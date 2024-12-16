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Fantoci
Оказывается, четырехъядерные серверные процессоры AMD Epyc подходят для современных игр
Серверная модель Epyc 4124P имеет довольно привлекательную цену, что делает ее интересным вариантом для бюджетных сборок.

Вопреки распространенному мнению, что для современных игр необходимы высокопроизводительные процессоры с большим количеством ядер, энтузиасты продолжают собирать нестандартные игровые конфигурации. YouTube-блогер под ником RandomGaminginHD решил проверить, насколько хорошо справится четырехъядерный AMD Epyc 4124P с современными играми, и результаты оказались весьма любопытными. Несмотря на свою принадлежность к корпоративному сегменту и скромному количеству ядер – всего четыре и восемь потоков, – этот процессор смог обеспечить вполне комфортную производительность в ряде игровых проектов.

Ключевым фактором, сделавшим этот эксперимент возможным, стала совместимость Epyc 4124P с платформой Socket AM5. Это означает, что для сборки системы не потребовались дорогостоящие материнские платы, что существенно снизило общую стоимость проекта. Рекомендованная цена процессора составляет около 150 долларов США, однако его приобретение может потребовать некоторых усилий, поскольку он не так широко распространен в розничной продаже, как популярные игровые модели. Тем не менее, RandomGaminginHD успешно собрал систему на базе Epyc 4124P, дополнив его материнской платой Asus Prime X870E, 32 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060. Получилась эдакая рабочая лошадка с неожиданным игровым потенциалом.

Тестирование проводилось в разрешении 1080p, преимущественно со средними настройками качества графики. Однако для таких популярных среди геймеров игр, как Counter-Strike 2, Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2, были выбраны высокие настройки. Поскольку Epyc 4124P поставляется без системы охлаждения, энтузиаст использовал сторонний кулер, отметив при этом, что процессор не склонен к перегреву и не требует особо мощного охлаждения.


Естественно, возникает вопрос: не станет ли процессор ограничивающим фактором (узким местом) для производительности видеокарты? Оказалось, что Epyc 4124P вполне успешно справляется с RTX 4060. Более мощная RTX 4070 уже оказалась ему не по зубам, но с RTX 4060 связка получилась удачной. В Counter-Strike 2 процессор показал отличные результаты, обеспечив в среднем почти 270 кадров в секунду с высокими настройками и отключенным сглаживанием. В других играх производительность была ниже, но все равно достаточной для комфортной игры: около 96 кадров в секунду в Fortnite, 87 кадров в секунду в Cyberpunk 2077, 79 кадров в секунду в Red Dead Redemption 2 и 53 кадра в секунду в Microsoft Flight Simulator 2024. Энтузиаст также опробовал систему на недавно выпущенной игре Indiana Jones and the Great Circle, и продемонстрировал ее работоспособность на данной конфигурации, хотя и обратил внимание на высокую цену игры (стоит целых 70 долларов в Steam).

Этот эксперимент наглядно демонстрирует, что не всегда нужно гоняться за топовыми компонентами для комфортной игры. Подчас даже неигровое «железо», правильно скомбинированное, может дать неплохой результат. Epyc 4124P вряд ли станет выбором требовательного геймера, но открывает интересные возможности для тех, кто хочет собрать бюджетный ПК из имеющихся компонентов или дать вторую жизнь старому оборудованию. Возможно, на ваших полках тоже пылится подходящий «камень» для неожиданного игрового проекта.

#amd #amd epyc #indiana jones and the great circle #amd epyc 4124p #randomgaminginhd
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