Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Google представила первый в мире квантовый чип с функцией коррекции ошибок в реальном времени
Утверждается, что он способен решить самую сложную задачу за пять минут, на что современным суперкомпьютерам потребовалось бы 10 септиллионов лет.

Компания Google представила новый квантовый процессор Willow, который, по их утверждению, является первым в своем роде благодаря инновационной системе коррекции ошибок в реальном времени, которая превосходит точку безубыточности. Это значит, что Willow способен выполнять самые сложные задачи на решение которых даже самым мощным из существующих суперкомпьютеров потребовалось бы невероятные 10 септиллионов лет. Это число настолько велико, что его даже сложно представить – единица, за которой следует 25 нулей.

Квантовые компьютеры обладают огромным потенциалом благодаря использованию фундаментальных принципов квантовой механики. В отличие от классических компьютеров, оперирующих битами, квантовые системы используют кубиты. Благодаря таким физическим явлениям, как суперпозиция и запутанность, кубиты могут находиться в нескольких состояниях одновременно, что и обеспечивает экспоненциальный рост вычислительной мощности. Однако разработка стабильно работающих квантовых систем – чрезвычайно сложная задача. Кубиты крайне чувствительны к внешним воздействиям, и даже малейшие колебания температуры или электромагнитного излучения могут привести к декогеренции – потере квантовых свойств и, как следствие, к ошибкам в вычислениях.

Ключевой особенностью квантового процессора "Willow", помимо высокой скорости, является его точность. В классических квантовых системах увеличение числа кубитов, как правило, приводит к росту числа ошибок. Разработчикам чипа "Willow", состоящего из 105 кубитов, удалось преодолеть этот барьер. Для поддержания сверхнизких температур, близких к абсолютному нулю, в лаборатории Google применяют специальные устройства – криостаты, минимизирующие взаимодействие кубитов с окружающей средой. Хартмут Невен, возглавляющий направление квантовых вычислений в Google, охарактеризовал "Willow" как первую "подпороговую" квантовую систему. Это означает, что точность вычислений не падает, а наоборот, возрастает с увеличением числа кубитов. В ходе испытаний, при масштабировании массивов кубитов от 3x3 до 7x7, инженеры Google фиксировали стабильное снижение уровня ошибок. Кроме того, система демонстрирует высокую скорость коррекции ошибок, обусловленную увеличенным временем когерентности массивов кубитов по сравнению с отдельными кубитами. Такой уникальный подход, обеспечивающий коррекцию ошибок в реальном времени, исследователи определяют термином "выход за точку безубыточности".

Инженеры Google используют устройства, называемые криостатами, чтобы поддерживать квантовые чипы вблизи абсолютного нуля и ограничивать обмен информацией с окружающей средой.

Наглядное превосходство "Willow" было продемонстрировано в сравнение с одним из мощнейших суперкомпьютеров в мире – Frontier. Самая сложная задача, невыполнимая для Frontier в обозримом будущем, для "Willow" – лишь пятиминутное упражнение. Впрочем, стоит отметить, что использованный для сравнения тест (Random Circuit Sampling, RCS) специально разработан для оценки производительности квантовых систем. Он создан таким образом, чтобы максимизировать нагрузку на квантовые компьютеры, оставляя классические далеко позади. Этот тест, ставший стандартом в индустрии, был предложен самими исследователями Google несколько лет назад. Ранее, в 2019 году, компания уже заявляла о чипе Sycamore, способном за три минуты выполнить расчет, на который у суперкомпьютера ушло бы 10 000 лет.

Результаты исследований квантового процессора "Willow" опубликованы в авторитетном научном журнале Nature. Google также предоставила открытый доступ к своему квантовому программному обеспечению, приглашая научное сообщество к совместной работе. В последнее время основное внимание инженеров Google было сфокусировано на классических вычислениях, необходимых для развития ИИ, однако квантовые технологии, по мнению Невена, способны кардинально изменить подход к искусственному интеллекту. Квантовые алгоритмы обладают значительно лучшей масштабируемостью и идеально подходят для работы с колоссальными по объему моделями ИИ. Кроме того, квантовые вычисления открывают беспрецедентные возможности в таких областях, как разработка новых лекарств и моделирование климатических изменений, где возможности классических компьютеров ограничены.


Лаборатория квантового искусственного интеллекта Google планомерно движется вперед, но "Willow" пока остается экспериментальной разработкой. Команда ставит перед собой амбициозную цель — осуществить первые практически значимые вычисления, превосходящие возможности классических компьютеров. Достижение этой цели может ознаменовать начало эры практического применения квантовых компьютеров в ближайшие годы, однако Google пока воздерживается от конкретных прогнозов.

