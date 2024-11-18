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Fantoci
Анализ лунных пород показал, что вулканическая активность на Луне продолжалась дольше, чем считалось
Еще одним неожиданным результатом исследований стало обнаружение аномально низкого содержания KREEP.

Китайская лунная миссия "Чанъэ-6" преподнесла ученым неожиданный сюрприз. Анализ образцов, впервые добытых с обратной стороны спутника Земли, заставил научное сообщество пересмотреть существующие теории о продолжительности вулканической активности на Луне.

В конце июня автоматическая межпланетная станция "Чанъэ-6" успешно доставила на Землю около двух килограммов лунного материала из бассейна Южного полюса под названием Эйткен — крупнейшего известного ударного кратера на естественном спутнике Земли. Этот район особенно интересен ученым, поскольку никогда ранее не исследовался: все предыдущие образцы лунного грунта были получены с видимой стороны спутника.

Результаты анализа, опубликованные одновременно в авторитетных научных журналах Science и Nature, преподнесли несколько сюрпризов. Главное открытие касается возраста базальтовых пород: им около 2,8 миллиарда лет. Это значительно моложе, чем предполагалось ранее согласно теориям, основанным на данных миссий "Аполлон". Ранее считалось, что вулканическая активность в этом регионе прекратилась задолго до этого периода.

Стоит отметить, что полученные данные имеют схожие характеристики с находками другой китайской миссии — "Чанъэ-5", которая в 2020 году обнаружила базальты схожего возраста на видимой стороне Луны. Таким образом, накапливаются свидетельства того, что вулканические процессы на спутнике Земли продолжались значительно дольше, чем предполагалось ранее.

Лунные образцы были взяты с обратной стороны Луны в бассейне Эйткен.

Особый интерес представляет химический состав образцов, а точнее — неожиданно низкое содержание в них так называемого КРЕП-компонента (комплекса калия, редкоземельных элементов и фосфора). Этот геохимический маркер, обильно представленный в образцах программы "Аполлон", играл ключевую роль в поддержании внутреннего тепла Луны на ранних этапах ее существования. Его пониженное содержание в новых образцах может указывать на различия в составе и эволюции разных регионов лунной коры.

Следует отметить международный характер исследования: несмотря на существующие политические ограничения (в частности, закон 2011 года, ограничивающий сотрудничество НАСА с китайскими космическими программами), ученые нашли посредников для проведения совместной работы. Это демонстрирует, как научное сообщество преодолевает барьеры ради прогресса в понимании нашего космического окружения.

Новые данные не только углубляют наше понимание геологической истории Луны, но и ставят новые вопросы перед научным сообществом. Почему вулканическая активность продолжалась дольше, чем считалось ранее? Как объяснить различия в составе пород с разных сторон Луны? Ответы на эти вопросы могут привести к пересмотру существующих моделей формирования и эволюции нашего естественного спутника.

Данные открытия подчеркивают важность продолжения исследований Луны и демонстрируют, что даже после десятилетий изучения наш ближайший космический сосед способен преподносить научные сюрпризы.

#китай #луна #земля #чанъэ-6 #kreep
Источник: nature.com
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