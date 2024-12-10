Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Ученые удвоили энергоемкость аккумулятора с помощью обожженной рисовой шелухи
«Твердый углерод», получаемый из обожженной рисовой шелухи, способен накапливать более 700 миллиампер-часов энергии.

Оказывается, обычный рис, который многие используют для спасения утонувших гаджетов – метод, кстати, не особо эффективный – таит в себе потенциал для настоящего прорыва в области хранения энергии. Ученые из Мичиганского университета и Технологического института Карлсруэ обнаружили, что побочный продукт переработки риса, рисовая шелуха, при сгорании образует уникальную форму углерода. Этот так называемый «жесткий углерод» обладает поразительной способностью значительно увеличивать плотность энергии аккумуляторов, тем самым потенциально продлевая их работу вдвое.

Современные литий-ионные аккумуляторы, широко используемые в портативной электронике и электромобилях, основаны на графите в качестве материала для анода – отрицательного электрода. Графит выбрали из-за его слоистой структуры, которая обеспечивает беспрепятственное движение ионов лития при зарядке и разрядке. Однако, несмотря на все преимущества графита, его энергоемкость оставляет желать лучшего. Именно поэтому ученые активно ищут альтернативные материалы. Например, жесткий углерод, особая форма углерода, которая не поддается преобразованию в графит, уже нашел применение в набирающих популярность натрий-ионных аккумуляторах. Его главное преимущество – более высокая плотность энергии по сравнению с графитом.

Традиционно, производство жесткого углерода требовало энергоемкого процесса нагрева биомассы до очень высоких температур в бескислородной среде. Этот метод не только сложен и затратен, но и наносит вред окружающей среде из-за выброса парниковых газов. В поисках более экологичного и эффективного решения, исследователи обратили внимание на рисовую шелуху. Этот материал, остающийся после обработки риса в огромных количествах (только в США ежегодно производится около 9 миллионов тонн рисовой шелухи), уже используется для производства электроэнергии, например, в Калифорнии, где она обеспечивает около 200 тысяч мегаватт-часов в год. Примечательно, что сжигание рисовой шелухи считается углеродно-нейтральным процессом, так как выделяемый при этом углекислый газ равен тому количеству, которое растение поглотило из атмосферы в процессе роста. Однако, новое исследование открывает перед рисовой шелухой еще более перспективное применение.

При сгорании рисовой шелухи образуется зола, состоящая преимущественно из диоксида кремния и углерода. Диоксид кремния находит применение в производстве солнечных батарей и полупроводниковых материалов. А вот оставшийся углерод и представляет собой тот самый ценный жесткий углерод. В отличие от коммерческих образцов жесткого углерода, которые обычно обеспечивают емкость около 500 миллиампер-часов (мАч), жесткий углерод, полученный из рисовой шелухи, демонстрирует выдающиеся результаты. Его уникальная нанопористая структура, визуализированная с помощью сканирующей просвечивающей электронной микроскопии, позволяет достигать емкости свыше 700 мАч, что почти вдвое превышает показатели графита (370 мАч).

Исследователи уже подали заявку на патентную защиту своего открытия через "инкубатор" стартапов Мичиганского университета. Они надеются, что разработанный ими высокоэффективный жесткий углерод из рисовой шелухи найдет широкое применение в аккумуляторах нового поколения для электромобилей и стационарных систем хранения энергии, обеспечивая более продолжительную работу и снижая зависимость от ископаемых видов топлива. Кроме того, использование этого материала позволит эффективно утилизировать рисовую шелуху, превращая сельскохозяйственные отходы в ценный ресурс для энергетики будущего.

