Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Этой зимой любители астрономии смогут увидеть сочетание редких астрономических явлений
Помимо полярных сияний, повышенная солнечная активность создает благоприятные условия для наблюдения за другими солнечными явлениями.

Предстоящая зима обещает стать настоящим праздником для астрономов и всех людей, которые увлечены наблюдением за ночным небом. Сочетание редких астрономических явлений, таких как мощные метеорные потоки и всплески солнечной активности, подарят возможность увидеть невероятные картины – от ослепительных вспышек до, возможно, редкостных для наших широт северных сияний.

В этом году Земля уже неоднократно оказывалась под воздействием сильных геомагнитных бурь, вызванных активностью Солнца. Эти бури, по сути, представляют собой мощные выбросы заряженных частиц, которые, достигая магнитосферы нашей планеты, вызывают свечение верхних слоев атмосферы. Обычно северное сияние, или Aurora Borealis, можно наблюдать только в приполярных регионах, однако интенсивные геомагнитные возмущения способны расширить зону видимости этого феномена вплоть до средних широт, и даже южных. Так, в этом году красочные переливы в небе уже наблюдали жители не только северных стран, но и регионов, где северное сияние – большая редкость: в Африке, Южной Азии, Мексике, на юге и юго-западе США.

По прогнозам астрономов из Обсерватории солнечной динамики НАСА (SDO), активность Солнца, которая привела к необычным весенним и летним сияниям, была необычно сконцентрирована. Все дело в том, что Солнце сейчас находится в периоде максимальной активности своего примерно 11-летнего цикла, а значит, выбросы энергии продолжатся, что может привести к новым геомагнитным бурям и, как следствие, к появлению северных сияний в непривычных местах этой зимой, и, возможно, даже в течение следующих двух лет, вплоть до 2026 года. «Мы ожидаем, что геомагнитные бури могут быть достаточно сильными, чтобы северное сияние стало видимым в более низких широтах, чем обычно», - отмечает Шон Даль, координатор службы Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) в интервью изданию Middletown Times Herald-Record.

Помимо северных сияний, повышенная солнечная активность открывает возможности для наблюдения за другими интересными явлениями. Вооружившись специальным телескопом или камерой с солнечным фильтром, можно будет увидеть солнечные вспышки, пятна, а также протуберанцы и спикулы – гигантские выбросы раскаленной плазмы. Эти образования придают Солнцу «лохматый» вид и позволяют увидеть динамику процессов, происходящих на поверхности нашей звезды. По словам Шона Даля, период повышенной активности Солнца продлится, скорее всего, до конца 2025 года, а возможно, и затронет начало 2026 года. В это время вероятность возникновения солнечных вспышек, появления большого количества солнечных пятен и других связанных с этим явлений будет значительно выше.

Астрономы заявили, что этой зимой нас порадует небесными зрелищами не только Солнце. Нас ждут два ярких метеорных потока: Геминиды и Квадрантиды. Геминиды, которые можно наблюдать каждый декабрь, достигнут своего пика в ночь с 13 на 14 декабря. В это время можно будет увидеть до сотни метеоров в час, сгорающих в атмосфере Земли. А в начале января, в ночь с 2 на 3 января, наступит пик активности Квадрантид. Эти метеорные потоки – результат прохождения Земли через шлейфы пыли и льда, оставленных кометами или астероидами. Так что, этой зимой любителям астрономии будет на что посмотреть!

