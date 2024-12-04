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Fantoci
Учёные создали первую в мире алмазную батарею на основе углерода-14 со сроком службы в тысячи лет
Профессор Том Скотт, один из руководителей проекта, отмечает, что алмазные батареи открывают перспективы для самых разных отраслей — от медицины до космических исследований.

Британские ученые совершили прорыв в области энергетики, создав инновационную алмазную батарею, которая потенциально способна работать тысячи лет. Новый источник питания, разработанный совместными усилиями специалистов Бристольского университета и Управления по атомной энергии Великобритании (UKAEA), использует радиоактивный распад углерода-14 для генерации электричества.

Углерод-14, широко известный благодаря своему применению в археологии для определения возраста артефактов, теперь будет использоваться в качестве основы для долговременной батареи. Суть технологии заключается в преобразовании энергии, выделяющейся при распаде этого изотопа, в электрический ток. Процесс, по сути, напоминает работу солнечных панелей: только вместо фотонов света, алмазная структура улавливает электроны, образующиеся в результате распада углерода-14, и преобразует их энергию в электричество. Период полураспада углерода-14 составляет 5700 лет, что и обуславливает столь впечатляющий потенциальный срок службы батареи.

Сфера применения новой разработки чрезвычайно широка. Прежде всего, речь идет о медицине. Миниатюрные и долговечные алмазные батареи могут стать идеальным источником питания для имплантируемых устройств, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты и глазные протезы. Это избавит пациентов от необходимости частых операций по замене батарей, значительно улучшив качество их жизни.

Не менее перспективным является использование алмазных батарей в труднодоступных и экстремальных условиях. Например, в космосе, где замена батарей является сложной и дорогостоящей задачей, такие источники питания могут обеспечить бесперебойную работу спутников и космических аппаратов на протяжении десятилетий. На Земле они могут найти применение в автономных датчиках, системах мониторинга и других устройствах, работающих в удаленных или труднодоступных местах. В частности, рассматривается возможность использования батарей для питания активных радиочастотных меток, что позволит отслеживать перемещение различных объектов, от космических аппаратов до грузов, в течение длительного времени.

Профессор Том Скотт, ведущий специалист Бристольского университета в области материаловедения, подчеркивает, что микроэнергетическая технология на основе алмазных батарей открывает новые горизонты в самых разных областях, от космической отрасли до медицины и систем безопасности. В ближайшие годы ученые планируют активно сотрудничать с промышленными партнерами для развития и внедрения этой технологии.

Разработка алмазной батареи стала возможной благодаря бесценного опыта UKAEA в области термоядерного синтеза. Для выращивания искусственных алмазов была специально разработана установка для плазменного осаждения, созданная на основе технологий, разработанных для исследований в области термоядерной энергии. По словам Сары Кларк, директора по тритиевому топливному циклу в UKAEA, алмазные батареи представляют собой безопасный и экологически устойчивый способ обеспечения непрерывного питания малой мощности. Эта технология позволяет надежно инкапсулировать небольшое количество углерода-14 в искусственный алмаз, обеспечивая безопасность и долгий срок службы батареи. Разработка алмазной батареи — это яркий пример того, как фундаментальные исследования в одной области могут привести к прорывным технологиям в совершенно других сферах.

#алмазы #углерод-14 #алмазная батарея #вечная батарея
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