#google #квантовый процессор #квантовый чип #google willow
Источник: blog.google
+
Написать комментарий (0)
Поисковик «Яндекс» вышел на второе место в мире, сильно отставая от американского Google
Стилус Google для планшета Pixel появился на свет, но его судьба неизвестна
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Исследователи выяснили, что аккумулятор электромобиля после 300 000 км пробега сохраняет 87% ёмкости
6
Белоруссия полностью разработала пусковую установку для гиперзвукового комплекса "Орешник"
+
Анджей Сапковский озвучил год рождения Геральта – на момент "Ведьмака 3" ему всего 61 год
+
Из-за радиации пилотируемые миссии на Российской орбитальной станции будут не дольше 11 месяцев
+
Intel ARC A770 почти на 40% опередила GeForce RTX 3080 в Indiana Jones and the Great Circle
11
В Сети появился список телефонов OnePlus, которые обновятся до Android 15
+
Mundfish выпустила геймплейный трейлер третьего сюжетного DLC для Atomic Heart
2
Вторая бета-версия Samsung One UI 7 может появиться в четырëх странах уже на этой неделе
+
Огромные объекты инфраструктуры заставляют Землю вращаться медленнее
2
В России провели реконструкцию самой живописной федеральной автодороги — Р-256 «Чуйский тракт»
1
Все о NVIDIA GeForce RTX 5080: что ждать от новой видеокарты
7
В Приморье начнут поднимать части затонувшего миноносца 1904 года для сохранения истории
+
GeForce RTX 5080 будет всего на 25% быстрее GeForce RTX 4080 и получит старый 5-нм техпроцесс
7
В Сети появились подробности о производительности NVIDIA GeForce RTX 5080, характеристиках и цене
10
Subaru заняла первое место в рейтинге надёжности автомобилей по итогам 2024 года
+
Apple откладывает выход финальной версии iOS 18.2
+
Ка-52М с ракетой «Вихрь-1» уничтожил ДОТ сквозь 2,5 метра бетона
+
Западные эксперты дают самые положительные оценки новейшему ЗРК "Бук-М3 Викинг"
+
Microsoft официально разрешила установку Windows 11 на «устаревшие» ПК без TPM 2.0
7
Раскрыты характеристики основной камеры Galaxy S25 Ultra, благодаря появлению в листинге Camera FV-5
+

Популярные статьи

Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
8
Популярные, легендарные и экзотические пистолеты в кино
6
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C12C-S ARGB
2
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
48
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
9
Что и как дарить в Steam - выбираем хороший подарок для друзей на Новый год
1
Обзор Dead or Alive 5 Last Round — самый недооцененный файтинг с крутым сюжетом
10
Выпущен Installer-SH версии 2.0: Универсальный установочный пакет приложений для Linux
9
USS Zumwalt будет первым кораблём ВМС США, на котором развернуты гиперзвуковые ракеты
4
Можно ли есть кожуру мандаринов и других фруктов — мифы и факты
12

Сейчас обсуждают

Sergey Yanvarev
17:27
Кроме Fallout ни чего толкового больше и не было. Примитив сплошной. Безликие актёры, тупые сценарии, простые, как три рубля повороты сюжета.
Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 1-я часть
Nahoni
17:26
Дураков не сеют и не жнут,- в детстве мне бабушка говорила !
Россиянин трижды поверил мошенникам и потерял более 2 600 000 рублей
Матвей Шишкин
17:25
Через пару лет возможно и будет стоить 70 тыс Я брал 4080 новую за 85 в марте 23 года А по поводу 8800 xt не надо надеется что она будет дешевле 85-90 тыс на старте
В Сети появились подробности о производительности NVIDIA GeForce RTX 5080, характеристиках и цене
owzod
17:25
так и есть)
Cyberpunk 2077 получила обновление с улучшением оптимизации потоков процессора
7raven
17:15
Ниче, пиндосы еще за все ответят, за все свои грехи, фоллаут их ждет не в книжках и фильмах, а в реальности.
США предоставят Украине кредит на $20 млрд с погашением за счёт доходов от российских замороженных активов
7raven
17:14
Дурашка, уже давно давно их бабло в дело пошло, тебе забыли об этом сообщить ))
США предоставят Украине кредит на $20 млрд с погашением за счёт доходов от российских замороженных активов
FelsheR-zzzzz
17:13
Значит скоро изберут, боюсь даже, что у вас в ньюраде, только такие и будут.) Ибо у 404х либерастов с бандерцами что-то не получилось в незалежность. Их в утиль.
Провайдеры сообщили об отключении «Роскомнадзором» части России от глобального интернета
7raven
17:12
Да он блаженный, не понимает всей картины. До целей СВО еще как раком до Парижа.
Глава СВР считает, что Россия близка к достижению целей СВО
abdulla
17:11
на практике процентов 7 может и прибавится. посмотрим.
В России стартовало производство новых гражданских грузовиков на базе военной автомобильной техники
7raven
17:11
Как будто он что то другое может сказать, пес шелудивый .
Шольц заявил, что гордится выбранным Германией курсом по отношению к Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем