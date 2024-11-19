Антимонопольные органы США считают, что продажа браузера Chrome позволит создать более конкурентную среду на рынке интернет-браузеров и ограничит доминирование Google.

Министерство юстиции США готовится к решительной схватке с интернет-гигантом Google, обвиняя его в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. По данным Bloomberg, правительство требует от материнской компании Alphabet, владеющей Google, продать браузер Chrome, а также настаивает на реорганизации других ключевых направлений бизнеса. Это шаг является частью широкомасштабного антимонопольного расследования, направленного на ограничение доминирования Google на рынке.

Первые сообщения об судебном разбирательстве появились в понедельник в американских СМИ, однако представители Министерства юстиции США отказались комментировать детали. По информации издания Bloomberg, в ходе судебных слушаний, американские власти также будут добиваться пересмотра других аспектов работы Google, в том числе возможного разделения бизнеса.

Осенью этого года Министерство юстиции заявило о намерении потребовать от Google радикальных изменений в ведении бизнеса, включая варианты разбиения компании. Это заявление стало результатом расследования, которое выявило наличие у Google незаконной монополии на рынке цифровых технологий.

Согласно юридическим документам, правительство рассматривает различные способы воздействия на компанию, включая продажу операционной системы Android или браузера Chrome как возможные меры для уменьшения монопольного влияния Google.

Такой шаг — разделение на части компании Google — стал бы важным событием для американской антимонопольной практики, учитывая, что за последние десятилетия власти не предпринимали активных мер по разделению крупных технологических корпораций, таких как Microsoft в начале 2000-х. В ответ на эти предложения Google уже выразила мнение, что они являются «радикальными» и не соответствуют юридическим нормам.

Адам Ковацевич, генеральный директор отраслевой ассоциации Chamber of Progress, в своем заявлении отметил, что требования американских властей слишком амбициозны и не соответствуют стандартам права, предлагая вместо этого более избирательные меры для устранения нарушений.

Это дело является частью крупного антимонопольного процесса, в рамках которого в августе суд признал Google монополистом. Судья округа США Амит Мехта пришел к выводу, что компания имеет незаконное доминирование на рынке поиска в интернете.

В числе возможных решений суда — требование предоставить конкурентам доступ к данным поисковых запросов, которые собирает Google. В зависимости от того, как завершится судебное разбирательство, компания, скорее всего, подаст апелляцию, что может затянуть процесс на многие годы и привести к рассмотрению дела в Верховном суде США.

В прошлом году завершился процесс, в ходе которого было раскрыто, как Google заключала конфиденциальные соглашения с производителями смартфонов, включая Apple, о том, чтобы их устройства использовали поисковик Google в качестве основной опции. Эти договоренности включали крупные выплаты за размещение поисковой системы на устройствах и в браузерах по умолчанию, что обеспечивало компании уникальный доступ к пользовательским данным.

Суд признал, что благодаря этим соглашениям Google получила значительное преимущество в разработке своих сервисов и смогла превратить поисковую систему в глобальную доминирующую платформу. В дальнейшем компания расширила свои позиции, запустив браузер Chrome, карты Google Maps и операционную систему Android.

Согласно последним данным, в 2020 году Google контролировала 90% рынка поиска в интернете в США, а на мобильных устройствах эта цифра составляла 95%.

В качестве возможных мер для устранения монопольного влияния Google рассматривается также ограничение доступа искусственного интеллекта компании к данным сайтов и запрет на обязательную установку Android вместе с другими продуктами Google.