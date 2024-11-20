Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Новый самый мощный суперкомпьютер в мире оснащен чипами AMD Instinct
El Capitan сместил с первого места американский Frontier.

В рейтинге высокопроизводительных суперкомпьютеров произошла смена лидера: новый американский суперкомпьютер El Capitan официально стал самым мощным в мире. Его разработка стала возможной благодаря процессорам AMD Epyc и ускорителям AMD Instinct, что позволило системе достичь рекордной производительности в 1,742 экзафлопс. Для сравнения, это более 1,7 квинтиллионов операций в секунду — ошеломляющий показатель, который вывел El Capitan далеко вперед среди всех конкурентов.

Новый суперкомпьютер расположен в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (LLNL) в Калифорнии. Благодаря передовым процессорам AMD он потеснил с первого места Frontier, другую американскую систему, работающую также на процессорах AMD Epyc. Теперь Frontier занимает вторую строчку рейтинга с производительностью в 1,353 экзафлопс. Третье место досталось Aurora, суперкомпьютеру, работающему на процессорах Intel Xeon и ускорителях Intel Data Center GPU Max, с результатом в 1,012 экзафлопс.

Помимо выдающейся вычислительной мощности, El Capitan может похвастаться высокой энергоэффективностью, заняв 18-е место в рейтинге GREEN500. Это достижение особенно впечатляет, учитывая, что система возглавляет мировой список по производительности. Использование ускорителей AMD Instinct MI300A и новейших технологий передачи данных Cray Slingshot 11 обеспечивают наилучшую производительность и оптимизацию энергопотребления.

El Capitan стал первым суперкомпьютером экзафлопсного уровня, введённым в эксплуатацию Национальной администрацией ядерной безопасности США (NNSA). Эта высокопроизводительная структура отвечает за контроль и поддержку ядерного арсенала США. Одной из ключевых задач NNSA является обеспечение надежности и безопасности ядерного оружия без проведения реальных испытаний.

По словам Роба Нили, заместителя директора LLNL по вопросам вычислительных технологий, до 1992 года США проводили физические тесты нового оружия, размещая его на секретных полигонах. Однако с прекращением таких испытаний страна сосредоточилась на разработке суперкомпьютеров, которые стали основой программы Science-Based Stockpile Stewardship («Научно обоснованное управление ядерным арсеналом»). Эта программа позволяет моделировать сложные физические процессы, связанные с ядерными системами, без проведения испытаний в реальном мире.

Суперкомпьютер Frontier, находящийся в Национальной лаборатории Оук-Ридж (штат Теннесси), показал значительный рост производительности благодаря увеличению количества вычислительных ядер до 9 066 176. Однако даже такие улучшения не позволили ему превзойти El Capitan.

Третий в рейтинге суперкомпьютер Aurora, базирующийся в Аргоннской национальной лаборатории (Иллинойс), хоть и уступил соперникам по мощности, но остаётся одним из наиболее известных проектов Intel, демонстрируя огромный потенциал для научных исследований и разработки новых технологий.

Таким образом El Capitan не только укрепил лидерство США в области суперкомпьютеров, но и установил новый стандарт для высокопроизводительных вычислений. Его возможности будут активно использоваться для задач национальной безопасности, фундаментальных исследований и моделирования сложных систем. Новый этап в развитии суперкомпьютерных технологий уже наступил, и будущее обещает быть ещё более захватывающим.

