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Fantoci
Сообщения о неопознанных летающих объектах в США не прекращаются до сих пор
Американское правительство утверждает, что это обычные гражданские дроны и они не представляют угрозы.

Жители американского штата Нью-Джерси, известного как "Штат садов", сообщают о появлении в небе многочисленных неопознанных летающих объектов. Несмотря на то, что подобные явления часто становятся основой для различных конспирологических теорий, в этот раз очевидцы утверждают, что наблюдают точно нечто необычное. Сначала сообщения поступали только из Нью-Джерси, но теперь подобные явления наблюдают и в соседних штатах. Обеспокоенные граждане и даже местные представители власти требуют ясности. Чтобы успокоить население ФБР и Министерство внутренней безопасности выступили с совместным заявлением, пытаясь успокоить население. Они утверждают, что объекты не представляют угрозы национальной безопасности и, вероятно, являются обычными гражданскими беспилотниками. В качестве альтернативного объяснения предлагается версия о том, что наблюдатели могли увидеть обычные пилотируемые самолеты, летящие на малой высоте.

История наблюдений неопознанных летающих объектов началась примерно в то же время, когда появились первые самолеты. Современное отличие ситуации заключается в повсеместном распространении смартфонов с качественными камерами. Благодаря этому, социальные сети за последние несколько недель буквально наводнили видеоролики с таинственными летающими объектами. Единичные полеты дронов в наши дни не являются чем-то из ряда вон выходящим, потому что сейчас можно относительно недорого приобрести достаточно мощный квадрокоптер, а ночные полеты не запрещены законом. Однако жители Нью-Джерси сообщают именно о массовых наблюдениях.

На размещенных в интернете видеозаписях часто можно увидеть несколько одновременно летящих объектов, кружащих над определенной территорией. Разумеется, существует вероятность, что некоторые из этих видео – подделка. Однако часть роликов выглядит достаточно убедительно, что вынудило правительство выступить с официальным заявлением. Согласно совместному коммюнике ФБР и Министерства внутренней безопасности, эти объекты не являются дронами, управляемыми иностранными государствами, и нет оснований полагать, что они представляют угрозу национальной безопасности. В заявлении также отмечается, что власти оказывают поддержку местным правоохранительным органам в Нью-Джерси, используя различные методы обнаружения, однако пока ни одно из визуальных наблюдений не было подтверждено электронными средствами.


Нынешнее правительство США выдвинуло версию, согласно которой обычные пилотируемые самолеты, летящие на небольшой высоте, могут быть ошибочно приняты за дроны. Власти утверждают, что на многих распространенных видеозаписях запечатлены вполне законные полеты пилотируемых воздушных судов. Однако эта версия устраивает далеко не всех. Недоверие к официальной информации подогревается и политической борьбой, в рамках которой оппоненты действующей администрации США обвиняют Белый дом в сокрытии правды или некомпетентности. Политизация вопроса, к сожалению, только затрудняет объективную оценку ситуации.

Конечно, нельзя полностью исключать возможность того, что в небе над северо-востоком США действительно происходит что-то необычное. Технически несложно организовать запуск группы дронов, но остается вопрос о целях подобных действий. Если бы за этими полетами стояла иностранная агентура, реакция правительства, скорее всего, была бы гораздо более серьезной – достаточно вспомнить недавний инцидент с китайским аэростатом. Если же это действия американских властей, их цели также остаются неясными, ведь в распоряжении правоохранительных органов и так имеется достаточно средств для наблюдения.

Не стоит сбрасывать со счетов и фактор возможной массовой истерии. Видеосъемка ведется на камеры смартфонов, которые в ночных условиях не способны детально зафиксировать небольшие удаленные объекты. При цифровом увеличении изображения детали размываются, и огни самолетов или вертолетов могут выглядеть искаженно. Даже одновременное присутствие в небе нескольких мигающих огней, обычно являющихся обычными самолетами, не является само по себе чем-то необычным. Добавив к этому случайные полеты частных дронов и подогрев ситуации в социальных сетях, может создать ощущение чего-то зловещего там, где на самом деле нет никакой тайны.

#сша #нло #неопознанные воздушные явления #неопознанный летательный объект #нью-джерси
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