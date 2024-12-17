При изучение образцов льда и воды было выявлено присутствие 18 различных типов бактерий и трех типов одноклеточных эукариот.

В самом сердце антарктической пустыни, на расстоянии более трех тысяч километров от побережья Новой Зеландии, прячется таинственное озеро Энигма. Этот необычный водоем, чье название говорит само за себя, постоянно находится в экстремальных условиях ледяного континента. Удивительно, но толщина ледяного панциря, сковывающего Энигму, превосходит глубину самого водоема: 13 метров льда нависают над 12 метрами жидкой воды. Поддержание такого мощного ледяного панциря обеспечивают экстремально низкие температуры региона.

До недавнего времени считалось, что в таких суровых условиях жизнь практически невозможна. Однако открытие, совершенное учеными из Национального исследовательского совета Италии (CNR), перевернуло эти представления. В ходе экспедиции, проходившей с ноября 2019 по январь 2020 года, исследователи пробурили толщу льда и взяли пробы воды из озера Энигма. Результаты анализа, опубликованные в престижном научном журнале Nature Communications Earth & Environment, ошеломили научное сообщество.

Оказалось, что под ледяным покровом скрывается богатая и разнообразная экосистема микроорганизмов. Причем водная толща озера оказалась практически полностью изолированной от земной атмосферы, что делает условия обитания еще более уникальными. Анализ РНК показал присутствие 18 различных типов бактерий и трех типов одноклеточных эукариот – организмов, чьи клетки, в отличие от бактериальных, содержат ядро. Примечательно, что около 60% всех обнаруженных микроорганизмов относятся к трем типам бактерий: Bacteroidota, Actinobacteriota и Pseudomonadota. Если первые два встречаются повсеместно – от морской воды до кишечника млекопитающих, то Actinobacteriota, как правило, играют важную роль в поддержании здоровья почв и стимулировании роста растений.

Как выглядит озеро Энигма под 13-метровым слоем льда. Источник: Smedile et al, Nature Communicaitons Earth & Environment

Особый интерес вызвали так называемые "ультрамаленькие" бактерии, принадлежащие к надтипу Patescibacteria. Они составляют менее 10% от общего числа микроорганизмов в озере, но сам факт их обнаружения стал настоящей сенсацией. Дело в том, что эти крошечные существа, в силу своих микроскопических размеров, не способны самостоятельно производить многие жизненно важные вещества, такие как аминокислоты и липиды. Для выживания им приходится либо вступать в симбиоз с другими микроорганизмами, либо напрямую на них паразитировать.

Присутствие Patescibacteria в озере Энигма свидетельствует о сложных взаимоотношениях между различными видами бактерий, населяющих этот водоем. Как отмечают исследователи, эти "ультрамаленькие" бактерии, вероятно, играют уникальную роль в экосистеме озера, не свойственную другим подледным озерам Антарктиды. Их образ жизни основан на симбиозе или хищничестве, что делает их полностью зависимыми от клеток-хозяев.

Открытие столь сложной и разнообразной экосистемы в экстремальных условиях озера Энигма в очередной раз подчеркивает удивительную способность жизни адаптироваться к самым суровым условиям. Изучение этих микроорганизмов-экстремофилов открывает широкие перспективы для науки. Оно может пролить свет на механизмы выживания в экстремальных средах, что может быть полезно, например, для разработки технологий производства биологически активных веществ, развития сельского хозяйства в условиях, приближенных к внеземным, и даже для поиска жизни за пределами нашей планеты.

Следует отметить, что исследование озера Энигма — это только начало большого пути. Предстоит еще многое узнать о том, как функционирует эта уникальная экосистема, как микроорганизмы взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой. Но уже сейчас ясно, что под ледяным щитом Антарктиды скрывается целый мир, полный тайн и удивительных открытий.