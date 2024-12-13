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Fantoci
Квантовые алгоритмы могут устранить узкие места генеративного искусственного интеллекта
Наибольший прирост производительности ИИ достигается при работе с задачами, характеризующимися периодическими структурами, например, в моделировании молекулярной динамики.

Квантовые компьютеры обещают революцию во многих областях, и генеративный искусственный интеллект не исключение. Команда ученых Института квантовых вычислений Университета Ватерлоо (IQC) обнаружила, что применение квантовых алгоритмов способно значительно ускорить обучение и работу искусственного интеллекта, особенно в тех областях, где традиционные методы сталкиваются с ограничениями. Новое исследование, опубликованное в авторитетном издании Machine Learning Research, детально описывает, как квантовые алгоритмы могут эффективно решать задачи, недоступные классическим вычислительным системам.

Профессор Пуя Ронаг, ведущий специалист IQC, и его коллега, доктор Арсалан Мотамеди, ныне работающий в канадской компании Xanadu, занимающейся разработкой квантовых компьютеров, сосредоточили свои усилия на изучении взаимосвязи между квантовой механикой и искусственным интеллектом. Их интересовало, могут ли квантовые вычисления ускорить моделирование сложных ИИ-систем, развитие которых замедлилось при использовании современных методов машинного обучения. Результаты исследования оказались весьма обнадеживающими, особенно в узкоспециализированных нишах.

"Мы выяснили, что квантовые алгоритмы действительно могут обеспечить существенный прирост производительности, однако, это касается не всех областей применения генеративного ИИ," - поясняет профессор Ронаг. "Наибольший эффект достигается при решении задач, связанных с периодическими структурами. К примеру, анализ молекулярной динамики является идеальной областью для применения квантовых алгоритмов."

В фармакологии, например, понимание трехмерной структуры белков играет ключевую роль в разработке новых лекарств. Современные методы, основанные на генеративном ИИ, уже используются для прогнозирования этих структур. Однако, квантовые вычисления открывают новые возможности для более точного и быстрого моделирования молекулярных взаимодействий благодаря способности учитывать периодичность углов молекулярных связей. Этот же принцип применим и к другим областям, таким как физика конденсированного состояния и квантовая теория поля, где периодические структуры встречаются повсеместно.

Говоря о потенциале квантовых вычислений, профессор Ронаг часто упоминает алгоритм Шора, знаменитый своей способностью взломать шифр RSA, используя периодичность, лежащую в основе задачи факторизации. Этот пример, хотя и не имеет непосредственного практического применения в данный момент, ярко демонстрирует уникальные возможности квантовых алгоритмов. Важно понимать, что квантовые вычисления – это не только угроза для информационной безопасности, но и мощный инструмент для решения широкого круга научных и практических задач.

"Опасения, связанные с возможным взломом шифров, подталкивают нас к разработке новых, более стойких протоколов шифрования и стимулируют исследования в области создания квантовых компьютеров," - отмечает Ронаг. "Однако, гораздо больший интерес представляет применение квантовых вычислений для моделирования молекул, что позволит создавать новые материалы и жизненно важные лекарственные препараты. Это открывает путь к экономически выгодному применению квантовых технологий в повседневной жизни."

Исследования в области квантовых вычислений выходят далеко за рамки теоретических предположений. "Поиск эффективных квантовых алгоритмов имеет ключевое значение, так как он позволяет нам определить наиболее перспективные области применения квантовых компьютеров и, как следствие, оптимизировать их архитектуру и процесс создания," - заключает профессор Ронаг. Таким образом, квантовые алгоритмы не только ускоряют развитие генеративного ИИ, но и оказывают существенное влияние на будущее самой квантовой индустрии.

#искусственный интеллект #квантовый компьютер #квантовые алгоритмы #молекулярная динамика
Источник: proceedings.mlr.press
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