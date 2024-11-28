Помимо полярных сияний, повышенная солнечная активность создает благоприятные условия для наблюдения за другими солнечными явлениями.

Предстоящая зима обещает стать настоящим праздником для астрономов и всех людей, которые увлечены наблюдением за ночным небом. Сочетание редких астрономических явлений, таких как мощные метеорные потоки и всплески солнечной активности, подарят возможность увидеть невероятные картины – от ослепительных вспышек до, возможно, редкостных для наших широт северных сияний.

В этом году Земля уже неоднократно оказывалась под воздействием сильных геомагнитных бурь, вызванных активностью Солнца. Эти бури, по сути, представляют собой мощные выбросы заряженных частиц, которые, достигая магнитосферы нашей планеты, вызывают свечение верхних слоев атмосферы. Обычно северное сияние, или Aurora Borealis, можно наблюдать только в приполярных регионах, однако интенсивные геомагнитные возмущения способны расширить зону видимости этого феномена вплоть до средних широт, и даже южных. Так, в этом году красочные переливы в небе уже наблюдали жители не только северных стран, но и регионов, где северное сияние – большая редкость: в Африке, Южной Азии, Мексике, на юге и юго-западе США.

По прогнозам астрономов из Обсерватории солнечной динамики НАСА (SDO), активность Солнца, которая привела к необычным весенним и летним сияниям, была необычно сконцентрирована. Все дело в том, что Солнце сейчас находится в периоде максимальной активности своего примерно 11-летнего цикла, а значит, выбросы энергии продолжатся, что может привести к новым геомагнитным бурям и, как следствие, к появлению северных сияний в непривычных местах этой зимой, и, возможно, даже в течение следующих двух лет, вплоть до 2026 года. «Мы ожидаем, что геомагнитные бури могут быть достаточно сильными, чтобы северное сияние стало видимым в более низких широтах, чем обычно», - отмечает Шон Даль, координатор службы Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) в интервью изданию Middletown Times Herald-Record.

Помимо северных сияний, повышенная солнечная активность открывает возможности для наблюдения за другими интересными явлениями. Вооружившись специальным телескопом или камерой с солнечным фильтром, можно будет увидеть солнечные вспышки, пятна, а также протуберанцы и спикулы – гигантские выбросы раскаленной плазмы. Эти образования придают Солнцу «лохматый» вид и позволяют увидеть динамику процессов, происходящих на поверхности нашей звезды. По словам Шона Даля, период повышенной активности Солнца продлится, скорее всего, до конца 2025 года, а возможно, и затронет начало 2026 года. В это время вероятность возникновения солнечных вспышек, появления большого количества солнечных пятен и других связанных с этим явлений будет значительно выше.

Астрономы заявили, что этой зимой нас порадует небесными зрелищами не только Солнце. Нас ждут два ярких метеорных потока: Геминиды и Квадрантиды. Геминиды, которые можно наблюдать каждый декабрь, достигнут своего пика в ночь с 13 на 14 декабря. В это время можно будет увидеть до сотни метеоров в час, сгорающих в атмосфере Земли. А в начале января, в ночь с 2 на 3 января, наступит пик активности Квадрантид. Эти метеорные потоки – результат прохождения Земли через шлейфы пыли и льда, оставленных кометами или астероидами. Так что, этой зимой любителям астрономии будет на что посмотреть!