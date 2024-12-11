Новые видеокарты Intel Battlemage, попавшие в руки счастливчиков, впечатляют не только своими характеристиками, но и дизайном.

Вторая серия графических процессоров Intel Arc, получившая кодовое название Battlemage, должна была поступить в продажу только 13 декабря. Однако, по неизвестным причинам, некоторые магазины поспешили, и несколько счастливчиков уже получили свои новенькие видеокарты за неделю до объявленной даты старта продаж. Подобные случаи случаются крайне редко и, вероятно, вызваны ошибками персонала в торговых точках, ведь драйверы для этих игровых видеокарт пока недоступны широкой публике.

Информационный портал Videocardz.com сообщает о пользователе из Польши, который оформил предварительный заказ на новую видеокарту Sparkle Arc B580 Titan OC Edition, но получил свой заказ на несколько дней раньше положенного. Разумеется, он не упустил возможности похвастаться приобретением и опубликовал фотографии видеокарты на Reddit. Там же отметился и другой геймер, который поделился снимками ASRock Arc B580 Challenger 12GB OC, также доставленной раньше срока. Кто бы из нас не хотел оказаться на их месте?

Пока неизвестны официальные причины из-за чего произошла такая оплошность, но, вероятно, виной всему человеческий фактор. Магазины никак не прокомментировали ситуацию, но ошибки сотрудников выглядят наиболее вероятной причиной. К сожалению, радость первых обладателей Battlemage омрачается отсутствием общедоступных драйверов.

Модель Sparkle Arc B580 Titan OC Edition отличается массивной системой охлаждения с тремя вентиляторами и усилена металлической задней пластиной, выполняющей роль бэкплейта. Также карта оснащена синей подсветкой и поставляется с держателем, предотвращающим ее провисание. Заявленная тактовая частота Sparkle составляет 2,74 ГГц, столько же указано и для ASRock Arc B580 Challenger 12GB OC. При этом Intel официально объявила стандартную частоту для B580 на уровне 2,67 ГГц.

Подробности о линейке Battlemage раскрывались постепенно. Кульминацией стала официальная презентация Intel своей видеокарты Arc B580 Limited Edition, состоявшаяся 3 декабря. Рекомендованная розничная цена этой модели составляет 249 долларов США, что приблизительно равно 27 тысячам рублей по текущему курсу. Стоит отметить, что Intel не планирует становиться масштабным производителем видеокарт, а выпуск серии Limited Edition, судя по всему, будет весьма ограничен. Помимо ASRock и Sparkle, в продажу поступят видеокарты B580 от компаний Acer, Gunnir и Maxsun.

Сможет ли B580 конкурировать с популярными моделями, такими как Nvidia RTX 4060 и AMD RX 7600? Главный вопрос, который волнует всех, кто следит за развитием линейки Intel Arc. Ответ на него пока не очевиден. Однако предварительные результаты тестов, просочившиеся в сеть, дают основания полагать, что B580 может составить им конкуренцию. Если эти данные подтвердятся, на рынке игровых видеокарт появится третий серьезный игрок, что не может не радовать экономных геймеров.

Пока же стоит дождаться публикации большего количества тестов, причем не только синтетических, но и игровых. Только после этого можно будет делать выводы о реальной производительности новых видеокарт Intel.