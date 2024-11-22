Если бы Международная космическая станция осталась на своей обычной орбите, она бы оказалась в 4 км от летящего куска старого спутника, что создало бы риск столкновения.

На этой неделе Международная космическая станция (МКС) вынуждена была выполнить критически важный маневр уклонения от космического мусора. Экстренная орбитальная корректировка потребовалась из-за потенциально опасного сближения с фрагментом разрушенного метеорологического спутника военного назначения. Расчеты показали, что без изменения траектории дистанция между станцией и обломком сократилась бы до критических 4 километров.

Для выполнения маневра были задействованы двигатели пристыкованного к станции российского грузового корабля "Прогресс-89". Процедура заняла чуть более пяти с половиной минут, в течение которых российские специалисты подняли МКС на безопасную высоту относительно Земли. Важно отметить, что данная операция никак не отразилась на повседневной работе экипажа и функционировании бортовых систем.

Важно отметить, что проблема космического мусора становится все более острой для современной космонавтики. В околоземном пространстве циркулируют объекты различных размеров – от миллиметровых частиц до крупных фрагментов более 10 сантиметров. Несмотря на кажущуюся незначительность мелких обломков, их сверхвысокая скорость (до 28 000 километров в час) делает их крайне опасными для космической техники. При столкновении даже микроскопический осколок способен серьезно повредить солнечные батареи, научное оборудование или системы связи космических аппаратов.

В настоящее время 85% действующих спутников, включая МКС, работают именно на низких околоземных орбитах, где концентрация космического мусора максимальна. История уже знает примеры катастрофических столкновений: в 2009 году произошла космическая авария между действующим спутником связи Iridium 33 и неработающим аппаратом "Космос-2251". Это происшествие не только продемонстрировало разрушительный потенциал орбитальных столкновений, но и привело к образованию нового облака обломков.

Напомним вам, что в начале текущего года экипажу МКС пришлось пережить тревожные часы, когда в опасной близости от станции образовалось облако обломков от разрушившегося российского спутника. Космонавтам и астронавтам пришлось укрыться в пристыкованных к станции кораблях, пока специалисты оценивали уровень угрозы. К счастью, в тот раз обошлось без повреждений.

Наблюдается тенденция роста подобных маневров уклонения: предыдущая аналогичная операция проводилась в 2022 году. Эксперты прогнозируют, что риск столкновения только повышается, поскольку количество космического мусора на орбите продолжает увеличиваться. Это создает серьезные вызовы не только для МКС, но и для будущих орбитальных станций, которые придут ей на смену.

Успешное проведение нынешнего маневра демонстрирует высокий уровень готовности международной команды специалистов к подобным ситуациям. Однако растущая засоренность околоземного пространства требует разработки новых технологических решений для обеспечения безопасности космических полетов и сохранения работоспособности орбитальной инфраструктуры.