Цифровой двойник Коносуке Мацуситы будет давать советы по управлению компанией новому поколению сотрудников.

Компания Panasonic нашла неординарный способ сохранить наследие своего основателя, Коносукэ Мацуситы, обратившись к передовым технологиям искусственного интеллекта. Вместо традиционных методов, таких как мемуары или биография, японская компания создала цифровую копию Мацуситы, которая способна давать управленческие советы новому поколению сотрудников. Этот амбициозный проект был реализован в связи с тем, что число сотрудников, лично обучавшихся у Мацуситы, неуклонно сокращается, унося с собой бесценный опыт основателя. Цифровой двойник, обученный на обширном массиве данных, включающем более 3000 аудиозаписей, письменных работ, лекций и интервью, призван восполнить этот пробел и обеспечить преемственность управленческой философии Panasonic.

Основатель Matsushita Electric Industrial Company, ныне Panasonic, скончался в 1989 году, но за время своей жизни кардинально изменил представление о японском менеджменте. Начав с небольшого производства электрических ламп, он сумел создать глобальную империю, которая стала синонимом технологического прогресса. Его называли «богом менеджмента» и это не просто красивая метафора, а признание его выдающихся лидерских качеств.

В последние года японская компания столкнулась с серьезным вызовом – количество сотрудников, лично обученных Мацуситой, начало неуклонно сокращаться. Это может привести к постепенной утрате уникальной корпоративной культуры и философии, которую чтят в компании Panasonic.

Во время разработки цифрового двойника специалисты проделали колоссальную работу. Команда разработчиков из Токийского университета и Института Мацуо проанализировала свыше 3000 архивных записей, включая лекции, интервью и личные труды основателя. Институт мира и счастья через процветание (PHP), основанный самим Мацуситой, предоставил уникальные материалы для обучения ИИ-модели.

Сообщается, что цель нового проекта Panasonic – не просто создать говорящий архив, а сформировать интерактивный инструмент для принятия управленческих решений. Искусственный интеллект будет анализировать современные бизнес-кейсы и предлагать решения в стиле и духе основателя компании.

Мацусита был не только успешным предпринимателем, но и глубоким мыслителем. Его книги «Путь» и «Не только ради хлеба» до сих пор остаются настольными для японских менеджеров. Они раскрывают принципы личностного роста и социальной ответственности бизнеса – идеи, которые опережали свое время.

Современная Panasonic продолжает развиваться, фокусируясь на прорывных направлениях: водородная энергетика, аккумуляторы для электромобилей, цифровизация производственных процессов. Создание ИИ-версии основателя – логичное продолжение курса на инновации.

В японской бизнес-культуре чтение предков – священный принцип. Поэтому проект по воссозданию личности Мацуситы не выглядит странным, а воспринимается как естественное продолжение корпоративной традиции. Более того, это демонстрация технологических возможностей компании в области искусственного интеллекта.

Генеративная модель ContextFlow++, представленная Panasonic этим летом, доказывает: компания всерьез намерена развивать ИИ-технологии. Перспективы применения впечатляют – от классификации изображений до прогнозирования технического обслуживания оборудования.

Таким образом, цифровое воскрешение Коносукэ Мацуситы – не просто технологический эксперимент. Это попытка сохранить уникальный управленческий код, передать накопленную мудрость новым поколениям менеджеров, которые будут определять будущее глобальной экономики.