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Fantoci
Китай провел успешный запуск новой ракеты «Чанчжэн-12» с коммерческого космодрома на острове Хайнань
Новая ракета способна выводить на низкую орбиту грузы массой до 12 тонн благодаря двум ступеням с четырьмя двигателями, работающим на жидком кислороде и керосине.

Китайская Народная Республика сделала важный шаг в развитии своей космической программы, успешно запустив ракету нового поколения «Чанчжэн-12» (Великий поход-12) с недавно открытого коммерческого космодрома на острове Хайнань. Этот запуск стал знаковым событием и знаменует собой начало новой эры в китайской космонавтике, открывая широкие перспективы для развития космических технологий и коммерческих космических услуг.

Новая ракета «Чанчжэн-12», хоть и не обладает возможностью повторного использования, как у американской Falcon 9 от SpaceX, но все равно является большим достижением китайской космонавтики. Она способна выводить до 12 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 6 тонн на солнечно-синхронную орбиту, что делает ее идеальной для развертывания спутниковых группировок, в том числе и для обеспечения широкополосного доступа в интернет. Примечательно, что новая китайская ракета оснащена передовыми технологиями, такими как датчики для диагностики состояния важных систем, облегченные топливные баки из алюминиево-литиевого сплава и системой наддува баков с использованием холодного гелия, что повышает ее эффективность и надежность. В конструкции ракеты предусмотрена возможность использования головных обтекателей разного диаметра – 3.8, 4.2 и 5.2 метра, что позволяет адаптировать её для вывода на орбиту грузов различного объема и конфигурации. Это говорит о гибкости и универсальности конструкции ракеты, что особенно важно в условиях постоянно меняющихся потребностей рынка космических запусков.

Хотя по грузоподъемности «Чанчжэн-12» уступает флагману SpaceX, Falcon 9, она превосходит по этому параметру европейскую ракету Ariane 6 в ее двухступенчатой конфигурации. Это позволяет Китаю уверенно занять нишу запусков средних по массе полезных нагрузок и конкурировать на международном рынке космических услуг. Особое внимание при разработке ракеты уделялось сокращению времени подготовки к запуску, что является важным фактором для коммерческих операторов, стремящихся минимизировать затраты и оперативно выводить свои спутники на орбиту.


Первый запуск «Чанчжэн-12» ознаменовался успешным выводом на заданные орбиты двух экспериментальных спутников. Однако, помимо научных и коммерческих целей, использование солнечно-синхронных орбит, достижимых с помощью новой ракеты, также открывает возможности для наблюдения за Землей, что имеет важное значение и для метеорологии, и для решения задач национальной безопасности.

Параллельно с развитием ракетной техники, Китай активно работает над обновлением своей навигационной спутниковой системы «Бэйдоу». Планируется, что к 2035 году на орбиту будет выведена группировка третьего поколения, состоящая из 30 спутников, что значительно повысит точность и надежность работы системы, обеспечивая Китаю независимость от зарубежных навигационных технологий и создавая конкуренцию американской GPS и российской ГЛОНАСС. Запуски спутников «Бэйдоу» нового поколения запланированы на период с 2029 по 2035 год. Этот амбициозный проект демонстрирует стремление Китая к лидерству в области космических технологий и его готовность инвестировать значительные ресурсы в развитие космической инфраструктуры.

#китай #китайская народная республика #навигационная спутниковая система бэйдоу #чанчжэн-12
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