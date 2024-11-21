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Fantoci
Hyundai представила Ioniq 9 — семиместный внедорожник с запасом хода 620 км и функцией стерилизации
Собранный на базе платформы E-GMP, уже знакомой по моделям Ioniq 6, Ioniq 5 и Kia EV9, новый внедорожник Ioniq 9 выделяется увеличенной до 3130 мм колесной базой.

Южнокорейский автогигант Hyundai представил Ioniq 9 — самый крупный электромобиль в своей линейке, рассчитанный на дальние поездки и повышенный комфорт для всей семьи. Новая модель сочетает в себе передовые технологии, просторный интерьер и внимание к деталям, что делает её флагманом среди электрических внедорожников компании.

Новый Ioniq 9 получил самую длинную колесную базу среди всех моделей Hyundai — 3130 мм. Это позволило создать просторный и удобный салон, в котором даже на третьем ряду достаточно места для взрослых пассажиров. На выбор доступны две конфигурации интерьера: семиместная с тремя рядами сидений и шестиместная с «капитанскими» креслами во втором ряду, которые можно разворачивать к третьему ряду для удобного общения.

Кресла переднего ряда оснащены функцией Relaxation Seats, которая улучшает кровообращение за счет вибрации и регулировки давления. Все сиденья в салоне складываются нажатием кнопки, создавая идеально ровный пол, подходящий для путешествий с ночевкой или перевозки крупного груза.

Экстерьер Ioniq 9 выделяется не только своими размерами, но и деталями. Светодиодные фары Parametric Pixel, расположенные по всему периметру автомобиля, вдохновлены пиксельной графикой ретро-игры Tetris. Эта ностальгическая деталь подчёркивает уникальный стиль автомобиля и продолжает концепцию «пиксельного» дизайна, характерного для линейки Ioniq.

В передней части размещена черная панель, в которой скрыты камеры и датчики для систем автономного управления. Панель выполнена в стиле кассеты VHS и может быть обновлена отдельно от дизайна машины, чтобы соответствовать будущим технологическим стандартам.

Hyundai Ioniq 9 может похвастаться не только оригинальным внешним видом, но и продуманной аэродинамикой. Коэффициент сопротивления воздуха (Cd) всего 0,25 ставит эту модель в один ряд с лучшими по энергоэффективности автомобилями. Это стало возможным благодаря многочисленным испытаниям в аэродинамической трубе, которые определили форму каждого изгиба и линии кузова.

Электромобиль оснащен батареей ёмкостью 110,3 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 620 км на одном заряде. Это лучший показатель среди всех моделей Hyundai. Расход энергии составляет 5,15 км на кВт·ч, что делает Ioniq 9 экономичнее, чем Kia EV9 и Volvo EX90.

Ioniq 9 разработан с учетом реальных потребностей водителей. Среди интересных решений — две беспроводные зарядные станции для смартфонов, одна из которых оснащена функцией стерилизации UV-C светом. Эта технология удаляет бактерии с мелких предметов, таких как ключи или телефон.

В центре салона расположена передвижная консоль Universal Island, которую можно сдвигать вперед и назад на 190 мм. Она обеспечивает доступ к вещам из любого ряда сидений и создает удобный проход, что особенно полезно, если автомобиль припаркован в ограниченном пространстве.

Интерьер дополнен множеством USB-C портов для зарядки гаджетов, а также функцией Vehicle-to-Load (V2L), позволяющей подключать бытовую технику и другие устройства к батарее автомобиля.

Hyundai предложит Ioniq 9 в нескольких версиях:

  • Базовая заднеприводная — двигатель на 160 кВт, разгон до 100 км/ч за 9,4 секунды.
  • Полный привод Long Range — два мотора общей мощностью 230 кВт.
  • Performance AWD — два двигателя по 160 кВт, разгон до 100 км/ч всего за 5,2 секунды.

Новая модель также поддерживает буксировку прицепов массой до 2,27 тонн. Специальный «режим прицепа» автоматически корректирует расчетный запас хода в зависимости от груза.

Выход Hyundai Ioniq 9 запланирован на первую половину 2025 года в Корее и Северной Америке. Европейские продажи начнутся в мае 2025 года. Хотя цены пока не объявлены, можно ожидать, что этот автомобиль будет позиционироваться как конкурент Tesla Model X и других премиальных внедорожников.

Таким образом, Ioniq 9 — это не просто электромобиль, а образец современных технологий, комфорта и продуманного дизайна. Его просторный салон, впечатляющая дальность хода и уникальные функции делают его достойным представителем электрического будущего. Hyundai явно нацелен на то, чтобы задать новый стандарт для семейных электромобилей.

#электромобиль #hyundai #внедорожник #kia ev9 #e-gmp #ioniq 9
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