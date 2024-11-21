Согласно основной гипотезе, эти свистки играли важную роль в религиозных ритуалах.

Археологи обнаружили необычные свистки из керамики или глины на местах древних ацтекских городов. Их форма, напоминающая череп, и уникальный жуткий звук привели к названию — «смертельные свистки». Недавнее исследование, опубликованное в журнале Communications Psychology, раскрыло детали их акустических особенностей и эмоционального воздействия на человека. Ученые предполагают, что эти артефакты играли важную роль в религиозных ритуалах и были символами мифологических сюжетов.

Первые такие свистки, известные как эхекачихтлис, были найдены в 1999 году при раскопках ацтекского города Тлателолько, расположенного на территории современного Мехико. На основании лестницы храма, посвящённого богу ветра Ээкатлю, археологи обнаружили останки молодого мужчины, принесённого в жертву. Рядом с телом лежали два свистка в форме черепов и несколько других артефактов.

Со временем было найдено больше подобных свистков, которые, благодаря своей уникальности, проникли в современную массовую культуру. Например, один из них появился в фильме "Охотники за привидениями: Наследники" (2021), где он был частью редкой коллекции в тайной лаборатории героя.

На данный момент вопрос о предназначении свистков остаётся открытым. Одни предполагают, что их использовали на поле боя, чтобы устрашить врага. Однако музыкальный археолог Арнд Адже Бот считает это маловероятным. По его мнению, свистки, скорее всего, применялись в религиозных ритуалах, таких как человеческие жертвоприношения, или служили символами, связанными с богами, например, с Миктлантекутли — ацтекским божеством подземного мира.

По своей конструкции «смертельные свистки» не похожи ни на один из известных инструментов. Они представляют собой уникальный тип устройства, работающего по принципу «воздушной пружины». Компьютерная томография таких свистков, проведённая исследователями, показала сложное внутреннее устройство: трубка с узким проходом, камера противодавления, камера столкновения и колоколообразная полость. Это сочетание позволяет создавать звук, напоминающий человеческий крик, благодаря эффекту Вентури — явлению, при котором поток воздуха ускоряется, проходя через узкий канал, и вызывает звуковые искажения.

Учёные из Цюрихского университета под руководством Саши Фрюхольца провели эксперименты с оригинальными и воссозданными копиями свистков. Для анализа использовались как цифровые 3D-модели, так и физические реплики, изготовленные из глины. Исследователи записали звуки, полученные при продувании свистков с разной силой, и сравнили их с базами данных природных, синтетических и музыкальных шумов.

Результаты показали, что звуки свистков имеют особенности, напоминающие «розовый шум» — тип звука, часто встречающийся в природе, с добавлением высокочастотных компонентов. Эти звуки наиболее близки к крикам приматов и спецэффектам из фильмов ужасов, но существенно отличаются от других древних инструментов, таких как мексиканские флейты.

Оцифровка и 3D-реконструкция реплик "свистков смерти" с помощью компьютерной томографии.

Последующий анализ звуков показал, что они вызывают у слушателей ярко выраженные негативные эмоции. Участники эксперимента описывали их как страшные, пугающие и неестественные. Дополнительное исследование, включавшее функциональную МРТ, подтвердило, что звуки активируют участки мозга, отвечающие за эмоциональное восприятие и ассоциации. Это указывает на то, что свистки могли использоваться не только для пробуждения базового страха, но и как символы мифологических существ или событий.

Саша Фрюхольц отмечает, что во многих древних культурах музыкальные инструменты были связаны с подражанием природным звукам. Это могло придавать им сакральное значение, особенно в ритуалах, связанных с богами и загробным миром. Хотя учёные не имеют возможности проводить исследования с людьми древней ацтекской культуры, основные механизмы восприятия пугающих звуков универсальны для всех эпох.

«Смертельные свистки» ацтеков остаются загадкой, привлекающей внимание учёных и любителей истории. Их необычный звук, напоминающий крики, и связь с религиозными ритуалами подчёркивают сложность и глубину культурного наследия ацтеков. Новые исследования продолжают проливать свет на их роль и значение, демонстрируя, как древние артефакты могут влиять на восприятие и эмоции современных людей.