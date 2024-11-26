Космонавты оперативно загерметизировали люк, предотвратив возможное распространение потенциально опасных веществ по станции.

На борту Международной космической станции вновь возникла нештатная ситуация, на этот раз связанная с недавно прибывшим российским грузовым кораблем «Прогресс МС-29». Вскоре после стыковки космического корабля с научным модулем «Поиск» и открытия стыковочного люка, космонавты обнаружили резкий, неприятный запах, сопровождавшийся появлением в воздухе субстанции неизвестного происхождения, напоминающей мелкие капли. Реакция экипажа была незамедлительной: люк был герметично закрыт, а на станции объявили о начале расследования инцидента.

Космический корабль «Прогресс МС-29» прибыл на станцию 23 ноября 2024 года. При вскрытии люка космонавты заметили резкий запах, который был описан как токсичный. Также в воздухе были замечены небольшие капли неизвестного происхождения. Российские космонавты, проявив профессионализм и бдительность, незамедлительно приняли решение о повторной герметизации отсека и начали внутреннее расследование.

По информации НАСА, несмотря на сложившуюся ситуацию, атмосфера на борту станции остается спокойной. Системы мониторинга качества воздуха работают в штатном режиме, а к воскресенью 24 ноября очистительные фильтры полностью восстановили нормальные параметры воздуха. Американское космическое агентство подчеркивает, что угрозы здоровью экипажа нет, и специалисты работают над безопасным планом повторного открытия люка.

Однако по данным Роскосмоса, данная ситуация была воспринята гораздо серьезнее. Российские космонавты использовали защитное оборудование для повторного обследования грузового корабля. Согласно последним сообщениям, запах напоминал аэрозольную краску, что может указывать на наличие летучих органических веществ. Для предотвращения распространения потенциально вредных веществ системы фильтрации воздуха были активированы не только в российском сегменте, но и в американском.

Данный инцидент добавился к целому ряду проблем, с которыми российская космическая отрасль столкнулась в последнее время. В прошлом году из-за разгерметизации системы охлаждения корабля «Союз» была нарушена плановая ротация экипажа и потребовалась экстренная замена транспортного средства. Аналогичные проблемы с утечкой хладагента возникли и в многофункциональном лабораторном модуле «Наука». Кроме того, продолжаются работы по устранению утечек воздуха в модуле «Звезда», где скорость потери атмосферы за несколько месяцев увеличилась более чем в три раза, прежде чем удалось добиться некоторой стабилизации.

Модуль «Звезда», также входящий в состав российского сегмента, продолжает терять воздух. В начале 2024 года утечка составляла менее 0,5 кг воздуха в сутки, однако к середине года она увеличилась до 1,7 кг. Экипаж обнаружил несколько трещин и подозрительных участков, которые постепенно герметизировались, что позволило сократить потери воздуха.

Хотя официальные представители НАСА и Роскосмоса воздерживаются от комментариев относительно причин произошедшего, некоторые технические эксперты связывают участившиеся неполадки с сокращением финансирования и нехваткой квалифицированных кадров в российской космической отрасли вследствие значительных расходов на ведение боевых действий на Украине. Вполне вероятно, что именно эти факторы приводят к увеличению числа инцидентов, связанных с техническим состоянием космических аппаратов и оборудования. Данная ситуация подчеркивает важность тщательного контроля качества и необходимость принятия дополнительных мер для обеспечения безопасности космических полетов.