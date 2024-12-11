Аналитики отмечают аномально низкий спрос на видеокарты в третьем квартале 2024 года.

В последние месяцы продажи видеокарт для настольных компьютеров резко снизились, и этому есть простое объяснение: многие геймеры решили подождать появления новых игровых моделей от Nvidia и AMD, которые должны выйти в ближайшее время. Это разумный выбор, ведь новые графические карты обеих компаний обещают значительные улучшения в производительности.

Ожидается, что Nvidia представит этой зимой новую линейку игровых видеокарт RTX 5000, а компания AMD — улучшенные версии своих графических процессоров серии RDNA 4. Обе компании готовятся к презентации новых высокопроизводительных продуктов, которые с большой вероятностью окажут значительное влияние на игровой рынок.

Обычно осенью наблюдается высокая активность в сегменте игровых видеокарт, однако в третьем квартале 2024 года продажи резко упали. По данным аналитической компании Jon Peddie Research (JPR), в этот период было продано всего 8,1 миллиона видеокарт для настольных ПК, что на 7,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, по сравнению с предыдущим кварталом снижение составило уже 14,5%.

Однако, несмотря на общее падение продаж, Nvidia продолжает укреплять свои позиции на рынке, увеличив долю до 90% (против 88% в предыдущем квартале), в то время как AMD удерживает лишь 10%, что значительно ниже показателей прошлого года (17%). Примечательно, что Intel Arc, хотя и демонстрирует хорошие результаты в сегменте интегрированной графики, по-прежнему не имеет значительного присутствия на рынке дискретных видеокарт.

Прогнозы аналитиков также не радуют. Снижение спроса на дискретные видеокарты продолжится, и рынок ожидает уменьшение объема продаж на 6% ежегодно до 2028 года. Это объясняется не только спадом в интересе к существующим моделям, но и экономическими факторами, включая ожидаемое повышение цен на компьютеры и комплектующие в связи с возможными новыми тарифами на импорт в США.

Главная причина нынешнего падения рынка заключается в ожиданиях покупателей. Геймеры не спешат обновлять свои видеокарты, потому что решили дождаться новинок от Nvidia и AMD, которые, вероятно, появятся на рынке в начале 2025 года. Это логичное решение, особенно если учесть, что с выходом новых моделей текущие видеокарты, например RTX 4000 и RX 7000, могут подешеветь. Для многих геймеров, у которых нет срочной необходимости в обновлении, это является важным стимулом для того, чтобы отложить покупку.

Другим тревожным сигналом для производителей видеокарт является снижение популярности дискретных видеокарт в настольных ПК. Все больше новых моделей компьютеров комплектуются только интегрированной графикой, что отражается на общем объеме рынка. В третьем квартале 2024 года количество ПК с дискретными видеокартами снизилось на 26,9% по сравнению с предыдущим кварталом, что также свидетельствует о снижении интереса к традиционным видеокартам.

Еще одним фактором, который может повлиять на рынок, является возможное введение новых импортных пошлин на комплектующие, особенно из Китая. Если такие меры вступят в силу, это приведет к росту цен на ПК и комплектующие, что также может повлиять на покупательскую способность и ускорить падение интереса к дискретным видеокартам.

Таким образом, геймеры, которые планируют обновление своей графической системы, могут оказаться перед выбором: спешить с покупкой, пока старые модели еще доступны, или ждать новых видеокарт в 2025 году, рискуя столкнуться с ростом цен на технику. В любом случае, стоит помнить, что рынок ПК продолжает меняться, и будущие тенденции могут повлиять на решения как геймеров, так и производителей.