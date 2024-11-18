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Fantoci
НАСА опасается, что утечки воздуха в российском модуле «Звезда» могут привести к разрушению МКС
Разногласия между специалистами НАСА и Роскосмоса ставят под вопрос будущее МКС.

Международная космическая станция уже более двух десятилетий служит единственной платформой для научных исследований и международного сотрудничества в космосе. За долгие годы успешной эксплуатации МКС удалось избежать серьёзных инцидентов благодаря регулярному обслуживанию и грамотному управлению. Однако возраст МКС всё больше даёт о себе знать, и возникшая проблема с утечкой воздуха в российском модуле «Звезда», стала одной из ключевых тем для обсуждения между НАСА и Роскосмосом.

Стоит отметить, что проблемы с утечками воздуха в модуле «Звезда» начались ещё в 2019 году. Трещины были обнаружены в переходном отсеке ПрК, который соединяет жилой модуль «Звезда» с российским стыковочным отсеком, куда пристыковываются грузовые корабли «Прогресс». Изначально утечки были настолько незначительными, что их едва можно было заметить. Однако со временем ситуация ухудшилась: если в первые годы потери воздуха составляли менее 500 граммов в сутки, то к 2023 году этот показатель увеличился до 1,7 кг.

Специалисты НАСА заявили, что последние усилия по герметизации станции уменьшили скорость утечек на треть. Тем не менее американское агентство продолжает настаивать, что проблема остаётся серьёзной.

Роскосмос считает, что причина трещин заключается в «циклической усталости» материалов из-за многолетнего воздействия микровибраций, которым подвергается модуль с момента его установки в 2000 году. Американские специалисты НАСА называют этот фактор лишь одной из возможных причин. В числе других они выделяют давление внутри модуля, свойства материалов и влияние внешней среды.

Российские космонавты проделали большую работу за последние несколько и залатали все обнаруженные трещины. Согласно официальному заявлению Роскосмоса, в настоящее время риск разрушения модуля минимален. Однако НАСА настроено менее оптимистично, предполагая, что дальнейшее усугубление проблемы может привести к катастрофическим последствиям для всей станции.

Изображение российского модуля "Звезда" и стыковочных портов "Прогресс". Источник: НАСА

Недавний отчёт Счётной палаты НАСА (Office of the Inspector General) подтвердил, что утечки воздуха в модуле «Звезда» представляют собой одну из главных угроз безопасности МКС. В то же время между американскими и российскими специалистами отсутствует единое мнение о том, насколько серьёзна эта проблема.

«Роскосмос уверен, что эксплуатация станции остаётся безопасной, но доказать это в достаточной степени не может. В свою очередь, НАСА считает, что проблема критична, но не может убедить в этом российскую сторону», — отметил Боб Кабана, глава Консультативного комитета МКС.

Чтобы снизить риски, НАСА принимает дополнительные меры предосторожности. Например, американские астронавты закрывают люк в российскую часть станции при каждом использовании туннеля ПрК. Если утечки продолжат увеличиваться, НАСА готово полностью изолировать этот отсек.

Планируется, что МКС продолжит функционировать до 2030 года, после чего её ожидает управляемая деорбитация с использованием буксира от компании SpaceX. Однако реализация этого плана напрямую зависит от появления коммерческих космических станций, которые пока находятся на стадии разработки.

Разногласия НАСА и Роскосмоса в оценке опасности утечек показывают, насколько сложным может быть управление международным проектом с учётом технических и политических факторов. Несмотря на уверенность российской стороны в безопасности «Звезды», американское агентство продолжает настаивать на более решительных действиях, чтобы предотвратить возможные риски для всей станции.

#наса #мкс #роскосмос #международная космическая станция
Источник: spacenews.com
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