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Fantoci
«Неубиваемый» Tesla Cybertruck оказался уязвим к обычным магнитам
Казалось бы, безобидные аксессуары вызывают коррозию на нержавеющей стали кузова, что ставит под сомнение заявления производителя о непревзойденной прочности электрокара.

Электромобиль Tesla Cybertruck, позиционируемый Илоном Маском как неубиваемое транспортное средство будущего, столкнулся с неожиданной проблемой. Владельцы этого футуристического автомобиля обнаружили, что использование обычных магнитных наклеек приводит к появлению ржавчины и коррозии на его нержавеющей стали. Данный факт стал неприятным сюрпризом для тех, кто рассчитывал на безупречную долговечность своего электромобиля.

Сообщается, что простое прикрепление рекламного магнита на кузов может привести к необратимым последствиям — коррозии и разрушению нержавеющей стали. Казалось бы, инновационный дизайн Cybertruck, который должен был стать символом технологического прорыва, на поверку оказался гораздо более хрупким, чем утверждали производители.

История, ставшая вирусной на автомобильных специализированных форумах, началась с признания пользователя по имени Ник, который поделился шокирующими последствиями использования обычных рекламных магнитов. Спустя месяц после их размещения на панели его эксклюзивного Кибертрака, который является премиум-версией электромобиля Илона Маска, стоимостью почти 100 тысяч долларов, появились характерные следы коррозии металла.

Фотографии, опубликованные владельцем, демонстрируют характерные повреждения: точечная коррозия, шершавые белесые пятна и микроповреждения поверхности. Даже после использования профессиональных чистящих средств следы остались практически неизменными. Попытки восстановить поверхность автомобиля с помощью полировки и специальных составов не принесли желаемого результата.

Самое интересное, что подобные жалобы стали поступать от других владельцев электрического пикапа. Участники форума Cybertruck Owners Club делились своим опытом, описывая аналогичные проблемы с коррозией после использования декоративных и рекламных магнитов. Некоторые отмечали повреждения даже после непродолжительного — в несколько месяцев — контакта.

Этот инцидент резко контрастирует с амбициозными заявлениями Илона Маска о Cybertruck как идеальном транспортном средстве для выживания в экстремальных условиях. Концепция автомобиля, способного пережить апокалипсис, терпит сокрушительное поражение от простого рекламного магнита.

Показательно, что среди владельцев начинают формироваться две противоположные точки зрения. Одни отрицают очевидное, настаивая на непогрешимости техники, другие — признают уязвимость инновационного дизайна. Особенно забавны попытки некоторых энтузиастов найти простые решения: от использования защитных прослоек между магнитом и кузовом до хитроумных методов полировки.

Отдельный интерес вызывает идея магнитных обёрток для смены цвета автомобиля. Теперь становится очевидным, что такое решение может обернуться серьёзными повреждениями дорогостоящего кузова. Мечта о легкой трансформации внешнего вида электромобиля разбивается о суровую реальность металлургических ограничений.

В итоге, громкий маркетинговый слоган "самого прочного в мире грузовика" разрушился от обычного рекламного магнита. Cybertruck демонстрирует, что даже самые передовые решения имеют свои неожиданные уязвимости, а разрекламированные инновации далеко не всегда означают абсолютное совершенство.

#tesla #илон маск #cybertruck #tesla cybertruck
Источник: cybertruckownersclub.com
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