#рисовая шелуха #твердый углерод #энергоемкость аккумулятора
Источник: news.umich.edu
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 3060 начала превосходить GeForce RTX 4060 за счет большего количества памяти
52
Россия увеличивает производство ракет РС-26 «Рубеж» с дальностью до 4000 километров
+
Учёные сообщили о риске затопления Копенгагена
3
Су-57 получил технологии шестого поколения истребителей
2
Астрономы обнаружили планету, плотность которой делает её похожей на гигантский свинцовый шар
1
Исследователи выяснили, что аккумулятор электромобиля после 300 000 км пробега сохраняет 87% ёмкости
+
Западная пресса осудила Зеленского за его внешний вид на встрече с Трампом и Макроном
+
США принялись заменять телекоммуникационное оборудование Huawei и ZTE на аналоги
2
Реальный срок службы современных батарей электромобилей на треть дольше, чем предполагалось ранее
+
Отечественный Ил-114 готовы поставлять на экспорт в Азию, Латинскую Америку и Африку
5
Новая система РЭБ «Былина» способна менять ход боя на передовой
+
В сеть слили первый взгляд и детали сюжета продолжения мультсериала «Аватар»
1
Вышел трейлер The Game Awards 2024 с кадрами GTA VI и Death Stranding 2
+
RTX 4090 не может преодолеть 30 FPS в Indiana Jones and The Great Circle с трассировкой лучей в 4K
10
В первой половине 2025 года выйдет пять китайских флагманов с высококачественными системами камер
+
Intel Arc B580 оказалась производительнее, чем Nvidia GeForce RTX 4060 и AMD Radeon RX 7600 XT
7
Intel ARC A770 почти на 40% опередила GeForce RTX 3080 в Indiana Jones and the Great Circle
9
Вслед за зарубежными ритейлерами, отечественные продавцы также повысили цены на RTX 4090
6
Xiaomi неожиданно обновила Redmi Note 12 5G и Redmi Note 13 4G до HyperOS 2.0
1
Times: Подростки пытаются покинуть Украину, опасаясь снижения возраста мобилизации
+

Популярные статьи

Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
46
Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 1-я часть
12
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C12C-S ARGB
1
Почему я не куплю себе складной смартфон
9
9 мощных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4070, которые можно купить в Мегамаркете
3
Что и как дарить в Steam - выбираем хороший подарок для друзей на Новый год
1
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
5
Обзор Dead or Alive 5 Last Round — самый недооцененный файтинг с крутым сюжетом
7
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
9

Сейчас обсуждают

Станислав Белоусов
18:20
Учитывая, что слова про сдачу анализов ДНК контрактником и про заявки на ДНК тесты от родственников говорится в небольшом промежутке времени, то очевидно, что речь идет именно про пропавших без вести ...
Глава СВР Нарышкин: РФ близка к достижению целей СВО, а Запад к стратегическому поражению
Dimkovski
18:17
Вот именно, что УЖЕ не достаточно 6700XT в FHD. UE5 нагибает всех.
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
Dimkovski
18:17
Иди смотри тесты.
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
Epythymy
18:16
Есть недоступные для покупки старые игры, либо те, которые просто не работают на актуальных системах в тех исходных версиях, что распространяет Steam, поэтому проще скачать пиратку. Это понятно, вопро...
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
FelsheR-zzzzz
18:14
России естественно! украине оно не надо оказалось, ей по фиг перед кем ноги раздвигать, лишь бы за секас печенек давали.)
Глава СВР Нарышкин: РФ близка к достижению целей СВО, а Запад к стратегическому поражению
OgoGoLog
18:14
Всё ещё мой, т.к. ты часто очень часто ловился на лжи. И обе новости идут от каналов, организаторы которых принимают непосредственное участие в боевых действиях. В отличии от твоих источников типо Инс...
Глава СВР Нарышкин: РФ близка к достижению целей СВО, а Запад к стратегическому поражению
FelsheR-zzzzz
18:13
Принуди современного российского подростка делать то что он не хочет!)) Ты видимо совсем никогда в РФ не был?) "по факту сейчас есть фарш из российских детишек" Это да, ваши фашисты много больниц, шк...
Глава СВР Нарышкин: РФ близка к достижению целей СВО, а Запад к стратегическому поражению
Dekinai
18:12
И зайти можно будет только на гос.услуги.
Министр Шадаев: В России к 2030 году 97% домохозяйств будут с быстрым интернетом
Epythymy
18:10
Да ищи оправдание торрентам дальше, кто тебе запрещает? Сути это не меняет. Если есть чем заплатить, то никаких бубнов не требуется. Турецкий Spotify оплачивается с Ininal, который может открыть себе ...
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Станислав Белоусов
18:09
В моем первом сообщение лишь цитаты провоенных блогеров, и они там ничего не утверждают, а высказывают свое мнение насчет определенной новости. В твоем случае же утверждения, причем без доказательств....
Глава СВР Нарышкин: РФ близка к достижению целей СВО, а Запад к стратегическому поражению
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем