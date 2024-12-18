Более того, появилась информация, что Nvidia может представить на CES 2025 сразу четыре новые видеокарты: RTX 5090, 5080, а также, предположительно, RTX 5070 Ti и RTX 5070.

До январской технологической выставки CES 2025, где ожидается анонс нового поколения видеокарт NVIDIA, остается все меньше времени, а в сети появляется все больше интересной инсайдерской информации. Информационный портал Videocardz, известный своими инсайдерскими данными, обнаружил на сайте компании Acer спецификации для компьютеров Predator Orion, в которых упоминаются графические процессоры RTX 5090 и 5080. Судя по всему, информация была опубликована по ошибке преждевременно, поскольку официальная презентация линейки RTX 50 ожидается во время выступления генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга в начале января. Тем не менее, данная утечка информации очень похожа на правду и проливает свет на ключевые характеристики будущих флагманов: RTX 5090, согласно опубликованным данным, будет оснащена 32 ГБ видеопамяти GDDR7, в то время как RTX 5080 получит вдвое меньший объем — 16 ГБ.

Следует отметить, что технические характеристики флагманских видеокарт Nvidia на сайте Acer были представлены на немецком языке, что, впрочем, не исключает появления аналогичных конфигураций и на других рынках, включая Россию. Обе игровые сборки Predator Orion, по всей видимости, будут предлагать максимальную на данный момент производительность, базируясь на процессорах Intel Core Ultra 7 265KF и комплектуясь от 32 до 128 ГБ оперативной памяти DDR5, а также двумя твердотельными накопителями PCIe объемом 1 ТБ каждый. В качестве операционной системы предустановлена Windows 11 Home.

Nvidia на протяжении последних месяцев неоднократно намекала на то, что серия RTX 50 станет одним из главных анонсов на CES 2025, однако компания традиционно воздерживается от официальных комментариев до момента презентации. Несмотря на отсутствие официального заявления, утечка от Acer укрепляет уверенность в скором выходе нового поколения видеокарт и предоставляет конкретные данные о объеме памяти RTX 5090 и 5080.

Пока нет информации относительно моделей среднего уровня, таких как RTX 5070 Ti и RTX 5070, по крайней мере, на уровне розничных утечек. Вполне вероятно, что Nvidia представит эти, более доступные по цене, видеокарты либо одновременно с флагманами, либо вскоре после их выпуска. Определенную надежду на одновременный релиз всех четырех моделей вселяет недавняя публикация на сайте компании Zotac, также замеченная пользователями Videocardz. Хотя нельзя исключать, что Zotac просто добавила в список все предполагаемые модели серии, в сочетании с другими слухами, эта информация наводит на мысль о стратегии Nvidia, направленной на максимальный охват игрового рынка с самого начала продаж. Такой подход, несомненно, был бы встречен с энтузиазмом со стороны геймерского сообщества.

И в заключение, нельзя не отметить активность пользователей Reddit, которые, не дожидаясь выхода новых комплектующих, уже сейчас собирают компьютеры на базе доступных на рынке компонентов. Это вполне понятное стремление получить максимум удовольствия от игр во время праздников, однако стоит морально подготовиться к тому, что CES 2025 может принести некоторые сомнения в правильности сделанного выбора. В любом случае, технологический прогресс не стоит на месте, и следующее поколение видеокарт, несомненно, принесет еще больше возможностей для геймеров и профессионалов.