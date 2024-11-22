Траектория полета аппарата «Чандраян-2» была скорректирована, чтобы избежать столкновения с орбитальным аппаратом НАСА «Lunar Reconnaissance Orbiter» (LRO).

Космическое пространство, которое мы привыкли воспринимать как бесконечную пустоту, на самом деле становится все более загруженным. Особенно остро эта проблема ощущается на окололунной орбите, где все чаще происходит тесное сближение космических аппаратов разных стран. В конце прошлой недели Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила о двух инцидентах, потребовавших экстренного маневрирования ее лунного зонда «Чандраян-2». Причиной стало пересечение траекторий полета двух космических аппаратов, находящихся на окололунной орбите.

Первый случай произошел в сентябре. Анализ траекторий показал, что «Чандраян-2» опасно сблизится с южнокорейским зондом «Данури» всего через две недели. Чтобы избежать потенциальной катастрофы и потери дорогостоящего оборудования, ISRO пришлось 19 сентября скорректировать орбиту своего аппарата, подняв ее на более высокий уровень. Стоит отметить, что «Данури», также известный как KPLO (Корейский первопроходец лунной орбиты), не новичок в подобных ситуациях: с февраля 2023 по май 2024 года он получал более 40 предупреждений о возможном столкновении с различными космическими объектами. Сообщается, что корейское космическое агентство KARI ежедневно отслеживает потенциальные угрозы с помощью системы MADCAP, разработанной Лабораторией реактивного движения NASA.

Однако на этом злоключения «Чандраян-2» не закончились. Уже 1 октября индийским специалистам пришлось повторить маневр, на этот раз из-за опасной близости с американским лунным орбитальным зондом LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter). Этот космический аппарат является ключевым инструментом NASA для изучения Луны и находится на сильно вытянутой эллиптической орбите с минимальной высотой около 50 км. Его основная задача – составление детальной карты лунной поверхности и поиск следов воды, льда и других полезных ископаемых. «Чандраян-2» и «Данури», работающие на высоте около 100 км, также занимаются исследованием Луны, в том числе поиском водных ресурсов. Таким образом, все три аппарата, выполняя схожие задачи, оказались на пересекающихся орбитах, что и привело к риску столкновения.

Интересно, что единого протокола действий для таких ситуаций не существует. Космические агентства, в данном случае NASA, ISRO и KARI, вынуждены полагаться на взаимное сотрудничество и оперативный обмен информацией. К сожалению, маневры уклонения не проходят бесследно: они требуют дополнительного расхода топлива и временного отключения научного оборудования, что может повлиять на ход исследований и даже вызвать споры о том, какая сторона должна нести ответственность за корректировку орбиты. Проблема усугубляется еще и тем, что в околоземном и окололунном пространстве находится множество не только действующих аппаратов, но и космического мусора, что значительно повышает риск столкновений. Так, например, всего за несколько дней до спуска «Чандраян-2» на более низкую орбиту, ISRO пришлось уводить в сторону свой спутник наблюдения Земли «Картосат-2А», чтобы избежать его сближения с российским разгонным блоком «СЛ-14». Все это подчеркивает растущую необходимость в разработке международных норм и правил для обеспечения безопасности космической деятельности.