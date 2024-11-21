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Fantoci
Google представила предварительную версию Android 16
Если вы являетесь разработчиком или просто хотите протестировать новые функции Android, вы можете установить предварительную версию системы на свое устройство.

Компания Google анонсировала предварительную версию Android 16, а также сообщила о переносе финального релиза на первую половину 2025 года. Новый ускоренный график разработки популярной мобильной системы позволил компании Google уже сейчас выпустить предварительную версию для разработчиков, которая открывает доступ к раннему функционалу системы. Важно помнить, что предварительный релиз сопровождается большим количеством багов и отсутствием большинства конечных функций, поэтому он подходит только для самых опытных пользователей и разработчиков.

Все предварительные версии ОС Android, как правило, сосредоточены на внутренних улучшениях, а именно на изменениях в архитектуре системы и инструментах для разработчиков (API). В первой сборке Android 16 заметных изменений в интерфейсе или популярных функциях нет. Тем не менее, уже сейчас представлены важные нововведения:

  • Обновленный инструмент для выбора фото: приложения смогут получать доступ к изображениям пользователей избирательно, что повышает уровень приватности.
  • Расширенные API Health Connect: теперь возможность обмена медицинскими данными между приложениями станет более удобной.

Разработчикам также доступны новые инструменты и API, которые будут дорабатываться на протяжении всего тестового периода. Окончательные версии API планируется утвердить к началу 2025 года. Именно тогда пользователи начнут замечать первые изменения, влияющие на интерфейс и функциональность системы.

Для тестирования Android 16 потребуется устройство Google Pixel последних поколений, начиная с Pixel 6. Установка выполняется с использованием инструментов для разработчиков Android: необходимо загрузить полный системный образ и вручную "прошить" устройство. Важно помнить, что этот процесс полностью очищает телефон, удаляя все пользовательские данные.


В первую очередь эта версия предназначена для специалистов, но в будущем Google планирует запустить бета-программу, которая подойдет более широкой аудитории. Бета-версии будут доступны через обновления "по воздуху" (OTA), а финальный релиз можно будет установить без сброса данных. Однако выход из предварительных сборок для разработчиков все же потребует полного форматирования устройства.

Google стремится к более быстрому циклу разработки Android. Первая бета-версия Android 16 ожидается в январе 2025 года. Для тех, кто уже тестирует другие версии системы (например, QPR2 Beta), рекомендуется вернуться на стабильную прошивку до конца 2024 года, чтобы подготовиться к новому циклу.

Ожидается, что несколько бета-версий будут выпущены в течение первых месяцев 2025 года, а финальный релиз Android 16 запланирован на май или июнь. Ускорение выпуска позволит новым смартфонам, выходящим в 2025 году, получить последнюю версию Android прямо "из коробки".

Смещение релиза Android на более ранние сроки — это часть стратегии Google по оптимизации разработки и распространения системы. В 2025 году компания представит два крупных обновления Android: основной релиз в первой половине года и более скромное обновление с дополнительными функциями и API во второй половине.

Для пользователей, которые хотят идти в ногу с технологиями, это отличная возможность испытать новшества Android до их официального релиза. А для тех, кто ценит стабильность, стоит дождаться финальной версии, чтобы насладиться всеми преимуществами системы без лишних проблем.

#google #android 16
Источник: android-developers.googleblog.com
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