Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
AMD RX 8800 XT сравнится по производительности с RTX 4080 и даже превзойдет GPU Nvidia в трассировке
По предварительным данным, массовое производство RX 8800 XT начнется уже в середине декабря.

В преддверии скорого анонса нового поколения видеокарт AMD, в сети появляется все больше информации о готовящейся к выходу модели Radeon RX 8800 XT. Согласно инсайдерской информации, появившейся на китайском форуме Chiphell, эта видеокарта по всей видимости возглавит линейку RDNA 4, несмотря на принадлежность к среднему ценовому сегменту, и сможет навязать серьезную конкуренцию существующим решениям от Nvidia, особенно в области трассировки лучей.

Если верить инсайдеру, известному под ником Zhangzhonghao, RX 8800 XT получит значительный прирост производительности по сравнению со своей предшественницей, RX 7900 XTX. В играх, использующих традиционную растеризацию, новинка сможет сравниться по производительности с Nvidia GeForce RTX 4080. Однако наиболее впечатляющие улучшения ожидаются в обработке трассировки лучей, где, по предварительным оценкам, RX 8800 XT сможет не только превзойти RX 7900 XTX на внушительные 45%, как показывают тесты в Resident Evil 4 Remake, но и вплотную приблизиться к показателям более дорогой RTX 4080 Super в других популярных игровых проектах. Если эта информация подтвердится, то это станет настоящим прорывом для AMD, которая традиционно уступала Nvidia в этой области, и даст геймерам весомый повод обратить внимание на новые решения «красной команды».

Помимо высокой производительности, RX 8800 XT сможет похвастаться и улучшенной энергоэффективностью. Хотя конкретные цифры пока не разглашаются, источники утверждают, что энергопотребление новинки будет примерно на четверть ниже, чем у текущего флагмана RX 7900 XTX. Если принять во внимание, что TDP последней составляет 355 Вт, то можно предположить, что RX 8800 XT будет потреблять около 265 Вт, что сопоставимо с показателями RX 7800 XT. Это свидетельствует о том, что AMD удалось добиться существенного прогресса не только в производительности, но и в оптимизации энергопотребления, что является немаловажным фактором для многих пользователей.

Запуск массового производства RX 8800 XT запланирован на середину декабря, что позволяет предположить, что видеокарта поступит в продажу в конце января или феврале 2025 года. Это вполне согласуется с ожиданиями относительно анонса всей линейки видеокарт RDNA 4 на выставке CES 2025, которая состоится в начале января. Пока что основное внимание приковано к RX 8800 XT, и практически ничего не известно о других моделях, таких как потенциальная RX 8700 XT, которая могла бы составить конкуренцию бюджетным видеокартам NVIDIA. Возможно, AMD решила начать с выпуска одной графической карты, а остальные модели представит позже, но не исключено, что в ближайшее время появится больше информации и о других представителях нового поколения.

Таким образом, RX 8800 XT обещает стать весьма привлекательным предложением для геймеров, сочетающим в себе высокую производительность, впечатляющие возможности трассировки лучей и улучшенную энергоэффективность. Если AMD действительно удалось совершить такой скачок в производительности, то это может существенно изменить расстановку сил на рынке видеокарт и заставить Nvidia потесниться в борьбе за кошельки покупателей. Остается лишь дождаться официального анонса и независимых тестов, чтобы окончательно оценить потенциал новой видеокарты.

