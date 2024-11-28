В своих публикациях Харшит Рой не стеснялся критиковать Google, утверждая, что компания поощряет ложь и несправедливо относится к своим сотрудникам.

Бывший инженер Google, Харшит Рой, оказался в центре судебного разбирательства, инициированного технологическим гигантом. Согласно версии юристов компании, инженер систематически публиковал конфиденциальные материалы, связанные с разработкой чипов для смартфонов Pixel, несмотря на подписанное соглашение о неразглашении. Этот инцидент грозит обернуться серьезными последствиями как для самого Роя, так и для технологического сектора в целом, поднимая вопросы о защите интеллектуальной собственности в эпоху цифровой открытости.

Компания Google, оцениваемая сейчас в триллионы долларов, не стала мириться с предполагаемым предательством со стороны своего бывшего сотрудника. Юристы компании подали иск в федеральный суд штата Техас, утверждая, что Рой, работавший в индийском филиале компании в Бангалоре с 2020 года, незаконно присвоил и распространил данные, составляющие коммерческую тайну. Речь идет о схемах, технических характеристиках и стратегических планах, связанных с системами-на-чипе (SoC), которые являются сердцем смартфонов, планшетов и носимых устройств Pixel.

Согласно судебным документам, Рой имел доступ к самой секретной информации, так как его должностные обязанности непосредственно касались проектирования и разработки следующего поколения микропроцессоров. Высокий уровень доступа, как теперь утверждает Google, был использован для получения личной выгоды. Представители компании заявили, что еще в декабре 2023 года обнаружили факт копирования Роем конфиденциальных файлов. Тогда конфликт удалось временно урегулировать: инженер пообещал удалить все копии и предоставить доказательства своей невиновности. Однако, как стало ясно позднее, это было лишь затишье перед бурей.

В марте 2024 года Рой уволился из компании Google, заявив о намерении продолжить обучение в докторантуре Техасского университета в Остине. Однако, уходя, он, по утверждению Google, нарушил еще одно правило – не вернул рабочий ноутбук, на котором, вероятно, и хранилась похищенная информация. Вскоре после этого в социальных сетях, включая платформу X (бывший Twitter) и LinkedIn, начали появляться публикации, содержащие, как утверждают юристы Google, фрагменты внутренней документации и фотографии процессоров Pixel. Наряду с техническими данными, Рой размещал и провокационные сообщения, например, угрожая компании дальнейшими разоблачениями и заявляя, что не намерен соблюдать никакие соглашения о конфиденциальности.

Сначала Google предприняла несколько попыток урегулировать ситуацию мирным путем, направляя Рою требования удалить конфиденциальный контент. Однако все эти попытки оказались тщетными. Более того, Рой, по словам представителей компании, продолжал публиковать все новые и новые данные, включая детальную информацию о преимуществах и недостатках чипов Pixel, а также стратегические планы развития продуктовой линейки. Именно немыслимая наглость и переезд Роя в Техас стали последней каплей, переполнившей чашу терпения Google. Компания решила обратиться в суд, ссылаясь на федеральный закон о защите коммерческой тайны (DTSA) и аналогичный закон штата Техас (TUTSA).

В своем иске Google требует не только денежной компенсации за нанесенный ущерб, но и судебного запрета на дальнейшее разглашение конфиденциальной информации. Компания перечислила обширный список документов, которые, по ее мнению, все еще могут быть опубликованы Роем. Среди них сотни страниц технических схем, описаний архитектуры SoC, данных о возможностях обработки аудио, видео и сенсорной информации, а также сведений о функциях безопасности.

Мотивы поступков Харшита Роя вполне очевидны. Во время работы в Google он неоднократно высказывал недовольство условиями труда и корпоративной культурой, обвиняя компанию во лжи и плохом обращении с сотрудниками. В своих публикациях в социальных сетях он намекал на то, что считает свои действия актом протеста и борьбы за справедливость. Сам Рой пока не делал официальных заявлений по поводу обвинений, ограничившись коротким сообщением в LinkedIn, в котором пообещал защищаться в суде. Эта история, безусловно, получит продолжение и может стать прецедентом, оказывающим влияние на взаимоотношения между работодателями и сотрудниками в технологической отрасли.