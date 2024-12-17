Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Ученые обнаружили уникальную экосистему подо льдами Антарктиды
При изучение образцов льда и воды было выявлено присутствие 18 различных типов бактерий и трех типов одноклеточных эукариот.

В самом сердце антарктической пустыни, на расстоянии более трех тысяч километров от побережья Новой Зеландии, прячется таинственное озеро Энигма. Этот необычный водоем, чье название говорит само за себя, постоянно находится в экстремальных условиях ледяного континента. Удивительно, но толщина ледяного панциря, сковывающего Энигму, превосходит глубину самого водоема: 13 метров льда нависают над 12 метрами жидкой воды. Поддержание такого мощного ледяного панциря обеспечивают экстремально низкие температуры региона.

До недавнего времени считалось, что в таких суровых условиях жизнь практически невозможна. Однако открытие, совершенное учеными из Национального исследовательского совета Италии (CNR), перевернуло эти представления. В ходе экспедиции, проходившей с ноября 2019 по январь 2020 года, исследователи пробурили толщу льда и взяли пробы воды из озера Энигма. Результаты анализа, опубликованные в престижном научном журнале Nature Communications Earth & Environment, ошеломили научное сообщество.

Оказалось, что под ледяным покровом скрывается богатая и разнообразная экосистема микроорганизмов. Причем водная толща озера оказалась практически полностью изолированной от земной атмосферы, что делает условия обитания еще более уникальными. Анализ РНК показал присутствие 18 различных типов бактерий и трех типов одноклеточных эукариот – организмов, чьи клетки, в отличие от бактериальных, содержат ядро. Примечательно, что около 60% всех обнаруженных микроорганизмов относятся к трем типам бактерий: Bacteroidota, Actinobacteriota и Pseudomonadota. Если первые два встречаются повсеместно – от морской воды до кишечника млекопитающих, то Actinobacteriota, как правило, играют важную роль в поддержании здоровья почв и стимулировании роста растений.

Как выглядит озеро Энигма под 13-метровым слоем льда. Источник: Smedile et al, Nature Communicaitons Earth & Environment

Особый интерес вызвали так называемые "ультрамаленькие" бактерии, принадлежащие к надтипу Patescibacteria. Они составляют менее 10% от общего числа микроорганизмов в озере, но сам факт их обнаружения стал настоящей сенсацией. Дело в том, что эти крошечные существа, в силу своих микроскопических размеров, не способны самостоятельно производить многие жизненно важные вещества, такие как аминокислоты и липиды. Для выживания им приходится либо вступать в симбиоз с другими микроорганизмами, либо напрямую на них паразитировать.

Присутствие Patescibacteria в озере Энигма свидетельствует о сложных взаимоотношениях между различными видами бактерий, населяющих этот водоем. Как отмечают исследователи, эти "ультрамаленькие" бактерии, вероятно, играют уникальную роль в экосистеме озера, не свойственную другим подледным озерам Антарктиды. Их образ жизни основан на симбиозе или хищничестве, что делает их полностью зависимыми от клеток-хозяев.

Открытие столь сложной и разнообразной экосистемы в экстремальных условиях озера Энигма в очередной раз подчеркивает удивительную способность жизни адаптироваться к самым суровым условиям. Изучение этих микроорганизмов-экстремофилов открывает широкие перспективы для науки. Оно может пролить свет на механизмы выживания в экстремальных средах, что может быть полезно, например, для разработки технологий производства биологически активных веществ, развития сельского хозяйства в условиях, приближенных к внеземным, и даже для поиска жизни за пределами нашей планеты.

Следует отметить, что исследование озера Энигма — это только начало большого пути. Предстоит еще многое узнать о том, как функционирует эта уникальная экосистема, как микроорганизмы взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой. Но уже сейчас ясно, что под ледяным щитом Антарктиды скрывается целый мир, полный тайн и удивительных открытий.