#amd #nvidia #rtx 4080 #amd rx 8800 xt
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 4090 за $37 и проверил ее в играх
Бывший президент AMD может занять место Пэта Гелсингера в Intel
xAI Илона Маска заказывает графические процессоры NVIDIA на $1,08 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

SANY представила автокран, который способен поднимать тяжелые грузы на высоту до 200 метров
11
В Санкт-Петербурге в 2025 году будет реализован мегапроект стоимостью 210 миллиардов рублей
7
iQOO готовит к выходу смартфон iQOO Neo 10R
+
В связи с повреждением подводного кабеля в Балтийском море был создан новый наблюдательный комитет
3
Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
12
Российские инженеры создали инновационный разведывательно-ударный комплекс с лазерным наведением
+
Ученые зафиксировали, как огромное газовое облако поглощает пару сверхмассивных черных дыр
7
Термоядерный реактор с жидкометаллической активной зоной заработает в начале 2025 года
4
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 4090 за $37 и проверил ее в играх
6
Мод Optimization Essentials для S.T.A.L.K.E.R. 2 повышает производительность на 25%
5
Чип следующего поколения Snapdragon 8 Elite 2 будет быстрее предшественника
+
Случайная утечка видеокарты Arc B580 от Intel перед анонсом Battlemage
+
Samsung подтверждает окончание поддержки DeX для ПК на Windows с обновлением One UI 7
+
Vivo X200 Ultra тестируется с экраном из Китая и получит технологию стабилизации видеокадра
+
На дорогах заметили новый БТР на шасси БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем
+
Microsoft отказывается от ответственности, если пользователь установил Windows 11 на старый ЦП
2
Новый китайский сверхзвуковой самолет Cuantianhou похож на культовый SR-71 Blackbird
1
ЕС рассматривают возможность введения санкций против Грузии на фоне массовых протестов
4
Сезон альткоинов официально начался – он принесет пользу криптобиржам и новым стартапам
+
«Панцирь-С1» усилен для борьбы с ракетами истребителей F-16
+

Популярные статьи

Краткий обзор неплохих фильмом о "приключениях" на дне океана
4
Итоги гоночного уик-энда 30 ноября - 1 декабря
+
Можно ли в Steam заработать себе на игры - я год проводил тест и сделал ряд выводов
11
Моё тестирование Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
33
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
23
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
71
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарты Intel, и что не так с геймерской Arc A750
29
ТОП-5 ошибок при выборе смартфона в 2024 году и как их избежать
10
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
22
Кто такие Valve-блогеры и почему это лучшее, что есть на игровом Youtube
2

Сейчас обсуждают

Дим Димыч
18:38
На алике оптом по 1000 штук продают . Продавец готов торговаться есть желающие закупаться дефицитом ?
Nvidia официально заявила о будущем дефиците RTX 5000 в 2025
Дим Димыч
18:35
Коэны с левитами опять нагреются
Nvidia официально заявила о будущем дефиците RTX 5000 в 2025
Vander
18:26
Просто позор а не карты
Intel официально представила видеокарты Arc B580 12 Гбайт за $249 и Arc B570 10 Гбайт за $219
ISV1457
18:24
1 апреля еще не наступило! )
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 4090 за $37 и проверил ее в играх
ISV1457
18:21
А что-то более достойное внимания могли скопипастить для того, чтобы рассказать о Су-57?! Размещаете низкопробный контент, да еще и со ссылкой ни иноиздание! ))
TNI: Су-57 на деле достоин называться одним из лучших представителей истребительной авиации мира
PanzerK
18:19
Всё таки надо добавить тесты игорей... Хотя бы Forza Horizon 5 и Cyberpunk 2077...
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
valderm
18:17
У 5500XT даже 8 линий PCI-E v3 хватает с запасом, АМД здесь перехитрила сама себя
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
DIP32
18:15
Опять сами себя обстреляли ?!))) Казалось бы, такая малость, не стоило бы прыгать на Россию и всё было бы хорошо.
На Украине сообщили о повреждении энергетического объекта в Ровенской области
FelsheR-zzzzz
18:06
Это называется - засрал. Тут дело не в памяти.
ТОП-5 ошибок при выборе смартфона в 2024 году и как их избежать
Сергей Медведев
18:05
У себя. В гейропе, протестующих, травят газом, собаками , зимой поливают водичкой. А грузины? И те что рядом, это типа папуасы . С ними только с помощью кнута и подкупа вождя племени 🤫
ЕС рассматривают возможность введения санкций против Грузии на фоне массовых протестов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем