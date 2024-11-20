El Capitan сместил с первого места американский Frontier.

В рейтинге высокопроизводительных суперкомпьютеров произошла смена лидера: новый американский суперкомпьютер El Capitan официально стал самым мощным в мире. Его разработка стала возможной благодаря процессорам AMD Epyc и ускорителям AMD Instinct, что позволило системе достичь рекордной производительности в 1,742 экзафлопс. Для сравнения, это более 1,7 квинтиллионов операций в секунду — ошеломляющий показатель, который вывел El Capitan далеко вперед среди всех конкурентов.

Новый суперкомпьютер расположен в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (LLNL) в Калифорнии. Благодаря передовым процессорам AMD он потеснил с первого места Frontier, другую американскую систему, работающую также на процессорах AMD Epyc. Теперь Frontier занимает вторую строчку рейтинга с производительностью в 1,353 экзафлопс. Третье место досталось Aurora, суперкомпьютеру, работающему на процессорах Intel Xeon и ускорителях Intel Data Center GPU Max, с результатом в 1,012 экзафлопс.

Помимо выдающейся вычислительной мощности, El Capitan может похвастаться высокой энергоэффективностью, заняв 18-е место в рейтинге GREEN500. Это достижение особенно впечатляет, учитывая, что система возглавляет мировой список по производительности. Использование ускорителей AMD Instinct MI300A и новейших технологий передачи данных Cray Slingshot 11 обеспечивают наилучшую производительность и оптимизацию энергопотребления.

El Capitan стал первым суперкомпьютером экзафлопсного уровня, введённым в эксплуатацию Национальной администрацией ядерной безопасности США (NNSA). Эта высокопроизводительная структура отвечает за контроль и поддержку ядерного арсенала США. Одной из ключевых задач NNSA является обеспечение надежности и безопасности ядерного оружия без проведения реальных испытаний.

По словам Роба Нили, заместителя директора LLNL по вопросам вычислительных технологий, до 1992 года США проводили физические тесты нового оружия, размещая его на секретных полигонах. Однако с прекращением таких испытаний страна сосредоточилась на разработке суперкомпьютеров, которые стали основой программы Science-Based Stockpile Stewardship («Научно обоснованное управление ядерным арсеналом»). Эта программа позволяет моделировать сложные физические процессы, связанные с ядерными системами, без проведения испытаний в реальном мире.

Суперкомпьютер Frontier, находящийся в Национальной лаборатории Оук-Ридж (штат Теннесси), показал значительный рост производительности благодаря увеличению количества вычислительных ядер до 9 066 176. Однако даже такие улучшения не позволили ему превзойти El Capitan.

Третий в рейтинге суперкомпьютер Aurora, базирующийся в Аргоннской национальной лаборатории (Иллинойс), хоть и уступил соперникам по мощности, но остаётся одним из наиболее известных проектов Intel, демонстрируя огромный потенциал для научных исследований и разработки новых технологий.

Таким образом El Capitan не только укрепил лидерство США в области суперкомпьютеров, но и установил новый стандарт для высокопроизводительных вычислений. Его возможности будут активно использоваться для задач национальной безопасности, фундаментальных исследований и моделирования сложных систем. Новый этап в развитии суперкомпьютерных технологий уже наступил, и будущее обещает быть ещё более захватывающим.