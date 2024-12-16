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Fantoci
«Супервспышки» на солнцеподобных звездах происходят гораздо чаще, чем считалось ранее
Ранее считалось, что столь сильные вспышки крайне редки и случаются раз в 4–5 тысяч лет.

Новое исследование немецких учёных из Института исследований Солнечной системы имени Макса Планка проливает свет на пугающую реальность: мощнейшие взрывы, именуемые супервспышками, происходят на звёздах, подобных нашему Солнцу, гораздо чаще, чем предполагалось ранее. Вместо ожидаемых тысячелетий, период между этими колоссальными выбросами энергии составляет всего около ста лет, что в 40-50 раз превышает изначальные оценки.

Что же такое супервспышки? Сразу важно отметить разницу между обычными солнечными вспышками, о которых часто сообщают в новостях, и супервспышками. Речь идёт о взрывах невероятной силы, выделяющих в секунду порядка 1036 эрг энергии – это значительно превышает мощность самых сильных солнечных вспышек, относящихся к классу X. Для сравнения, обычные солнечные вспышки высвобождают от 1027 до 1032 эрг в секунду.

Чаще всего объектом внимания астрономов становятся именно солнечные вспышки, поскольку они напрямую влияют на нашу планету. Однако, как выяснилось, другие звёзды также подвержены подобным явлениям. Исследователи из Германии изучили данные, собранные космическим телескопом "Кеплер" (который уже выведен из эксплуатации) за период с 2009 по 2013 год. За это время телескоп зафиксировал 220 000 лет активности 56 450 звёзд, сходных с Солнцем по температуре и яркости. Тщательный анализ этих данных, с отсевом ложных сигналов, вызванных космическим излучением или пролетающими небесными телами, выявил 2889 супервспышек на 2527 звёздах.

Фотография, сделанная Обсерваторией солнечной динамики (SDO) НАСА, демонстрирует вспышку класса M7, произошедшую на Солнце. Такие вспышки, хотя и значительно слабее супервспышек, но способны оказывать заметное влияние на Землю.

Данное открытие не только перевернуло общее представление о частоте супервспышек, но и заставило учёных задуматься о потенциальной угрозе для нашей собственной планеты. Раньше считалось, что супервспышки — это явление, характерное для звёзд иного типа. Однако, как утверждают авторы исследования, опубликованного в журнале Science, распределение частоты и энергии супервспышек на изученных звёздах согласуется с тем, что можно было бы ожидать от Солнца, если экстраполировать данные о его активности на область более высоких энергий. Иными словами, физические механизмы, вызывающие как обычные солнечные вспышки, так и супервспышки на других звёздах, могут быть идентичны.

Если это предположение верно, то Солнце также способно порождать супервспышки. Последствия такого события для Земли могут быть катастрофическими, значительно превосходя по масштабам всё, что мы наблюдали ранее в результате космических катаклизмов. Даже обычные вспышки класса X способны вызывать сбои в работе спутников, систем связи и электросетей. Супервспышка же, ввиду своей колоссальной мощности, может привести к куда более серьёзным, возможно, необратимым последствиям для нашей технологической цивилизации.

Таким образом, исследование немецких учёных не только расширяет наши знания о звёздах, но и поднимает важный вопрос о космической безопасности. Понимание природы и частоты супервспышек на солнцеподобных звёздах становится критически важным для оценки потенциальных рисков и разработки стратегий защиты от возможных угроз из космоса.

#космос #вселенная #солнце #звезда #кеплер #супервспышки
Источник: science.org
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