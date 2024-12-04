Главной причиной надвигающегося конфликта станет различное видение технологической политики в отношении Китая.

Известная аналитическая компания Canalys прогнозирует охлаждение отношений между Илоном Маском и Дональдом Трампом к 2025 году. Главной причиной станут кардинально разные взгляды на экономическое взаимодействие с Китаем. Если для Tesla Китай является критически важным рынком и источником технологических компонентов, то для Трампа – потенциальным экономическим противником, которого необходимо сдерживать жесткими торговыми ограничениями.

Основатель и генеральный директор аналитической фирмы Canalys, специализирующейся на исследованиях технологических рынков, считает, что политический союз между эксцентричным миллиардером Маском и президентом Трампом, обречен на провал уже к концу следующего года. По мнению эксперта, влияние Маска на американскую политику настолько велико, что его можно сравнить с влиянием полноценного избранного должностного лица, сопоставимого по значимости с вице-президентом.

Ключевым камнем преткновения между двумя влиятельными фигурами станет Китай. Трамп, известный своей протекционистской риторикой, намерен развязать полномасштабную торговую войну с Пекином, включая введение драконовских 60-процентных пошлин на китайские товары. Это прямо противоречит интересам Маска, для которого Китай является не только огромным рынком сбыта электромобилей Tesla, но и важнейшим поставщиком аккумуляторов и других комплектующих. Гигантский завод Tesla в Шанхае, получивший беспрецедентные льготы от китайского правительства, включая разрешение работать без создания совместного предприятия, подчеркивает стратегическую важность Китая для компании.

Более того, для сохранения конкурентоспособности на китайском рынке, Tesla необходимо в кратчайшие сроки внедрить систему полностью автономного вождения. Однако это требует решения сложных вопросов, связанных с трансграничной передачей данных и соответствием строгим требованиям американских регуляторов. Агрессивная политика Трампа в отношении Китая лишь усложнит эти процессы, делая практически невозможным достижение компромисса.

Китай уже демонстрирует готовность к жесткому ответу на экономическое давление со стороны США, о чем свидетельствуют недавние ограничения на экспорт сырья. Кроме того, существует риск эскалации напряженности вокруг Тайваня, который играет ключевую роль в мировой индустрии полупроводников. Tesla, как и любая другая высокотехнологичная компания, зависит от тайваньских производителей микрочипов, в первую очередь от гиганта TSMC. Военный конфликт или даже блокада острова приведут к катастрофическим последствиям для всей мировой экономики.

Впрочем, Китай может нанести удар по глобальной инфраструктуре и без прямой военной агрессии, например, повредив подводные коммуникационные кабели, как это уже, предположительно, произошло в Балтийском море. В такой ситуации Тайвань мог бы использовать спутниковый интернет от компании Starlink, принадлежащей Маску. Однако, по мнению экспертов, Маск избегает развертывания Starlink на Тайване, опасаясь гнева Пекина.

Ирония сложившейся ситуации заключается в том, что и Маск, и Трамп позиционируют себя как сторонники минимального вмешательства государства в экономику. Однако Tesla активно пользуется государственными субсидиями, а SpaceX, еще одна компания Маска, выполняет крупные заказы для правительства США. Это противоречие лишь подчеркивает сложность и запутанность взаимоотношений между бизнесом и властью в современной Америке.

Аналитики уверены, что фундаментальные разногласия в подходах к Китаю, а также авторитарный стиль управления, свойственный обоим, неизбежно приведут к разрыву отношений между Маском и Трампом. После короткого периода попыток урегулировать вопросы, касающиеся бизнеса Маска, их союз распадется, оставив Tesla в сложной ситуации, вынужденной лавировать между политическими амбициями и экономическими реалиями. В долгосрочной перспективе, это может привести к пересмотру стратегии компании и поиску новых рынков и партнеров.