, всем нам хотелось бы, чтобы он работал вечно, но мы понимали, что это невозможно." Несмотря на завершение активной фазы миссии, InSight оставил неизгладимый след в истории исследования Марса, а его наследие продолжает жить в данных, которые он собрал, и в уроках, которые он нам преподал.