#антарктида #экосистема #озеро энигма
Источник: nature.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые испытания «Орешника» меняют будущее военных технологий
8
Изучаем предварительные данные всех видеокарт NVIDIA следующего поколения за месяц до начала продаж
6
Новые данные указывают на ранее неизвестную девятую планету в нашей Солнечной системе
6
Самая "напряженная трасса" юга России требует реконструкции
3
Раскрыты уникальные детали атомного подводного ракетоносца «Тула»
+
Почему МиГ-29 остаётся шедевром инженерной мысли спустя почти 50 лет
3
В США рассказали о первых успешных полётах секретного дрона-невидимки Thanatos
2
В Китае небольшие экспериментальные дроны могут перенаправлять лазерные лучи с земли
2
Приложение NVIDIA App снижает производительность ПК в играх
+
Крейсер «Адмирал Нахимов» будет перехватывать цели за радиогоризонтом
+
Экс-конструктор КБ "Южное" Кочетков: Разработка "Орешника" началась в Днепре
9
В 2025 году Россия запустит одно из крупнейших угольных месторождений мира
+
Китайский гиперзвуковой авиалайнер в 3 раза быстрее «Конкорда»
1
Высокоточные снаряды "Краснополь-Д" на основе ГЛОНАСС усиливают мощь российской артиллерии
+
В Китае выпущен светодиодный телевизор с технологией TCL QD-Mini LED и Fuxi AI по цене от ₽40 600
2
iPhone 17 может выглядеть как смартфон Google Pixel с горизонтально расположенными камерами
+
ВКС России получат стратосферную беспилотную платформу, разработанную для различных операций
1
Разработана новая конструкция печатной платы, которая может увеличить рассеивание тепла в 55 раз
4
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti получит 16 Гбайт видеопамяти, RTX 5060 — 8 Гбайт GDDR7
6
Опубликован список лучших процессорных кулеров 2024 года
2

Популярные статьи

Лучшие фильмы режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (субъективное мнение)
6
Как пользователи Steam зарабатывали деньги, продавая картинки иностранцам
1
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
86
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
20
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Декабрь)
5
Об анонсе The Witcher 4, неправильной Цири и загнивающем "нижнем" интернете
42
Тактический контрнаступ ВСУ под Шевченково не удался и элитной украинской бригаде пришлось отступить
11
9 ультимативных игровых ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4090, которые можно купить в Мегамаркете
4
Вавилон-Берлин - самый дорогой и высоко оцененный немецкий сериал
2
Советский 2С4 «Тюльпан» — самый мощный миномёт в истории, способный уничтожать укрепления и бункеры
2

Сейчас обсуждают

FelsheR-zzzzz
18:40
Тогда без переговоров все назад заберем. Кому хуже?)
В Киеве заявили, что переговоры можно будет начинать только после ослабления позиции России
SimpleSimon
18:39
Для об'ектиности новость должна звучать так: открыто Х, численность Хх; закрыто У., численность Уу. Отсутствие второй половины, заставляет сомневаться в истинной радости события, возможно, и радоватьс...
В России в ноябре 2024 года открыто более 16 новых производств
Роман Яндаев
18:38
Жесть, просто жесть. Несколько интересных мыслей но в итоге жесть. Купи 13600kf+ rtx 4070s и радуйся жизни, мало денег купи 12600kf+ rtx 4070. В любом случае ты удивишься тому как заработает твой комп...
6 причин, по которым я еще долго не буду менять AMD Ryzen 5 5600X на новый процессор
FelsheR-zzzzz
18:33
Как селян захватили бандеровцы - весь интернет стал помойкой. О закрытии сайта проси хозяев. Сами с нетерпением ждем. К России он давно отношения не имеет.
В Киеве заявили, что переговоры можно будет начинать только после ослабления позиции России
BruteForce
18:33
Автор, спасибо тебе. Я в своё прошлое окунулся. Купил тогда 3770k и это был топ своего времени! Поставил 5 звёзд.
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
SimpleSimon
18:30
Есть доказательства, что украина причастна?
В Москве в результате теракта убит начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
VRoman
18:26
А что стало с 3050? Она опустилась до уровня 1030... А теперь и 5060 будет "неплоха", но и крепкого среднячка из неё уже не получится. Среднячком теперь будет 5070 с 12 ГБ, чтобы тянула всё на достойн...
GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 получат память GDDR7 объемом 16 ГБ и 8 ГБ
K_Abadonna
18:25
6800, она ближе к 3070, но с 16ГБ на борту.
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
Marik S
18:25
У меня на ноутбуке стоит i7 13650HX недавноAsus выкатило обновление bios с заменой микрокода, хотя и до этого проблем не было с процессором
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
lamalama
18:19
крестик в правом углу сверху, а так иди на свои сальные ресурсы раз не нравится.
В Киеве заявили, что переговоры можно будет начинать только после ослабления позиции России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем