За последний год Intel потеряла значительную часть своей рыночной стоимости, и одним из рассматриваемых вариантов реструктуризации является продажа или отделение подразделения, занимающегося производством полупроводников.

2024 год стал для компании Intel наверно самым сложным за всю историю существования. Череда неудач с новыми процессорами, снижение рыночной стоимости более чем вдвое и, наконец, неожиданное увольнение генерального директора Пэта Гелсингера. Новое руководство, представленное двумя сопредседателями, Мишель Джонстон Хольтхаус и Дэвидом Зинснером, стремится вернуть компании стабильность и лидерские позиции. Одним из наиболее вероятных сценариев является выделение убыточного подразделения по контрактному производству чипов (foundry) в самостоятельную компанию. Этот вариант никогда не рассматривался при прежнем гендиректоре, который делал ставку на развитие собственных производственных мощностей.

В интервью агентству Reuters новые руководители Intel открыто заговорили о возможном сокращении их участия в производстве чипов, подчеркивая, что это направление уже функционирует автономно внутри компании. По словам Зинснера, в настоящее время рассматривается реорганизация производственного бизнеса с возможным выделением его в дочернюю компанию. Однако вопрос о полном отделении остаётся открытым. Такой шаг позволил бы Intel сосредоточиться на разработке и проектировании чипов, переложив ответственность за их производство на выделенное подразделение, или даже полностью стороннюю компанию.

Intel исторически была крупнейшим клиентом собственных производственных мощностей, но стратегия развития собственного производства изначально предусматривала привлечение сторонних заказчиков и конкуренцию с такими гигантами, как тайваньская TSMC. Финансовая отчётность компании уже построена таким образом, будто Intel является компанией, которая работает без собственных фабрик, что теоретически упрощает возможность разделения производственных и дизайнерских направлений.

Гелсингер был оптимистично настроен в отношении литейного бизнеса Intel, но с приходом нового руководства ситуация может измениться. Источник: Intel

При этом Гелсингер, возглавлявший компанию до недавнего времени, видел развитие производственного подразделения ключевым элементом будущего Intel. Он обращал внимание на геополитическую нестабильность региона, где базируется TSMC, что, по его словам, приносило Intel значительные проблемы. Однако после его ухода отношение к этому вопросу может измениться.

Несмотря на то что основная деятельность Intel остаётся прибыльной, производственное подразделение генерирует многомиллиардные убытки. В апреле компания сообщила, что "foundry" завершила предыдущий год с убытками в размере $7 миллиардов. Гелсингер, комментируя ситуацию, выразил уверенность, что финансовые показатели будут улучшаться, и подразделение выйдет на прибыль к 2030 году. Однако ухудшение показателей уже повлекло за собой масштабные сокращения: за последние месяцы были уволены более 15 000 сотрудников.

На фоне этих событий появление новостей о возможном отделении "foundry" положительно сказалось на рыночной стоимости компании. Акции Intel выросли на 4% сразу после публикации информации и удержали большую часть роста до конца выходных.

Важно отметить, что, несмотря на миллиардные инвестиции правительства США в развитие полупроводниковой отрасли через закон CHIPS and Science Act, значительная часть новых чипов Intel, включая Arrow Lake, производится на фабриках TSMC. Несмотря на то, что Intel получила $20 миллиардов в виде государственных грантов, это не избавило её от необходимости сотрудничать с конкурентом.

Сегодняшние заявления нового руководства Intel свидетельствуют о возможном переосмыслении стратегии компании. Решение о том, станет ли производственное подразделение самостоятельным бизнесом, может быть одним из ключевых для дальнейшего курса развития Intel.