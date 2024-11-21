Если вы являетесь разработчиком или просто хотите протестировать новые функции Android, вы можете установить предварительную версию системы на свое устройство.

Компания Google анонсировала предварительную версию Android 16, а также сообщила о переносе финального релиза на первую половину 2025 года. Новый ускоренный график разработки популярной мобильной системы позволил компании Google уже сейчас выпустить предварительную версию для разработчиков, которая открывает доступ к раннему функционалу системы. Важно помнить, что предварительный релиз сопровождается большим количеством багов и отсутствием большинства конечных функций, поэтому он подходит только для самых опытных пользователей и разработчиков.

Все предварительные версии ОС Android, как правило, сосредоточены на внутренних улучшениях, а именно на изменениях в архитектуре системы и инструментах для разработчиков (API). В первой сборке Android 16 заметных изменений в интерфейсе или популярных функциях нет. Тем не менее, уже сейчас представлены важные нововведения:

Обновленный инструмент для выбора фото: приложения смогут получать доступ к изображениям пользователей избирательно, что повышает уровень приватности.

Расширенные API Health Connect: теперь возможность обмена медицинскими данными между приложениями станет более удобной.

Разработчикам также доступны новые инструменты и API, которые будут дорабатываться на протяжении всего тестового периода. Окончательные версии API планируется утвердить к началу 2025 года. Именно тогда пользователи начнут замечать первые изменения, влияющие на интерфейс и функциональность системы.

Для тестирования Android 16 потребуется устройство Google Pixel последних поколений, начиная с Pixel 6. Установка выполняется с использованием инструментов для разработчиков Android: необходимо загрузить полный системный образ и вручную "прошить" устройство. Важно помнить, что этот процесс полностью очищает телефон, удаляя все пользовательские данные.





В первую очередь эта версия предназначена для специалистов, но в будущем Google планирует запустить бета-программу, которая подойдет более широкой аудитории. Бета-версии будут доступны через обновления "по воздуху" (OTA), а финальный релиз можно будет установить без сброса данных. Однако выход из предварительных сборок для разработчиков все же потребует полного форматирования устройства.

Google стремится к более быстрому циклу разработки Android. Первая бета-версия Android 16 ожидается в январе 2025 года. Для тех, кто уже тестирует другие версии системы (например, QPR2 Beta), рекомендуется вернуться на стабильную прошивку до конца 2024 года, чтобы подготовиться к новому циклу.

Ожидается, что несколько бета-версий будут выпущены в течение первых месяцев 2025 года, а финальный релиз Android 16 запланирован на май или июнь. Ускорение выпуска позволит новым смартфонам, выходящим в 2025 году, получить последнюю версию Android прямо "из коробки".

Смещение релиза Android на более ранние сроки — это часть стратегии Google по оптимизации разработки и распространения системы. В 2025 году компания представит два крупных обновления Android: основной релиз в первой половине года и более скромное обновление с дополнительными функциями и API во второй половине.

Для пользователей, которые хотят идти в ногу с технологиями, это отличная возможность испытать новшества Android до их официального релиза. А для тех, кто ценит стабильность, стоит дождаться финальной версии, чтобы насладиться всеми преимуществами системы без лишних проблем.