#космос #астрономия #земля #солнце #солнечная активность #полярное сияние #северное сияние
Источник: eu.recordonline.com
+
Написать комментарий (0)
В Китае приступили к строительству крупнейшего в мире полностью управляемого радиотелескопа
Новая игра Tiny Verse от создателя проекта Major активно набирает популярность
Обнаружены 5 карликовых галактик, которые расположены по прямой и вращаются в одном направлении
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский "Панцирь-С1" впервые перехватил американский дрон Switchblade-600
2
Истребитель-перехватчик МиГ-41 станет первым в России боевым самолетом шестого поколения
21
Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
12
Новая самоходка «Мальва» может поразить цель несколькими снарядами одновременно
+
Благодаря своей высокой точности танк Т-90М "Прорыв" получил прозвище "снайперский танк"
2
В Китае анонсированы смартфоны Huawei Mate 70/Pro/Pro+/RS Ultimate с титановым корпусом
+
Новейший комплекс «Сармат» готовится встать на защиту России
3
Samsung хочет превратить свои телефоны и планшеты Galaxy в полноценные портативные консоли
2
Подразделения российской армии занимают населённый пункт Зеленый Гай в Харьковской области
+
У экспертов возникли сомнения относительно происхождения собранных СБУ частей «Орешника»
1
На Урале обнаружили крупное месторождение изумрудов
1
В России для спецподразделений разработали полуавтоматическую винтовку «Титан» калибра .308
+
Эксперт Адамс выразил беспокойство за сохранность ВМС США перед гипотетическим ударом «Орешником»
7
В России приступили к строительству крупнейшей ветряной электростанции
3
Вблизи Екатеринбурга построят новую автодорогу, которая станет «южными воротами на Восток»
+
В Германии резко снизился спрос на автомобили: тысячи новых машин стоят на парковках в ожидании покупателей
3
Насколько «Орешник» быстрее «Кинжала», и почему даже ЗРК Patriot не может сбить российскую ракету
2
Обновление Windows 11 24H2 оказалось несовместимо с некоторыми офисными USB-устройствами
+
GTA 6 получит технологию глобального освещения с помощью трассировки лучей
2
США не возражают против вооружения Турции российскими ЗРК С-400
+

Популярные статьи

Фантастика "Космос: далекие уголки" — самый дорогой сериал из 90-х
8
"Forgive Me Father 2": краткий обзор новой игры (+ бонус)
+
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
77
28 ноября отмечается День Пьяного Ёжика
8
Если ли смысл покупать дорогие видеокарты, и почему GeForce RTX 4090 уже не актуальна
15
Что больше всего подорожало в 2024 году в России – оцениваем реальный уровень инфляции
6
ТОП-8 материнских плат стоимостью больше 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
8
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
1
Выбираем наиболее выгодный и оптимальный процессор для игрового компьютера в конце 2024 года
11
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom XT12 Pro
6

Сейчас обсуждают

Майкопское Честное
21:08
Не выйдет, он копрофаг. Другим питаться не может.
Есть ли смысл в покупке внешней видеокарты, и как не стать жертвой бесполезных технологий
Михаил Цайгер
21:06
1. "Убедительно, хотите сказать про су-57 тотальное вранье ?" — со стороны подавляющего большинства российских блогеров — просто тотальнейшее чудовищное враньё. Главным образом от элементарного невеж...
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
Валерий Агапов
21:04
Ты с ним цивилизованно. Даже если бы он был прав, но не время и не ему квакать. Поэтому ты сегодня правее
Путин: При ударе ракеты «Орешник» температура компонентов достигает 4000 градусов Цельсия
Archimedes
21:00
Пьяный-пьяный ёжик Влез на провода Током шибануло Пьяного ежа У-у-ууу...
28 ноября отмечается День Пьяного Ёжика
Андрей Тарр
20:57
Возможно или под конец майнинга, но когда цены ещё держались. Нуили в марте 2022 в РФ, когда какая нибудь 3080 стоила от 300 до 500 т.р., даже б.у. 1070 была 30 - 60 т.р. и это кто-то даже покупал. А...
Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
Dusty Soldier
20:56
Стоимость передачи электроэнергии в Московской области 316 коп/кВт. А дальше уже сетевые корпораты добавляют
Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
Александр Кузнецов
20:55
Ну как остановить боевую часть ракеты, если она из нескольких боевых блоков? Тот же THAD должен будет выпустить ВСЕ готовые к старту противоракеты с пусковой платформы всего на одну ракету «орешник» ,...
Насколько «Орешник» быстрее «Кинжала», и почему даже ЗРК Patriot не может сбить российскую ракету
Nvidia&Intel Hayter
20:53
Клоун с 3050 нас временно покинул.ждем с новым ником и новыми интересными историями
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Добрый день
20:52
Может ему стоит поменять диету?
Есть ли смысл в покупке внешней видеокарты, и как не стать жертвой бесполезных технологий
Gamandril
20:50
Ага, один из и комплектов тут главное. Ты же не в курсе, что тебе вторая планка как корове пятая нога на спине. Мне каждое чмо обоссанное ненужно убеждать в чем-то. Просто усунься и не выеживайся. Тво...
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем