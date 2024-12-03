По предварительным данным, массовое производство RX 8800 XT начнется уже в середине декабря.

В преддверии скорого анонса нового поколения видеокарт AMD, в сети появляется все больше информации о готовящейся к выходу модели Radeon RX 8800 XT. Согласно инсайдерской информации, появившейся на китайском форуме Chiphell, эта видеокарта по всей видимости возглавит линейку RDNA 4, несмотря на принадлежность к среднему ценовому сегменту, и сможет навязать серьезную конкуренцию существующим решениям от Nvidia, особенно в области трассировки лучей.

Если верить инсайдеру, известному под ником Zhangzhonghao, RX 8800 XT получит значительный прирост производительности по сравнению со своей предшественницей, RX 7900 XTX. В играх, использующих традиционную растеризацию, новинка сможет сравниться по производительности с Nvidia GeForce RTX 4080. Однако наиболее впечатляющие улучшения ожидаются в обработке трассировки лучей, где, по предварительным оценкам, RX 8800 XT сможет не только превзойти RX 7900 XTX на внушительные 45%, как показывают тесты в Resident Evil 4 Remake, но и вплотную приблизиться к показателям более дорогой RTX 4080 Super в других популярных игровых проектах. Если эта информация подтвердится, то это станет настоящим прорывом для AMD, которая традиционно уступала Nvidia в этой области, и даст геймерам весомый повод обратить внимание на новые решения «красной команды».

Помимо высокой производительности, RX 8800 XT сможет похвастаться и улучшенной энергоэффективностью. Хотя конкретные цифры пока не разглашаются, источники утверждают, что энергопотребление новинки будет примерно на четверть ниже, чем у текущего флагмана RX 7900 XTX. Если принять во внимание, что TDP последней составляет 355 Вт, то можно предположить, что RX 8800 XT будет потреблять около 265 Вт, что сопоставимо с показателями RX 7800 XT. Это свидетельствует о том, что AMD удалось добиться существенного прогресса не только в производительности, но и в оптимизации энергопотребления, что является немаловажным фактором для многих пользователей.

Запуск массового производства RX 8800 XT запланирован на середину декабря, что позволяет предположить, что видеокарта поступит в продажу в конце января или феврале 2025 года. Это вполне согласуется с ожиданиями относительно анонса всей линейки видеокарт RDNA 4 на выставке CES 2025, которая состоится в начале января. Пока что основное внимание приковано к RX 8800 XT, и практически ничего не известно о других моделях, таких как потенциальная RX 8700 XT, которая могла бы составить конкуренцию бюджетным видеокартам NVIDIA. Возможно, AMD решила начать с выпуска одной графической карты, а остальные модели представит позже, но не исключено, что в ближайшее время появится больше информации и о других представителях нового поколения.

Таким образом, RX 8800 XT обещает стать весьма привлекательным предложением для геймеров, сочетающим в себе высокую производительность, впечатляющие возможности трассировки лучей и улучшенную энергоэффективность. Если AMD действительно удалось совершить такой скачок в производительности, то это может существенно изменить расстановку сил на рынке видеокарт и заставить Nvidia потесниться в борьбе за кошельки покупателей. Остается лишь дождаться официального анонса и независимых тестов, чтобы окончательно оценить потенциал новой видеокарты.