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Fantoci
Пять поколений PlayStation и более 160 млн проданных PS 2 смогли изменить представление о видеоиграх
Создатель PlayStation: «Все говорили, что у нас ничего не получится»

Первая версия PlayStation является легендой игровой индустрии, но путь к её успеху был тернист. В начале 1990-х годов идея создать консоль нового типа казалась многим абсурдной. Её создатель, Кэн Кутараги, столкнулся с недоверием как внутри компании Sony, так и со стороны разработчиков игр.

«Все уверяли нас, что мы провалим этот проект», — вспоминает Кутараги. Его команда, несмотря на сомнения коллег, решила пойти против устоявшихся правил, которые в те времена считали приставки «игрушками для детей». Доминирующие на рынке Nintendo NES и другие 8-битные устройства предлагали геймерам лишь простую двухмерную графику. Идея создать 3D-игры в реальном времени казалась чем-то из области фантастики, ведь даже в Голливуде CGI-технологии были редкостью, требуя огромных затрат и лет работы.

Однако Кутараги видел в этом вызов. По его словам, он хотел использовать передовые достижения игровых технологий, чтобы создать новую форму развлечений, ориентированную на более зрелую аудиторию. Это стремление стало основой для разработки PlayStation, которая поступила в продажу 3 декабря 1994 года. Её уникальность заключалась не только в графике, но и в серьёзных играх вроде Tomb Raider и Metal Gear Solid.

Любопытный факт, изначально Sony и Nintendo работали над общим проектом. Sony занималась разработкой привода для чтения CD-дисков, который должен был быть совместим с Super Nintendo. Более того, Sony разработала устройство, способное работать с картриджами и CD, что стало первым шагом к концепции PlayStation. Но партнёрство внезапно разорвалось.

На выставке в Лас-Вегасе в 1991 году Sony представила проект «Play Station», но вскоре после этого Nintendo объявила, что видит будущее в сотрудничестве с голландской Philips. Этот шаг шокировал руководство Sony и вызвал критику со стороны прессы, которая предсказывала, что разрыв отношений повредит репутации компании. Однако Кутараги считал, что такое развитие событий было неизбежным.

Nintendo видела игры как игрушки, не связанные с высокими технологиями, тогда как Sony стремилась сделать их более сложными и технологичными. По мнению Кутараги, именно из-за этого подхода PlayStation и стала популярной в её нынешнем виде.

В середине 1990-х годов Nintendo являлась лидером на рынке игровых консолей. Однако Sony выбрала другую стратегию: благодаря опыту в музыкальной индустрии она изменила подход к продажам. Вместо традиционных игрушечных магазинов PlayStation начали продавать в магазинах электроники. Это решение, а также адаптация цепочек поставок к локальным рынкам позволили Sony быстро закрепиться в новой нише.

Это был рискованный шаг, но он оправдал себя. PlayStation стала невероятно популярной, а ее вторая версия – PlayStation 2 – и вовсе установила рекорд продаж, разойдясь тиражом в 160 миллионов экземпляров.

После выпуска PlayStation 3 Кутараги покинул Sony в 2007 году, чтобы сосредоточиться на других проектах. Он стал известен как человек, точно предсказывающий развитие технологий. Ещё в начале 2000-х он говорил о будущем мобильного и облачного гейминга, которые сегодня меняют индустрию.

В настоящее время Кэн Кутараги занимается разработкой искусственного интеллекта и робототехники, одновременно преподавая в университете. Он уверен, что человечество находится на пороге новой эры, когда практически всё будет поддаваться вычислениям.

По его мнению, технологии вроде ChatGPT демонстрируют, что компьютерный язык стал ближе обычным пользователям, а это открывает перспективы в программировании, игровой индустрии, медицине, искусстве и даже музыке. Он также предполагает, что со временем вычисления смогут охватить даже такие категории, как время и пространство, что в будущем изменит реальность так же, как когда-то её изменили видеоигры.

Кутараги уверен: то, что когда-то считалось фантастикой, однажды станет обыденностью. И его история с PlayStation — лучшее доказательство этого.

#sony #playstation 5 #playstation
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