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Инженеры-робототехники собрали необычного робота, который взлетает с помощью прыжка, как птица
Эксперты считают, что новая технология может существенно расширить возможности применения беспилотных летательных аппаратов.

Международная команда инженеров-робототехников разработала инновационный беспилотный аппарат, способный взлетать с земли по принципу природного птичьего движения. Специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) и Калифорнийского университета представили принципиально новую концепцию мобильного робота, который может самостоятельно осуществлять многофункциональное перемещение.

Вдохновением для технического решения послужило естественное поведение ворон – птиц, известных своей маневренностью и эффективностью передвижения. Исследователи внимательно изучили особенности полета и наземного передвижения этих пернатых, чтобы максимально точно смоделировать их возможности в искусственном устройстве.

Принципиальное отличие нового робототехнического решения заключается в использовании специальных пружинообразных ног, позволяющих осуществлять энергоэффективный прыжок-взлет. В отличие от традиционных беспилотников, которые требуют длинной взлетной полосы или специальных устройств для подъема в воздух, разработанный аппарат может стартовать практически с любой поверхности.

Робот, получивший название RAVEN (расшифровывается как "Робототехническое авиационно-транспортное средство для множественных сред"), демонстрирует невероятную универсальность. Конструкция включает неподвижные крылья, один винт и хвостовую часть в форме разделенной буквы V. Такое техническое решение позволяет аппарату эффективно передвигаться как по земле, так и в воздушном пространстве.


Ключевым моментом исследования стало детальное изучение биомеханики птиц. Ученые обнаружили, что вороны используют лапы не только для взлета, но и для сложных маневров – ходьбы, бега и прыжков. Этот наблюдательный подход позволил создать робота, максимально приближенного к естественным движениям живых существ.

Эйми Висса, профессор авиационной инженерии из Принстонского университета, высоко оценил разработку. По его мнению, представленное техническое решение открывает новые горизонты в области беспилотной робототехники, демонстрируя принципиально новый подход к многорежимному передвижению летательных аппаратов.

Научная статья, описывающая инновационную разработку, была опубликована в престижном журнале Nature. Исследование привлекло внимание международного научного сообщества своей оригинальностью и потенциалом практического применения в различных областях – от экологического мониторинга до службы спасения.

Работа швейцарских и американских ученых демонстрирует, насколько эффективным может быть междисциплинарный подход, который объединяет биологию, робототехнику и инженерные науки. RAVEN – это не просто технический эксперимент, а значимый шаг в понимании и воспроизведении сложных природных механизмов движения.

#робототехника #бпла #беспилотник #дрон
Источник: nature.com
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