#amd #суперкомпьютер #amd instinct #frontier #суперкомпьютер frontier #суперкомпьютер aurora
Источник: llnl.gov
+
Написать комментарий (0)
AMD ведет переговоры с производителями смартфонов: скоро появятся телефоны с Ryzen-5 на борту
Новая архитектура AMD соединит в себе серверные и клиентские наработки в 2026 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Финляндии сообщили о разрыве проходящего рядом с "Северным потоком" подводного кабеля
4
В Европе повреждено два подводных интернет-кабеля
15
До конца года в Московской области откроют движение по четырём новым автодорогам
+
Новое обновление Samsung Android 15 может официально распространиться на более чем 50 устройств
2
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили патч первого дня весом 139 ГБ и сообщили точное время релиза
28
Первые игроки S.T.A.L.K.E.R. 2 отметили нестабильную работу игры и низкую частоту кадров
22
Snapdragon 8 Elite обеспечил стабильные 60 fps в Cyberpunk 2077
3
Economist: Кремль в ответ на разрешение Украине бить ATACMS, может передать новые ракеты хуситам
+
Газманов и SHAMAN обсудят необходимость дополнения школьной программы по музыке
2
Блогер сравнил игру «Ведьмак 3» на PS5 Pro и ПК с GeForce RTX 4080
5
Пользователи iPhone начали сообщать о том, что они слышат голоса, исходящие из своих устройств
15
Стремительное развитие искусственного интеллекта остановилось несмотря на огромные инвестиции
5
В ночь на 19 ноября российская авиация вновь отработала по объектам ВСУ в разилчных регионах
+
На базе «КАМАЗа» создан спецавтомобиль для расчистки дорог в условиях экстремальной зимы
2
Когда начнётся сезон альткоинов, и почему Dogecoin так сильно подорожал
+
В сети появился первый трейлер к VR-игре Alien: Rogue Incursion
+
Боррель: Украина может использовать ATACMS против России на расстоянии до 300 км
10
Realme GT Neo 7 готовится к скорому дебюту с разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 3
+
В октябре россияне потратили свыше 500 миллиардов рублей на покупку авто
+
Европейские энергетические гиганты переключаются с экологически чистой энергии на нефть и газ
+

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
248
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
1
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
3
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
3
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
28
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
4
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
14
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
2
О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9
26
Обзор ноутбука ASUS ProArt P16 (H7606WI)
+

Сейчас обсуждают

АК74
17:57
Лучшее в мире образование, здравоохранение, бесплатное жилье, право на труд и отдых. У рабов? Духовный фундамент строился на победе над буржуазией всего мира в 20х, на победе над фашизмом всего мира ...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
botph
17:51
Все так и было.
В ФРГ не исключили диверсию, вызвавшую разрыв подводного кабеля с Финляндией
botph
17:50
Населенный пункт не представляет стратегической важности © хахол о любом потерянном населенном пункте.
Министерство обороны официально подтвердило взятие населённого пункта Новоселидовка
nata16k8
17:44
Есть у человечества замечательная идеи: СВОБОДА и РАВЕНСТВО. Смешно? Наивно? Невыполнимо? Пока да. Но сама идея КОММУНИЗМА замечательна. Опыт его реализации в России - социализм (общественная собствен...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Dimkovski
17:43
Видеокарты очень дорогие. Можно попробовать взять Б.У. В остальном всё более или менее. 7500F + мать+ память можно взять за 30-35тыс. Считаю это недорого за свежую платформу, и для любых игр хватит на...
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
Tim Ronski
17:42
Ну для начала, спасибо за пост о разгоне на сайте о разгоне) А дальше - добро пожаловать в оверлокинг, как говорится) Вы купили два комплекта недорогой памяти и пытаетесь заставить их работать на час...
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
nonses84
17:42
Зачем нужна оптимизация , если есть мыло? Зачем увеличивать чистую производительность видеокарт, если можно сделать мыло 4.0, 5.0 и т.д.
NVIDIA DLSS 3 повышает производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 на картах RTX 40 почти в 2,5 раза
Garthar
17:33
А если зайти на ту же википедию то мы там увидим: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82 Дефицит товара — это симптом...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Artem Opizdenefshiy
17:32
И оно называется :BattLeFiEld 2042 (говно).
Nubia Z70 Ultra получит основную камеру на 50 МП с переменной апертурой и 64 МП телеобъектив
unhurtable
17:31
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE - правда хохлы и тогда ныть будут что у России есть ядра и побольше...
Express: Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем