Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
МКС изменила орбиту, чтобы уклониться от столкновения с космическим мусором
Если бы Международная космическая станция осталась на своей обычной орбите, она бы оказалась в 4 км от летящего куска старого спутника, что создало бы риск столкновения.

На этой неделе Международная космическая станция (МКС) вынуждена была выполнить критически важный маневр уклонения от космического мусора. Экстренная орбитальная корректировка потребовалась из-за потенциально опасного сближения с фрагментом разрушенного метеорологического спутника военного назначения. Расчеты показали, что без изменения траектории дистанция между станцией и обломком сократилась бы до критических 4 километров.

Для выполнения маневра были задействованы двигатели пристыкованного к станции российского грузового корабля "Прогресс-89". Процедура заняла чуть более пяти с половиной минут, в течение которых российские специалисты подняли МКС на безопасную высоту относительно Земли. Важно отметить, что данная операция никак не отразилась на повседневной работе экипажа и функционировании бортовых систем.

Важно отметить, что проблема космического мусора становится все более острой для современной космонавтики. В околоземном пространстве циркулируют объекты различных размеров – от миллиметровых частиц до крупных фрагментов более 10 сантиметров. Несмотря на кажущуюся незначительность мелких обломков, их сверхвысокая скорость (до 28 000 километров в час) делает их крайне опасными для космической техники. При столкновении даже микроскопический осколок способен серьезно повредить солнечные батареи, научное оборудование или системы связи космических аппаратов.

В настоящее время 85% действующих спутников, включая МКС, работают именно на низких околоземных орбитах, где концентрация космического мусора максимальна. История уже знает примеры катастрофических столкновений: в 2009 году произошла космическая авария между действующим спутником связи Iridium 33 и неработающим аппаратом "Космос-2251". Это происшествие не только продемонстрировало разрушительный потенциал орбитальных столкновений, но и привело к образованию нового облака обломков.

Напомним вам, что в начале текущего года экипажу МКС пришлось пережить тревожные часы, когда в опасной близости от станции образовалось облако обломков от разрушившегося российского спутника. Космонавтам и астронавтам пришлось укрыться в пристыкованных к станции кораблях, пока специалисты оценивали уровень угрозы. К счастью, в тот раз обошлось без повреждений.

Наблюдается тенденция роста подобных маневров уклонения: предыдущая аналогичная операция проводилась в 2022 году. Эксперты прогнозируют, что риск столкновения только повышается, поскольку количество космического мусора на орбите продолжает увеличиваться. Это создает серьезные вызовы не только для МКС, но и для будущих орбитальных станций, которые придут ей на смену.

Успешное проведение нынешнего маневра демонстрирует высокий уровень готовности международной команды специалистов к подобным ситуациям. Однако растущая засоренность околоземного пространства требует разработки новых технологических решений для обеспечения безопасности космических полетов и сохранения работоспособности орбитальной инфраструктуры.

#земля #мкс #международная космическая станция #космический мусор
Источник: blogs.nasa.gov
+
Написать комментарий (0)
Астрономы утверждают, что 466 миллионов лет назад у Земли были такие же кольца, как и у Сатурна
Выяснилось, что дело о хищениях при создании модуля МКС расследовалось с нарушением законности
«Прогресс МС-29» вышел на орбиту и направляется к МКС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили на минимально рекомендуемой GeForce GTX 1060 и получили стабильные 30 FPS
37
Самолет Mk-II совершил первый гражданский сверхзвуковой полет со времен «Конкорда»
1
Wall Street Journal: Физик, сфальсифицировавший данные для исследования сверхпроводников, уволен
8
PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
26
Путин выступил с заявлением в связи с ударами западными ракетами по общепризнанной территории РФ
+
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился на торрентах в день релиза
4
Последние скриншоты Samsung One UI 7.0 демонстрируют новые обновлённые элементы
2
Представлен SonarPen 2 - самый доступный стилус для iPad с чувствительностью к нажатию
+
Германия сообщает о сделанном открытии года в области квантовых вычислений
+
Какие секреты скрывает голубая дыра Сомилл-Синк, позволяющая заглянуть в прошлое вымерших видов
+
TSMC подтвердила, что массовое производство чипов по 2-нм техпроцессу начнётся в 2025 году
+
Путин инициирует активизацию добычи редкоземельных металлов
2
Власти США согласовали выделение $1,5 млрд субсидий для GlobalFoundries
1
Tom's Hardware протестировали S.T.A.L.K.E.R. 2 на 15 видеокартах — RTX 4090 выдает ниже 60 FPS в 4K
12
Глава Intel знал что Core Ultra 200 провалятся и решил не тратить на них ресурсы и время
16
На Украине заявили, что Россия якобы нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой
7
Nvidia GeForce RTX 5090 будет стоить меньше, чем ожидалось
2
Играть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из-за багов невозможно, но новинка уже на торрентах
20
Термоядерный реактор компании Tokamak Energy начнет поставлять электроэнергию уже в 2034 году
+
Эксперты советуют не покупать iPhone сейчас, а подождать следующего года
2

Популярные статьи

Кому Россия продаёт истребитель пятого поколения Су-57
+
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
47
"Последний день Земли", "Неспокойной ночи", "Одинокие волки": краткий обзор фильмов
+
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
58
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
104
О проблемах с жидким металлом на консолях PlayStation 5 FAT первой и второй ревизии
5
Китай построил самый большой в мире военный корабль-беспилотник Jari-USV-A
3
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
63
Почему БРСД – это самый опасный тип ракет, в особенности если это гиперзвуковой "Орешник"
38
О деградации Linux: Получены результаты тестирования Installer-SH v1.9 в Debian 7-12
24

Сейчас обсуждают

Мефодий
16:50
очень интересно, жалко только что это всё звездёшь
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Vito Vago
16:48
Ты не прав. Я стрельбой занимался (мелкашка); разница между просто ПАТРОНОМИ и Специальными есть. Там порох отмерян, пуля сбалансирована итд.
Российские биатлонисты испытывают сложности из-за нехватки качественных патронов
Бахтиер Кудратуллаев
16:48
нет. Вова огонь тоже неплохо боярышника унижал. вообщем боярышник был грушей для битья
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Мефодий
16:47
Обоим давал. Получается ты и в попу ас и в пысю ас?
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Бахтиер Кудратуллаев
16:47
я их тогда двоих угоманивал.
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Мефодий
16:45
а ты был между ними в тройничке?
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
cypher1999
16:45
А я не стал играть в это. Не буду поддерживать террористов.
S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили на минимально рекомендуемой GeForce GTX 1060 и получили стабильные 30 FPS
Vito Vago
16:45
Я вообще НЕ понимаю, как в биатлоне можно не прийти первым имея винтовку.
Российские биатлонисты испытывают сложности из-за нехватки качественных патронов
Бахтиер Кудратуллаев
16:45
он ушёл как сокрушил якобы непобедимого боярышника. ему стало тут скучно и он перестал тут сидеть.
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Мефодий
16:44
А где этот вежливый?
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем