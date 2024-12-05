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Fantoci
Новые данные ставят под сомнение возможность существования жизни земного типа на Венере
Последнее исследование британских ученых окончательно развенчало романтические представления о "втором доме" для земных организмов.

Астрономы и планетологи долгое время задавались вопросом: могла ли Венера, наш ближайший планетарный сосед, когда-то быть пригодной для жизни? В настоящее время эта планета представляет собой раскаленный, токсичный мир с температурой поверхности, способной плавить свинец, и давлением, в десятки раз превышающим земное. Однако, в середине XX века, такие известные ученые как Карл Саган и Хайнц Хабер, выдвинули гипотезы о более спокойном прошлом Венеры. Они предполагают, что когда-то на планете могли существовать обширные океаны жидкой воды, а климат был достаточно умеренным для зарождения и развития жизни, схожей с земной. Эти популярная гипотеза была основана на компьютерной модели, предполагающей, что плотная атмосфера Венеры, ответственная за современный парниковый эффект, сформировалась относительно недавно по космическим меркам.

Однако, недавнее исследование, проведенное командой ученых из Кембриджского университета под руководством Терезы Константину, окончательно поставило точку в этом вопросе. Анализируя состав атмосферы Венеры, исследователи пришли к выводу, что планета, вероятно, никогда не имела значительных запасов воды. Ключом к пониманию прошлого Венеры является изучение ее вулканической активности. В ранние периоды своего существования вторая планета Солнечной системы, как и Земля, была покрыта океаном магмы. Если бы этот океан магмы остыл достаточно быстро, вода могла бы сконденсироваться и образовать жидкие океаны, а также частично уйти вглубь планеты, связавшись с кристаллизующейся магмой. В дальнейшем, эта вода могла бы высвобождаться в атмосферу во время вулканических извержений.

Вулкан Идунн Монс на Венере. Источник: НАСА/JPL-Caltech/ESA

Ученые проанализировали данные о составе атмосферы Венеры, полученные с помощью различных космических аппаратов, и попытались "реконструировать" процессы, происходившие на планете в прошлом. Они обнаружили, что газы, выделяющиеся во время вулканических извержений на Венере, содержат крайне мало воды. Это свидетельствует о том, что магматический океан остывал медленно, что привело к выделению пара, а не жидкой воды. В результате, Венера не смогла удержать значительные запасы воды ни на поверхности, ни в своих недрах. Фотографии вулканических образований, например, вулкана Идунн Монс, полученные космическими аппаратами НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА), подтверждают эту теорию.

Еще в 1962 году, когда космический аппарат "Маринер-2" передал первые данные о температуре и давлении на поверхности Венеры, мечты о нахождении там жизни, похожей на земную, потерпели серьезный удар. Тем не менее, Карл Саган, комментируя эти открытия, отметил, что, возможно, на Венере существует жизнь, основанная на совершенно иных принципах, чем земная. Шестьдесят лет спустя, Тереза Константину поддержала эту гипотезу, подчеркнув, что новое исследование исключает лишь возможность существования жизни земного типа, но не отрицает возможности существования других, неизвестных нам форм жизни. Таким образом, Венера, хотя и не стала второй Землей, продолжает оставаться объектом интенсивного изучения и может преподнести еще немало сюрпризов.

#земля #солнечная система #венера #органическая жизнь
Источник: planetary.org
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