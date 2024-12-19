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Пентагон проводит расследование в отношении Илона Маска из-за его контактов с иностранными лидерами
Особое внимание в ходе расследования уделяется сообщениям о контактах Маска с президентом России Владимиром Путиным.

В центре внимания американских федеральных служб оказался один из самых влиятельных предпринимателей современности - Илон Маск. Как стало известно The New York Times, по меньшей мере три ведомства США инициировали расследование его деятельности. В фокусе внимания — контакты Маска с иностранными официальными лицами, а также соблюдение им правил, связанных с доступом к государственной тайне.

Аэрокосмическая компания SpaceX, будучи одним из ключевых подрядчиков Министерства обороны США, обязана строго соблюдать протоколы безопасности. В частности, сотрудники компании и её руководитель должны информировать соответствующие органы о любых контактах с представителями иностранных государств. Однако, похоже, что эта обязанность выполнялась не в полном объеме.

Расследование было инициировано Офисом Генерального инспектора Пентагона, Военно-воздушными силами, а также Офисом заместителя министра обороны по разведке и безопасности. Поводом для активизации двух последних ведомств послужило обращение сенатора Джин Шахин. Она выразила серьезную обеспокоенность в связи с публикацией в Wall Street Journal, информирующей, что с конца 2022 года Маск поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Интересно, что, несмотря на наличие у Маска допуска к секретной информации высшего уровня, недавно ВВС США отказали ему в доступе к информации, засекреченной на более высоком уровне. Люди с допуском к гостайне обязаны отчитываться о своей деятельности, включая зарубежные поездки, встречи и даже употребление запрещенных веществ.

Сотрудники SpaceX, отвечающие за подготовку подобных отчетов, как сообщается, неохотно требовали от Маска предоставления необходимой информации, опасаясь за свои рабочие места. Некоторые из тех, кто все же настаивал на соблюдении правил, были уволены или вынуждены покинуть компанию. В ряде случаев недовольные сотрудники обращались с жалобами непосредственно в Офис Генерального инспектора Минобороны.

Илон Маск отреагировал на подобные публикации в прессе в свойственной ему манере, обвинив в происходящем предателей из "глубинного государства" и их "платных марионеток" в традиционных СМИ. Под "глубинным государством" понимается конспирологическая теория о существовании в США некой тайной властной структуры, манипулирующей официальным правительством.

Беспокойство по поводу деятельности Маска выражают не только американские власти, но и их зарубежные партнеры. По данным NYT, обеспокоенность высказали девять стран Европы и Ближнего Востока. Министр обороны Израиля, к примеру, охарактеризовал Маска как "непредсказуемого" человека. Израильские власти опасались, что через спутниковую систему Starlink Маск может передавать конфиденциальную информацию третьим лицам. Тем не менее, в итоге Израиль разрешил использование Starlink на своей территории.

Ситуация осложняется тем, что Маск, вероятно, получит еще больший доступ к информации о деятельности американского правительства. Избранный президент США Дональд Трамп включил его в состав неофициального органа, призванного бороться с расточительством в государственных структурах. В связи с этим сенатор Элизабет Уоррен обратилась к Трампу с призывом урегулировать конфликт интересов Маска, подчеркнув его особый статус и значительные деловые связи его компаний с правительством.

Tesla получила от правительства США контракты на сумму около 42 миллионов долларов, а SpaceX - на сумму около 20 миллиардов. Уоррен опасается, что Маск может использовать свое влияние на Трампа, чтобы помешать расследованиям, касающимся грубых нарушений в его компаниях, будь то трудовые споры, экологические проблемы или вопросы безопасности беспилотных автомобилей.

В ответ на критику представитель Трампа выступила с резким заявлением, использовав при этом оскорбительное прозвище "Покахонтас" в адрес сенатора Уоррен, что вызвало скандал и обвинения в расизме. Этот инцидент еще больше накалил обстановку вокруг Маска и его взаимоотношений с властью, подчеркивая сложность и противоречивость ситуации. Очевидно, что в ближайшее время расследование деятельности Маска будет продолжаться, и его исход может оказать значительное влияние как на его бизнес-империю, так и на политическую ситуацию в США.

#сша #дональд трамп #пентагон #илона маск
Источник: nytimes.com
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