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Fantoci
Новый атмосферный зонд НАСА показал многообещающие результаты в испытательном полете
Предполагается, что в рамках реальной космической миссии, зонд будет доставляться к другой планете-цели на борту орбитального аппарата.

Новые идеи обычно проходят через этапы проб и ошибок, прежде чем они становятся успешными. В Исследовательском центре полетов Армстронга НАСА в Калифорнии ученые применили именно такой подход при разработке передового атмосферного зонда. В основе летательного прототипа лежит принцип поэтапного тестирования: от малого прототипа к полнофункциональной модели, с постоянным анализом результатов и внесением корректировок. Такой подход позволяет создавать эффективные и экономичные решения для сбора данных на других планетах.

22 октября команда провела испытательный полет нового прототипа. Аппарат был сброшен с квадрокоптера над высохшим озером Роджерс, которое находится рядом с центром НАСА. Основной особенностью зонда является его уникальная конструкция, вдохновленная исследованиями 1960-х годов. Тогда инженеры НАСА разработали самолеты с несущим корпусом, которые создают подъемную силу за счет формы фюзеляжа, а не крыльев. Недавние испытания подтвердили, что эта концепция работает и обеспечивает устойчивость полета.

Руководитель проекта Джон Бодилски не скрывал своего удовлетворения результатами. «Зонд показал отличную стабильность в воздухе. Теперь наша цель — запускать его с большей высоты, чтобы продлить время полета и испытать дополнительные маневры», — отметил он.

Работа над проектом началась в 2023 году с гранта Центра инноваций. Совместно с Лабораторией исследований субмасштабных летательных аппаратов НАСА команда создала три модели. Одна из них предназначена для визуализации перспективной идеи, а две другие тестируют и совершенствуют технологии.

Первый тестовый запуск, состоявшийся в августе, завершился неудачей. Механизм сброса зонда не сработал должным образом, а мощные воздушные потоки от квадрокоптера вызвали нестабильность в полете. Однако команда восприняла это как возможность для улучшений. После детального анализа конструкции были внесены значительные изменения, что позволило добиться успеха в октябре.


Джастин Холл, ведущий пилот НАСА по малым беспилотным системам, подчеркнул, что доработки оказались эффективными. Переработанный механизм сброса, изменение конфигурации управляющих поверхностей и запуск аппарата в перевернутом положении обеспечили устойчивый и ровный полет. «Мы учли все уроки прошлого и воплотили их в новом прототипе. Это важный шаг вперед», — заявил он.

В ближайших планах команды — увеличить высоту запуска для продления времени полета и сбора дополнительных данных. Во время последнего испытания зонд стартовал с высоты 170 метров, но теперь инженеры уверены в его стабильности и намерены проводить эксперименты с более значительными высотами.

Проанализировав видеозаписи октябрьского полета, исследователи определили области, которые можно улучшить. На основе полученных данных будет создан новый прототип, оснащенный инструментами для сбора информации. Эти данные позволят ученым уточнить компьютерные модели и протестировать различные формы зондов для будущих миссий.

В перспективе такие зонды смогут использоваться для изучения атмосфер других планет. Доставленные спутником на орбиту, они будут отделяться и погружаться в атмосферу, собирая информацию, которая поможет раскрыть тайны происхождения Солнечной системы.

Фотографии и видео с испытаний демонстрируют не только успех команды, но и потенциал технологии, которая может открыть новые горизонты в изучении космоса.

#наса #атмосферный зонд
Источник: nasa.gov
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