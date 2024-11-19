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Fantoci
Nvidia столкнулась с проблемой перегрева графических процессоров Blackwell в серверных стойках
При установке большого количества мощных графических процессоров Blackwell в ограниченном пространстве серверной стойки, они начинают сильно нагреваться.

Похоже, триумфальный марш Nvidia на рынке ускорителей для искусственного интеллекта столкнулся с неожиданной преградой: перегревом новейших графических процессоров Blackwell в центрах обработки данных. По данным отраслевых инсайдеров, графические процессоры Blackwell демонстрируют критическое повышение температуры при работе в серверных стойках с высокой плотностью размещения оборудования. Данная ситуация вызывает особую озабоченность у технических специалистов, учитывая, что именно такая компактная конфигурация является стандартом для крупнейших дата-центров.

Дело в том, что именно в плотно упакованных серверных стойках, где каждый сантиметр пространства на вес золота, сейчас работают мощные графические чипы Blackwell. Эксперты отметили, что они нагружены на полную мощность для обеспечения работы сложных алгоритмов машинного обучения. В связи с этими проблемами производители серверного оборудования неоднократно модифицировали конструкцию стоек, стремясь решить проблему теплоотвода. Представители Nvidia в комментарии для Reuters попытались представить эти изменения как часть обычного процесса разработки, но эксперты отрасли указывают на экстренный характер принимаемых мер.

Ситуация особенно примечательна на фоне беспрецедентного спроса на новую линейку GPU. После мартовского анонса платформы Blackwell компания уже отчиталась о полной продаже производственных квот на 2025 год. Однако технические сложности привели к задержке первоначально запланированного на лето 2024 года массового развёртывания серверов.

Финансовый рынок отреагировал на новости о проблемах с перегревом предсказуемо негативно: акции Nvidia (NVDA) продемонстрировали снижение на 3% в начале торговой сессии. Несмотря на частичное восстановление котировок, инвесторы с повышенным вниманием ожидают предстоящий финансовый отчёт компании.

Значимость ситуации усиливается тем, что на технологии Nvidia делают ставку ведущие IT-компании мира. Microsoft, под руководством Сатьи Наделлы, уже объявила о глобальном внедрении ИИ-ускорителей GB200 Grace Blackwell, рассматривая их как ключевой элемент развития своей облачной инфраструктуры. Аналогичные планы имеют Amazon, Google и Meta.

Несмотря на возникшие сложности, эксперты считают маловероятным массовый отказ от использования платформы Blackwell. Графические процессоры Nvidia остаются безальтернативным решением для большинства задач искусственного интеллекта, а текущие проблемы с перегревом рассматриваются как преодолимое препятствие в процессе совершенствования технологии.

Важно отметить, что подобные трудности не являются чем-то исключительным при разработке передовых технологических решений. История развития высокопроизводительных вычислительных систем знает немало примеров, когда сложности с теплоотводом успешно решались на этапе доводки оборудования.

Тем не менее, ситуация требует пристального внимания, учитывая критическую роль ИИ-ускорителей Nvidia в развитии инфраструктуры искусственного интеллекта и масштабные инвестиции, осуществлённые ведущими технологическими компаниями. Предстоящие недели покажут, насколько эффективно команда разработчиков Nvidia сможет решить возникшие технические проблемы.

#nvidia #искусственный интеллект #blackwell #иск #ии-ускоритель #gb200 grace blackwell
Источник: reuters.com
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