На этой неделе Международная космическая станция (МКС) вынуждена была выполнить критически важный маневр уклонения от космического мусора. Экстренная орбитальная корректировка потребовалась из-за потенциально опасного сближения с фрагментом разрушенного метеорологического спутника военного назначения. Расчеты показали, что без изменения траектории дистанция между станцией и обломком сократилась бы до критических 4 километров.
Для выполнения маневра были задействованы двигатели пристыкованного к станции российского грузового корабля "Прогресс-89". Процедура заняла чуть более пяти с половиной минут, в течение которых российские специалисты подняли МКС на безопасную высоту относительно Земли. Важно отметить, что данная операция никак не отразилась на повседневной работе экипажа и функционировании бортовых систем.
Важно отметить, что проблема космического мусора становится все более острой для современной космонавтики. В околоземном пространстве циркулируют объекты различных размеров – от миллиметровых частиц до крупных фрагментов более 10 сантиметров. Несмотря на кажущуюся незначительность мелких обломков, их сверхвысокая скорость (до 28 000 километров в час) делает их крайне опасными для космической техники. При столкновении даже микроскопический осколок способен серьезно повредить солнечные батареи, научное оборудование или системы связи космических аппаратов.
В настоящее время 85% действующих спутников, включая МКС, работают именно на низких околоземных орбитах, где концентрация космического мусора максимальна. История уже знает примеры катастрофических столкновений: в 2009 году произошла космическая авария между действующим спутником связи Iridium 33 и неработающим аппаратом "Космос-2251". Это происшествие не только продемонстрировало разрушительный потенциал орбитальных столкновений, но и привело к образованию нового облака обломков.
Напомним вам, что в начале текущего года экипажу МКС пришлось пережить тревожные часы, когда в опасной близости от станции образовалось облако обломков от разрушившегося российского спутника. Космонавтам и астронавтам пришлось укрыться в пристыкованных к станции кораблях, пока специалисты оценивали уровень угрозы. К счастью, в тот раз обошлось без повреждений.
Наблюдается тенденция роста подобных маневров уклонения: предыдущая аналогичная операция проводилась в 2022 году. Эксперты прогнозируют, что риск столкновения только повышается, поскольку количество космического мусора на орбите продолжает увеличиваться. Это создает серьезные вызовы не только для МКС, но и для будущих орбитальных станций, которые придут ей на смену.
Успешное проведение нынешнего маневра демонстрирует высокий уровень готовности международной команды специалистов к подобным ситуациям. Однако растущая засоренность околоземного пространства требует разработки новых технологических решений для обеспечения безопасности космических полетов и сохранения работоспособности орбитальной инфраструктуры.