Это стало возможным также благодаря переходу на интерфейс PCIe Gen5, у которого пропускная способность вдвое выше, чем у Gen4 (14 Гбайт/с против 7 Гбайт/с).

Micron, ведущий производитель решений для хранения данных, совершил прорыв в области твердотельных накопителей для дата-центров, представив рекордный по ёмкости SSD под кодовым названием 6550 Ion. К тому же, новая модель, доступная в версиях на 30,72 ТБ и 61,44 ТБ, установила новые стандарты производительности и эффективности, особенно в требовательных приложениях, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, где скорость обработки данных критически важна.

Модель 6550 Ion, позиционируемая как самый быстрый и энергоэффективный SSD емкостью 60 ТБ в мире, предлагается в нескольких форм-факторах, включая E1.L и U.2, однако наибольший интерес представляет версия E3.S, способная вместить до 61,44 ТБ данных благодаря применению передовой технологии памяти TLC NAND. Примечательно, что ранее для достижения такой емкости производителям приходилось использовать менее производительную память QLC NAND. Переход же Micron на интерфейс PCIe Gen5 и память G8 TLC NAND позволил не только увеличить скорость записи, но и значительно повысить надежность и энергоэффективность устройства, что является ключевым требованием для современных дата-центров, стремящихся к снижению операционных расходов.

Независимое тестирование, проведенное авторитетным ресурсом StorageReview, подтвердило заявленные характеристики. Обозреватели отметили существенный прирост производительности и емкости по сравнению с предыдущим поколением накопителей Micron, 6500 Ion. Тестирование показало, что 6550 Ion не только соответствует стандарту PCIe Gen5, но и превосходит заявленные производителем скоростные показатели, достигая 12,7 ГБ/с при чтении и 8,2 ГБ/с при записи, при этом максимальное энергопотребление остается на уровне 20 Вт. Важно отметить, что накопитель поддерживает стандарт OCP 2.5, обеспечивающий совместимость с современными серверными платформами и гарантирующий возможность модернизации в будущем. Micron также уделила особое внимание безопасности, обеспечив соответствие строгим стандартам TAA и FIPS 140-3 L2 и встроив комплексный набор защитных функций.

При сравнении с существующими на рынке решениями, такими как Solidigm P5336, накопитель Micron 6550 Ion демонстрирует явное преимущество в производительности, обусловленное использованием более быстрого интерфейса Gen5. В то время как Gen4 способен передавать данные со скоростью около 7 ГБ/с, Gen5 удваивает этот показатель, достигая 14 ГБ/с, что позволяет значительно ускорить обработку больших объемов данных. Кроме того, применение TLC NAND дает накопителю Micron дополнительное преимущество в производительности и надежности по сравнению с конкурентами, использующими QLC.

Энергоэффективность – еще один важный аспект, выделяющий 6550 Ion на фоне других накопителей. Он потребляет до 20% меньше энергии, чем аналогичные решения, и поддерживает несколько режимов работы с различным энергопотреблением. Например, в режиме Power State 1 (PS1) накопитель ограничивает потребление до 20 Вт, а в режиме ожидания потребляет не более 5 Вт, что позволяет существенно снизить затраты на электроэнергию в крупных дата-центрах.

Несмотря на впечатляющую емкость в 61,44 ТБ, накопитель Micron 6550 Ion, вероятно, скоро уступит пальму первенства новому поколению SSD, таким как Phison Pascari D205V, выход которого запланирован на второй квартал 2025 года. Этот накопитель, который также будет использовать интерфейс PCIe Gen5, будет доступен в версиях с емкостью до 122,88 ТБ, что вдвое превышает возможности текущего лидера. Таким образом, рынок SSD для дата-центров продолжает динамично развиваться, предлагая все более емкие, быстрые и энергоэффективные решения для обработки растущих объемов данных.