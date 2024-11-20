Предполагалось, что рамках этого полета будет предпринята вторая попытка поймать Super Heavy с помощью двух механических «рук» на стартовой башне. Однако все пошло не по плану и ускоритель приводнился в Мексиканском заливе.

Аэрокосмическая компания SpaceX провела шестой испытательный полет своей мегаракеты Starship. Запуск был выполнен вчера на космодроме Starbase в Южном Техасе. На этот раз инженеры SpaceX протестировали ряд новых технологий, которые критически важны для достижения долгосрочных целей Starship – выхода на устойчивую орбиту и обеспечения возможности повторного использования.

Главной задачей шестого экспериментального полёта была проверка способности одного из шести двигателей Raptor повторно запускаться в условиях космоса. Ранее подобная попытка была предпринята в марте, но тогда двигатель не удалось перезапустить из-за потери контроля над вращением ракеты. Если бы запуск прошел успешно, то он стал бы важным шагом к тому, чтобы ракета Starship могла устойчиво выходить на орбиту, выполнять манёвры и безопасно возвращаться в атмосферу.

Во время теста ракета прошла по суборбитальной траектории, которая уже применялась в предыдущих испытаниях. Starship разогналась до скорости, немного уступающей орбитальной, после чего была притянута гравитацией Земли и вошла в атмосферу над Индийским океаном, где совершила не самое удачное приводнение.

Этот маршрут был выбран не случайно: если перезапуск двигателя не удастся, ракета всё равно окажется в удалённой части океана, что минимизирует риски.

Одной из особенностей этого полёта стало тестирование усовершенствованной системы тепловой защиты. SpaceX обновила конструкцию теплозащитного покрытия, чтобы собрать данные, необходимые для будущих попыток возвращения Starship на сушу.

На корпусе ракеты были специально установлены участки без тепловых плиток. Эти зоны предназначены для размещения оборудования, которое позволит «ловить» ракету механическими руками на стартовой башне, подобно тому, как недавно была успешно поймана первая ступень Super Heavy.

Компания также проверила устойчивость управляющих поверхностей ракеты при высоких нагрузках. Для этого на этапе входа в атмосферу Starship преднамеренно использовала более высокий угол атаки, что создало дополнительные аэродинамические усилия.

Необычным для этого испытания стало время старта. В отличие от предыдущих миссий, которые проводились утром, на этот раз запуск состоялся в 16:00 по местному времени. Это позволило наблюдать за входом ракеты в атмосферу при дневном свете, что облегчило визуальную фиксацию и анализ данных.

Данное испытание стало последним для текущей версии ракеты Starship V1, дальше будет использоваться модернизированная модель V2. Новая версия будет оснащена увеличенными топливными баками, усиленной тепловой защитой и улучшенными аэродинамическими элементами.

Траектория полета мегаракеты.

По мнению инженеров успешный тест в космосе, особенно перезапуск двигателя Raptor, позволит Starship выполнять такие сложные задачи, как вывод на орбиту спутников Starlink и дозаправка других кораблей в космосе. Это критически важно для миссий на Луну и Марс, как в рамках программ NASA, так и в интересах частных проектов SpaceX.

Компания стремится сократить временные интервалы между запусками и уже в следующем году планирует довести их число до 25. Многоразовое использование ракет — ключевой элемент стратегии SpaceX, направленной на снижение стоимости космических полётов и ускорение освоения других планет.

Если SpaceX удастся реализовать намеченные цели, в следующем седьмом тестовом запуске, то Starship станет важной вехой в развитии космической индустрии и приблизит человечество к созданию устойчивой инфраструктуры для освоения космоса.